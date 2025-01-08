Это не рекламный материал. Я не советую бренды и модели. Все футажи случайны и используются исключительно для иллюстрации. Повествование основано на личном опыте и реальном общении с большим числом пользователей игровых консолей. Помимо рекомендаций, я освещаю моменты, на которые не стоит тратить деньги. Материал достаточно обширный, поэтому некоторые неочевидные аспекты могут быть упущены.

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Предисловие

В январе у нескольких моих знакомых возник повод для радости, и им понадобились недорогие подарки. Вопрос "Что подарить человеку, у которого все есть?" регулярно возникает в моей жизни и требует определённого подхода. Я руководствуюсь простым правилом: дарить то, в чём разбираюсь лучше всего. Выбрать мышь для ПК значительно проще, чем рубашку за ту же сумму. Именно такая ситуация стала отправной точкой для этого материала, где идея "подарка" постепенно трансформировалась в "рекомендации".

1. Игровой плед

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Не самая очевидная и необходимая вещь в арсенале консольного геймера. Многие живут в современных домах с централизованной системой вентиляции и поддержания микроклимата, где нет необходимости открывать окна, а температура всегда оптимальна. Однако значительная часть населения проживает в домах советской постройки, где создание комфортной внутренней атмосферы полностью ложится на их плечи.

Открывать окна на микропроветривание в 20-градусный мороз и сидеть перед телевизором в шортах и майке — рискованное приключение. Но даже в отсутствие экстремальных температур существует другая проблема: неподвижность на протяжении длительного времени снижает температуру тела. В итоге играть из-под мягкого одеяла оказывается гораздо комфортнее.





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2. Термокружка или непроливайка

Ещё один неочевидный, но полезный аксессуар. Каждый человек должен пить 2–3 литра чистой воды в день. Во время долгих игровых сессий многие забывают об элементарных вещах. Почему не кружка или банка с газировкой? Потому что о здоровье и порядке в доме начинаешь задумываться только после сорока, а до этого момента большинство готовы свинячить что угодно без угрызений совести.

Непроливайки удобны тем, что не требуют отвлечения от напряжённого игрового момента. Термос или бутылка с клапаном надёжно закрываются, предотвращая проливы. У спортсменов представлен широкий выбор такой посуды, поэтому легко подобрать вариант, который подойдёт именно вам.

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3. Кабель USB от 2 метров

Самый первый и незаменимый аксессуар для любого консольного геймера. У геймпадов есть одна неприятная особенность — они разряжаются в самый неподходящий момент. Простой кабель позволит продолжить игру, подключив контроллер к консоли.

Важно выбирать качественный кабель в оплётке. Для дополнительной защиты на изгибах рекомендуется наклеить изоленту или установить пружинку, чтобы провод не переломился от постоянных сгибаний и манипуляций.

4. Силиконовый чехол для геймпада

Вопрос весьма спорный, и однозначного ответа на него нет. Многие считают этот аксессуар чисто декоративным и не более. Однако стоит обратить внимание на важный момент: геймпад трогают гораздо чаще, чем телефон. Во время игры руки потеют, а на устройстве остаётся множество загрязнений. Некоторые умудряются есть во время игры, оставляя крошки и жир на контроллере. За месяцы использования геймпад превращается в настоящий рассадник бактерий. Сомневаюсь, что кто-то из вас регулярно очищает его гигиеническими салфетками. Чехол же легко снимается и моется под краном с мылом.

Кроме того, у чехлов есть свои практичные особенности. Например, у меня крупные ладони, и стандартный геймпад от PS4 кажется слишком маленьким. Толстый силикон добавляет объёма, делая хват удобнее. Рельефные пупырышки предотвращают скольжение и уменьшают потливость рук.

Чехлы также решают другие проблемы. Вспомним первые геймпады для Xbox Series — их шершавое покрытие буквально стирало руки до красноты при длительных игровых сессиях. Силиконовый чехол избавляет от этого дискомфорта. Правда, в последних ревизиях контроллеров Microsoft учли эту ошибку и улучшили покрытие, но в случае с более ранними версиями чехол — настоящая находка.











Минусы силиконового чехла тоже стоит учитывать. Особенно это касается геймпадов Xbox. Для замены батареек или аккумуляторов чехол придётся снимать, что создаёт дополнительные неудобства при использовании.

Кроме того, зарядные станции и держатели для геймпадов зачастую рассчитаны на определённую толщину устройства. Добавление лишних пары миллиметров из-за чехла может ухудшить совместимость и повлиять на удобство эксплуатации аксессуаров.

5. Аккумуляторные батареи

Поскольку геймпады являются беспроводными, выбор аккумуляторов требует особого внимания. Чем выше ёмкость аккумулятора, тем дольше геймпад будет работать без подзарядки. На рынке представлены как официальные аккумуляторы, так и продукты сторонних брендов. Официальные варианты стоят заметно дороже, но их качество далеко не всегда соответствует цене.

Для примера, аккумулятор PlayStation 5 имеет ёмкость 1560 мАч. Официальный Xbox Rechargeable Battery для геймпадов Xbox Series S обладает ёмкостью 1400 мАч. В то же время пальчиковые аккумуляторы могут достигать ёмкости до 2×2800 мАч, что выглядит намного привлекательнее как по цене, так и по практичности. Однако для правильного выбора стоит погрузиться в тему глубже, поскольку ассортимент очень широк.

С PlayStation 5 всё проще — выбор ограничен. С Xbox Series ситуация куда интереснее. Китайские производители готовы предложить невероятное разнообразие: от дешёвых вариантов до продукции, имитирующей оригинальные аксессуары. Однако под красивыми этикетками зачастую скрывается продукт, качество которого будет для вас сюрпризом.

В этом вопросе надо быть предельно аккуратными, так как контрафакта очень много и никто ни за что не отвечает.

С Xbox всё значительно сложнее, потому что выбор аккумуляторов и вариантов их использования превышает ожидания в десятки раз. Если у вас есть свободное время, то придётся хорошенько разобраться. На рынке представлены аккумуляторы с внутренним контроллером зарядки, без него, с док-станцией, с зарядкой по проводу и множеством других вариаций. Добавьте к этому "китайскую жадность", которая выливается в огромный ассортимент малоизвестных или откровенно подвальных брендов.

Каждая из опций имеет свои плюсы и минусы. Аккумуляторы с контроллером зарядки более удобны и безопасны, но стоят дороже. Варианты без контроллера будут дешевле, но требуют аккуратного обращения. Док-станции выглядят красиво и экономят время, но совместимость может вызывать проблемы. Если вы хотите оптимальное решение, то придется копаться в отзывах, тестах и рейтингах.









6. Второй геймпад

Острый вопрос с непонятными альтернативами. У каждого геймера должен быть запасной вариант. Острота вопроса упирается в стоимость — $70. У меня скопилось много геймпадов, и вопрос уже не так актуален, но в начале своей игровой истории жаба душила отдавать деньги, когда "стик повело" или грибок "облез". Сейчас на рынке много подделок, которые ужасно работают, и вариантов по лицензии.

Не все реплики ужасны и имеют право на существование ради экономии, но есть нюансы... Тонкости в которых стоит разобраться, чтобы не потерять деньги на ровном месте.

Себе брал второй геймпад и решил вопрос с аккумуляторами :-) один на зарядке, второй в руках.

7. Наушники и аудиосистема

Огромнейшая тема с множеством подтем. У консолей нет отдельного аудиовыхода, и если вы не играете на телевизоре или мониторе с встроенными колонками (или отдельным аудио выходом), могут возникнуть проблемы.

В таком случае можно использовать HDMI аудиоэкстрактор, который выделит звук и позволит подключить аудиосистему.





Можно найти Bluetooth Аудио, но не все поддерживают именно нужное устройство и необходимо вникать в вопрос. Официальные устройства стоят как крыло от самолета. А фраза "не все так однозначно" обретает новый смысл.





В наушниках играть предпочтительнее, чем на колонках. Уши позволяют осуществлять точное позиционирование источника звука, что сильно упрощает доминирование в онлайн-шутерах. И снова выбор между несметным числом устройств на любой вкус и кошелек.

8. Док-станции с системой охлаждения

Самый бесполезный гаджет и выброшенные деньги. Несколько раз покупал консоли, а в комплекте шли различные приблуды с охлаждением — это совсем не единичный случай. Никогда не покупайте такие устройства, если их назначение не подтверждено "врачом". Даже самая запылённая консоль отлично справляется с охлаждением сама. Эти гаджеты никак не влияют на температуру и работоспособность устройства.





9. Док-станции с дополнительными функциями

Крайне сомнительные устройства с неясными перспективами на длительную дистанцию. Консоли самодостаточны, и в них предусмотрены все необходимые функции, покрывающие 90% всех потребностей. Единственное исключение — функция подключения внешнего винчестера. Игры растут в объёме, и дополнительное место для хранения не будет лишним. Во всех остальных случаях док-станции занимают дополнительное рабочее пространство, которого и так недостаточно.

10. Зарядные станции

Это смесь двух вопросов — аккумуляторов и док-станций. Я скептически отношусь к подобным устройствам. Мой геймпад лежит рядом с креслом, а ставить зарядную станцию неудобно. Блок с аккумуляторами находится под креслом на проводе, и я вытаскиваю его по мере необходимости. Вставать к телевизору, чтобы поставить геймпад на зарядку... Мне проще просто сунуть его под кресло, чтобы никто не утащил, и он всегда был под рукой. У некоторых есть "журнальные" столики, что более практично, на них ещё и ноги положить можно.

Отдельно стоит вопрос с чехлами. Они не совместимы со станциями зарядки. В своё время я купил подобное устройство, но быстро отказался от использования. Если у вас есть отдельное игровое место, оформленное по феншую, и вы приучили себя к порядку, то это отличный вариант. У меня же он не прижился. Обычный кабель занимает меньше места и стоит дешевле.

11. Внешний SATA SSD

У меня много тайтлов с предыдущего поколения, и внешнее хранилище "дешево и сердито" отлично подходит для таких игр. Использую самый дешёвый бокс с USB 3.0, хотя можно обойтись и старым 2.0. Старые игры были оптимизированы для работы на ноутбучных винтах, и пропускной способности старого USB вполне достаточно. Конечно, для максималистов лучше использовать USB 3.0, но это не критично.

Некоторые используют большие 3,5 дюймовые диски от старых ПК (они быстрее ноутбучных и объемы хорошие). Проблема в питании — нужны дополнительные 220 В и от разъема консоли их не запитать.

12. Пылевые чехлы для хранения. Кейсы для переноски

Мне не понять смысл данного приспособления. Возможно, если вы работаете вахтовым методом и условия эксплуатации сильно отличаются от домашних, то аксессуар пригодится в хозяйстве, но дома, при постоянном использовании — это абсолютно лишнее.





Послесловие

Игровые консоли — как малые дети: их регулярно нужно баловать подарками и покупать кучу безделушек. Если у вас нет проблем с финансами, можно пробовать различные аксессуары, но в большинстве случаев стоит придерживаться практичного подхода. Минимум покупок, максимум времени с геймпадом в руках. Самые необходимые аксессуары — это силиконовый чехол, длинный USB-кабель и внешний веник на пару террабайт.