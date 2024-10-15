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Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России

В России имеются некоторые проблемы с оплатой за игры. Данный вопрос легко обойти в 2024 году и сегодня рассмотрим имеющиеся варианты.
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Red Dead Redemption - это классика с которой стоит ознакомиться каждому уважающему себя геймеру. Игра официально не выходила на персональных компьютерах и прошла мимо элитной платформы. Сегодня существует несколько вариантов, что позволят окунуться в мир дикого запада без СМС и регистрации.

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Предисловие

Мы живем в очень странном мире. Пользователи персональных компьютеров не перестают меня удивлять. Куда не плюнь - у каждого либо RTX 4090 c i9-14900k либо что-то от красных последнего поколения. Все юзают последние версии Photoshop, DaVinci Resolve Studio или VEGAS Pro. Мастера по прошивкам видеокарт и с завязанными глазами устанавливают модификации на все любимые игры. Любые настройки делают в пару кликов. Торренты и пиратский флаг помогают экономить много денег. Смотришь и челюсть падает до пола. А потом анонсируется игра Red Dead Redemption за 50 баксов. И возмущения льются через край: "А чего так дорого"? А разве не бояре неделю назад рассказывали сказки о сладкой жизни на персональных компьютерах?

Банальность проста - есть несколько избранных пользователей, что могут и делают... Но большинство сидит на стульчике перед калькулятором и наслаждаются тем что есть. Без пафоса и интриг.

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Пчелы против меда

Я против цифрового пиратства и осуждаю тех, кто без веской причины обходит ограничения и не платит разработчикам за оказанные услуги. Нет никаких оправданий того, что вы берете товар и не платите за него. Единственное исключение - издателю игр не нужны ваши деньги и он не хочет брать их в свои руки.

Сам я так никогда не поступаю, но осведомлен о вариантах и готов поделиться с вами.

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Защита denuvо

Rockstar Games не использует подобную защиту, но у нее есть свои механизмы DRM и корпорация самостоятельно имеет инструменты против пиратства. 

  • Red Dead Redemption 2 была взломана примерно через 3 месяца после релиза;
  • Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition  оказалась на торрентах через 10 дней;

У Take-Two Interactive нет железобетонных аргументов против продвинутых пользователей, но стоит иметь ввиду, что некоторые игры выходят кривыми и версия под пиратским флагом будет без патчей.

Три всадника апокалипсиса

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Red Dead Redemption вышла 11 лет назад. Год назад получила переиздание для современных платформ. Дистрибутивов игры существует несколько штук и мододелы хорошо поработали над ними. Самыми актуальными и доступными широкой публике можно назвать варианты для PS3, Xbox 360 и Nintendo switch. Для всех трех систем есть работоспособные эмуляторы. Я бы упомянул еще PS4, но для нее много нюансов.

Xenia Manager для Xbox 360

Это надстройка для стандартного эмулятора Xbox 360 с некоторыми фишечками. Пара энтузиастов в свободное время пилят что-то и проект скорее жив, чем мертв. В библиотеке старого коробокса осталось мало интересных игр и сообщество потеряло явный интерес. Почти все демонстрации работоспособности проводятся либо на гирьках, либо на первом RDR.


Основной плюс данного решения - на xbox была лучшая версия игры с лучшими графическими настройками. Если ничего не шаманить, то в данном разрезе получится самый оптимальный вариант. На профильных ресурсах игра лежит с качественным текстовым переводом.

Целевое разрешение игры в 720р и 30 кадров. Эмулятор позволяет удвоить показатели, но картинка будет на троечку.


Эмулятор Nintendo switch

Данное направление находится в коматозном состоянии. Существует 3 работоспособных эмулятора для данной консоли. Более подробно можно ознакомится по ссылке:

 Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch 

В игре официальный текстовый перевод от издателя. 

Это улучшенная версия оригинала. Целевое разрешение 1080р и 30 кадров. В эмуляторах есть несколько улучшайзеров картинки. Тут вам и FSR от AMD и куча телодвижений от сообщества модеров. Но не все так радужно. Nintendo выпилила из интернета официальные представительства эмулятора и есть большие трудности с "накатыванием" модов, так как они отсутствуют в свободном доступе. 


RPCS3 эмулятор для PS3

Версия для Sony PlayStation 3 считается самой худшей. Целевое разрешение картинки у исходников 640р и 30 кадров. Но есть несколько больших НО. Для начала стоит уточнить, что текстуры во всех версиях одинаковые и разрешение игры - это лишь настройки на консоли. Есть моменты с дальностью прорисовки и сглаживанием. В базовом варианте эта версия игры выглядит хуже остальных.

В секретных местах с пиратским флагом имеются версии с полным текстовым переводом.

RPCS3 - это самый продвинутый эмулятор среди всех существующих на сегодняшний день. Самое большое комьюнити и сообщество модеров. И в этом месте выползают неоспоримые плюсы. Игру можно изменить настолько, что родная мама не узнает. Red Dead Redemption одна из самых прокачанных игр PlayStation 3 через эмулятор. Пользователи обвешали ее сотнями различных твиков и улучшайзеров. Если есть жгучий интерес и много свободного времени, то данный вариант будет самым оптимальным из всех возможных.

Эмулятор достаточно прост для настройки, пользователи персональных компьютеров с легкостью смогут совладать с подобным квестом. С инструкцией по нюансам можно почитать в данном материале:

Эмулятор RPCS3: проходим эксклюзивный Demon's Souls на ПК 

Послесловие

Пользователи боярской платформы имеют хорошо прокачанный навык "длинного языка". Они готовы часами рассказывать сказки о различных преимуществах своей платформы. Бегать по калькуляторам и делать сравнительные сборки с консольным миром. Но как только всплывает сложность - превращаются в страуса с головой в песке. Red Dead Redemption доступна на персональных компьютерах более 6 лет. Это одна из 5 игр, на которых оттачивали свое мастерство создатели эмуляторов. Именно эта игра (вместе с MGS 4 и Demon's Souls) мелькала чаще всего в различных демонстрациях. Не знать подобного - это святой грех.

Другие темы автора https://overclockers.ru/blog/Dante

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rtx 4090 rockstar васютин red dead redemption эмулятор nintendo switch rpcs3 эмулятор для ps3 xenia manager
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