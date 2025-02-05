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Сериал "Черные голуби" с Кирой Найтли — свежий взгляд на жанр шпионского триллера

Любовь и предательство — две стороны одной монеты. Вопрос лишь в том, какая выпадет тебе.
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Каждый новый сериал — это поиск новых впечатлений и эмоций. Кто-то готов смотреть однотипные процедуралы по 30 сезонов, а кому-то нужно что-то свежее и любопытное. "Чёрные голуби" — это второй вариант. Знакомую историю преподносят с новой стороны, а титульные актёры раскрываются по-новому. Ему далеко до шедевра, но необычная подача удерживает до финальных титров.

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Предисловие

Долгое время считал себя киноманом и экспертом в кинематографе. Большой объём просмотренных фильмов привил чувство прекрасного, и шлак вижу издалека. Многие сюжетные ходы и повествовательные элементы угадываются с первых кадров, и... моментально теряю интерес к очередному "шедевру". За последние пять лет на экраны вышло немало необычных проектов, но зацепить смогли единицы.

Как пример, стоит упомянуть "Тень и кость" — мусорный проект на 3 из 10, но его стилистика, костюмы, вселенная... Нет ничего похожего. Свежо и необычно.

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Сериал "Чёрные голуби" (Black Doves) — из той же оперы. Ему далеко до шедевра, но он необычен и без явных повторов.

Немножко про трейлер — в нем показаны все экшен-сцены и он не отображает реальности. Темп повествования значительно ниже. Все же это шпионский триллер, а не боевик. 

Предупреждение об отсутствии традиционных ценностей

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Этот сериал не будет официально показан в российских онлайн-кинотеатрах — только на пиратских сервисах и иностранных ресурсах. Английский проект для Netflix.

В последнее время принято ругать крупнейший онлайн-кинотеатр за навязывание повестки во все щели, но здесь другая ситуация.

Весь сюжет крутится вокруг шпионки, которая уже десять лет состоит в браке с высокопоставленным чиновником, передавая всю секретную информацию. Муж для неё — лишь часть работы. Впервые в жизни она по-настоящему влюбляется, заводит интрижку на стороне, и её первого и единственного любимого человека убивают. Весь сериал — это месть за него.

Её напарник — давний друг, единственный, кто знает её тайну и кому она доверяет. Возникает множество ситуаций, в которых «просто друг» не стал бы поступать так, как он поступает, без намёков на романтический интерес. Всегда присутствует двусмысленность, которая разрушает основную движущую силу сюжета. Однако подобный реверанс достаточно чётко обоснован.

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Изюминка сериала

Она же изюминка, она же повестка, она же гендерное неравенство, она же особый взгляд... Сценарий для сериала, как и режиссура, скорее всего, в руках женщин. Акцент делается на эмоциях, а не на действии. Упор ставится на переживания, а не на логику повествования.

Когда-то вышел фильм "Взрывная блондинка", а за ним потянулись "Агент Ева", "Пороховой коктейль" — проекты, где мужскую роль просто переписали под женского персонажа. Замени героиню на мужчину — и ничего не изменится. Здесь же всё иначе. Здесь нет "Рэмбо" в юбке. Главная героиня растит детей, устраивает званые ужины, печёт пироги и плачет перед сном. Маленькие детали, которые делают её именно женщиной, а не просто героем с оружием. Да, иногда она берёт в руки пистолет или холодное оружие, но эта черта лишь оттеняет её образ, придавая проекту душевность.

Сюжет сериала "Черные голуби" 

Я бы сказал "завязка", ведь в сюжете есть несколько поворотов, которые выстреливают в нужный момент и удерживают у экрана до финала. Всего шесть серий — можно уложиться в один вечер.

Завязкой становится скоординированное убийство трёх человек в разных уголках Лондона. Одновременно с этим погибает (или умирает) китайский посол, что перерастает в международный скандал.

Хелен Уэбб — жена министра обороны Великобритании, а по совместительству шпионка и член организации «Чёрные голуби». А по совместительству — возлюбленная одного из погибших.

Китай проводит своё расследование гибели посла и приходит к выводу, что кто-то из высокопоставленных чиновников скрывает улики. Дополнительное масло в огонь подливает тот факт, что из дома дипломата выбегает один из агентов ЦРУ. За своё молчание китайцы требуют от министра обороны уступок в переговорах по продаже военных технологий. Естественно, такая суета затрагивает и местные криминальные круги.

На бумаге сюжет выглядит куда эпичнее, чем в реальности. В этот момент просто орал от кринжа — на скриншоте местный криминальный авторитет с охраной. Почти все "главные" воротилы в сериале — женщины. А у шатенки есть гранатомёт.

Небольшой изъян сериала — это масштабность действий. На одной чаше весов — мировой заговор, а с другой стороны "местная шпана с пушками".

Актерский состав сериала "Черные голуби"

Хоть сериал и бюджетный, но в нём засветились достаточно известные актёры мирового уровня — удивительный факт, который привлёк моё внимание к картине.

Эндрю Кодзи — любовный интерес главной героини. Появляется эпизодически, в воспоминаниях. Мастер боевых искусств, многим известен по сериалу "Воин" и фильму "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз". В последнее время его всё чаще можно увидеть в небольших ролях как человека, умеющего махать руками и ногами. Повёлся на него в ожидании экшена.


Кира Найтли — та самая Элизабет Суонн из "Пиратов Карибского моря" и множества других блокбастеров. Девушке давно не 19, но это уже состоявшаяся актриса с внушительным послужным списком. В её амплуа множество ролей с разными акцентами и в самых разных вариациях.


Бен Уишоу — многим имя незнакомо, но его герои наверняка запомнились. Например, это агент Q из последней бондианы с Дэниэлом Крэйгом. Обвешан несколькими крупными кинематографическими наградами, регулярно участвует в театральных постановках. С одной стороны, мало известен в наших краях, с другой — огромный список эпизодических ролей в блокбастерах.

Ещё несколько актёров с хорошей биографией, о которых я никогда не слышал. Например, Сара Ланкашир — актриса, которая целых пять лет была самой высокооплачиваемой в Великобритании.

Бюджет фильма "Черные голуби" и постановка

Я не искал информацию по этому вопросу, но, глядя на картинку, локации, размер массовки и прочее, могу с уверенностью сказать: сериал снимали за пачку чипсов. Либо весь бюджет ушёл на оплату титульным актёрам. Всё сделано просто, но со вкусом. Редкие экшен-сцены и томное повествование интриг.

Кира Найтли и боевые сцены. Девушка не обладает никакими навыками рукопашных единоборств, но все сцены поставлены аккуратно — без «лишней» красоты, но с адекватной постановкой. Нет чувства «не верю». Единственный косяк — арка со снайпером...

Послесловие

Запутанный сюжет цепляет, а шесть серий быстро раскрывают все тайны. Сериал не успевает надоесть и погрязнуть в самоповторах. Единственная особенность — женский взгляд на ситуацию. Многие не привыкли видеть слёзы и чувства, им подавай брутальных персонажей и много экшена.

Однозначно рекомендую к просмотру, если устали от однообразия и вас не пугают его особенности.

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