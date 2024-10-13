Мы находимся на пороге больших перемен. Маленькая договоренность может серьезнейшим образом ударить по платформе Windows. Два прямых конкурента могут найти точки соприкосновения и пойти общим фронтом против Microsoft.

реклама





Правдоподобные слухи

За последний месяц три источника заговорили о переговорах между двумя крупнейшими IT гигантами и их возможном сотрудничестве. В данных слухах нет явных противоречий и выглядят достоверными в свете последних событий. Оба гиганта нуждаются в расширении своих сфер влияния и они не являются прямыми конкурентами. Обоюдовыгодняй союз с серьезным влиянием на видео игровую индустрию и рынок домашних развлечений. Сегодня хочется подробно рассмотреть возможность подобного союза и последствиях для окружающих.

Вся суть слухов: "Apple предложила 1,8 млрд долларов за портирование 8 игр от внутренних студий Sony на платформу яблочной корпорации".

реклама





Apple M1

В 2020 году мир узнал о существовании нового процессора и игрока на рынке микроэлектроники. Кампания с огромным финансовым капиталом прогнула индустрию под свои хотелки. Спорная технология с некоторыми особенностями. Яблочная корпорация - это единственный игрок на рынке, что поддерживает и развивает 2 операционные системы на двух разных архитектурах. Это сильно бьет по финансовому благополучию и требует серьезных вливаний в развитие. Объединение архитектуры двух платформ поспособствует уменьшению вливаний на разработку. Но есть подводные камни - сложный переходный период и поддержка со стороны сторонних разработчиков. Что бы все шло гладко и крупные бренды не ворчали - их необходимо умаслить и решить финансовые разногласия. Огромные бюджеты на решение множества вопросов.

Apple M1 - процессор на архитектуре ARM собственной разработки, для собственных устройств яблочной корпорации. Единственным явным преимуществом можно назвать передовой технологический процесс. Имея деньги можно занять первое место в производственных цепочках и выпустить самым первым товар на рынке.

Доля рынка

реклама





Уже десять лет между Microsoft и Apple наблюдается паритет на рынке настольных персональных компьютеров. Колебания чаши весов незначительное и в большинстве случаев сходит на нет в течении пары кварталов. При любом разговоре, в адрес iMac летит фраза - он не для игр. Для MacOS есть игры, их много, но на фоне Windows и Steam - это капля в море, "разложить пасьянс после обеда".

В ноябре 2023 года происходит странность: на iPhone анонсируют Resident Evil Village.

Мы оставим за скобками качество портированной игры и принятие обществом данного события. Нам важен сам факт. На процессоре Apple M1 смогли запустить AAA игру с минимальными урезаниями.

реклама





Данное событие активно освещалось в средствах массовой информации. Игра не первой свежести от издателя второй величины выползла в топы обсуждений и цитирования. А что будет, если речь зайдет о более тяжелых релизах и именитого бренда?

Разработка дорожает

Данной фразой прикрываются многие издатели, но Sony PlayStation стоит особняком. Когда говорят, что новая God of War: Ragnarök выглядит "дорого-богато" - веришь в сотни миллионов потраченных на разработку. За последние 5 лет мало разработчиков смогли удивить визуальной составляющей. Но у японцев есть особенность - игры ограничены своей родной платформой и число потенциальных покупателей заметно меньше, чем у конкурентов. Возрастают риски "не окупаемости" и провала. Слишком мало вариантов для "маневра" и "экспериментов". Уже недостаточно удерживать планку "лучшие в индустрии", нужно поддерживать планку "лучше, чем вчера" и выигрывать на фоне своих же шедевров.

God of War Рагнарёк не вызывал щенячьего писка, как God of War 2018;

Horizon Forbidden West не сносил крышу, как Horizon Zero Dawn;

Marvel’s Spider-Man 2 не захватывал дух, как Marvel’s Spider-Man;

Все три игры воспринимались как небольшая эволюция того, что уже было. Чуть лучше, чуть шире, но уже где-то видели. Три продолжения на 11 из 10 на кончиках пальцев уже не впечатляют. Нужна революция с эффектом Вау! И с таким чувством интерес падает, а с ним и прямая окупаемость.

Journey

Многим пользователям персональных компьютеров неизвестна эта игра. Эксклюзив для PS3 и PS4. Медитативный проект с приятным визуалам.

Это первый эксклюзив, что протоптал дорожку в новый мир. За ним последовали другие знаковые проекты.

Flower - игра привязанная к гироскопу. Аналогичных на ПК не существует. Вы летающий лепесточек, что летает над полями.

Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human - то самое интерактивное кино, чем столько лет была знаменита платформа.

ABZÛ и Hohokum.

А знаете, что общего было у всех этих проектов? Первоначальный релиз пришелся на Epic Games Store, а не Steam. А знаете, что еще было, кроме самого релиза? Sony в этот момент завладела 5% акций Epic Games. Длинная цепочка сложных переговоров... То есть, при правильном подходе самураи умеют идти на компромиссы и находить общий язык.

Вторая волна сливов

В 2020 году на персональных компьютерах выходит Horizon Zero Dawn и начинается новая эпоха. И тут нужно понимать тонкую грань. Xbox сливает свои игры, потому что у него выбора нет и это единственный вариант отбить вложения. PlayStation сливает свои эксклюзивы, потому что она монополист на рынке домашних игровых систем и пытается завлечь на свою платформу пользователей персональных компьютеров. Но во всей этой суете есть корпорация Apple, что стоит в сторонке и смотрит раскрыв рот: "А мне подарков на праздник жизни"?

Число подписчиков Apple Arcade

Некоторые самоуверенные личности рассказывают, что Xbox Game pass - это лучшая игровая подписка. Забавная формулировка. Поклонники коробокса повторяют данную мантру каждое утро вместо молитвы. Почему-то я все время считал, что качество продукта всегда можно выразить в денежном эквиваленте или, как в нашем случае, в числе подписчиков. 1 млрд. пользователей игровой подписки Apple Arcade против 32 млн. у Xbox Game Pass. И речь идет не о новом продукте, что не успел о себе заявить, а об устоявшемся за долгие годы.

Стоит сделать еще одно пояснение, ибо многие не знают. У яблока есть несколько отдельных линеек продуктов:

Персональные компьютеры (ноутбуки, рабочие станции, моноблоки, миники);

Планшеты (с большим экраном);

Телефоны (с малым экраном);

Цифровые медиаплееры (без экрана);

И на всех устройствах можно запускать игры с управлением по геймпаду. Только есть небольшое НО. Среди проектов нет крупных тайтлов и далеко не всех устраивает подобный порядок вещей. Есть большая прослойка платежеспособных граждан, что сидят на платформе конкурента.

Приятное с полезным

Японская корпорация остро нуждается в новых рынках сбыта. Яблочники - в громких релизах для конкуренции с Windows. Обе корпорации не являются явными конкурентами друг другу и не были замечены в прямой конфронтации. Обе выступают против Microsoft и готовы приложить максимум усилий, чтобы ослабить ее позиции на рынке. Некоторые шероховатости могут быть устранены большими мешками денег или технологиями. Вариант, когда Тим Кук платит самураям немного денег за выход игр на своей платформе - вполне реальная идея, от которой оба участника сделки остаются в выигрыше.

Немного конспирологии

В ноябре 2023 года мир узнал о существовании Sony PlayStation Portal. У устройства была особенность - она построена на глубоко модернизированном Snapdragon 680. Не intel или AMD, как основная консоль. Не родная операционная система. То есть, для нишевого устройства пришлось сильно попотеть. Это "экспертам" с дивана кажется, что запилить свой андроид на свое устройство - пять минут работы... А что, если будущая PlayStation Portable 2 будет базироваться на Apple M4? Японцы будут выкупать самые передовые чипы уже готовые к установке, а взамен отдавать свои игры? Минимальные затраты на производство, где можно обойтись без демпинга с огромной базой издателей, умеющих работать с железом. Устройства с экраном от 7 до 9 дюймов полностью принадлежат одной корпорации, все остальные - другой. Конечно - это скользкая дорожка, но можно найти точки соприкосновения.

Стив Джобс и Акио Морита

С 1997 по 2007 года глава одной компании очень лестно отзывался о главе другой компании. Достоверно известно, что Стив Джобс в своих работах много вдохновлялся наработками японцев. Достоверно известно, что существовала Mac OS X специально разработанная под ноутбуки Sony Vaio и Apple обращалась с предложением в 2001 году.

Стив Джобс неоднократно участвовал в крупных мероприятиях Sony с различными техническими новшествами.

С тех пор утекло много воды, но я ни где не встречал упоминаний о жестких конфронтациях. Только теплые, искренние слова. Никакого популизма и пыли в глаза.