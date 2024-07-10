Microsoft продолжает удивлять рынок игровыми устройствами, выпуская новые версии Xbox с завидной регулярностью. Сегодня поговорим, как жадность и спорные решения влияют на репутацию компании. От необоснованных цен до явных провалов — погружаемся в мир, где даже гики и фанаты не всегда могут найти оправдания для любимой консоли.

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Предисловие

Не понимаю корпорацию Microsoft. Не понимаю ее логику и цели. За один год она выпускает 4 "псевдо" новых устройства и все мимо кассы. С маркетинговой стороны, вроде, все нормально, но с практической - это страх и ужас. Ее подход можно было бы объяснить, если бы корпорация была лидером рынка и она пыталась угодить всем и каждому. Но коробокс является аутсайдером. Жесткий слив по всем фронтам и Фил Спенсер усугубляет положение. Технически, это третий материал по "новым" игровым консолям Xbox series:

История о младшей коробке по завышенной цене. Ценовое позиционирование сталкивает ее лбом с Sony PlayStation 5 Digital Edition:

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Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью

Самая дорогая консоль из ныне существующих без явных преимуществ. Спрос низкий, но Microsoft не ищет способов удешевления.

Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью

Сегодня речь пойдет о третьем варианте Xbox Series X – 1TB Digital Edition in Robot White. Сказать, что это спорное решение - это похвалить игровое направление Xbox за их некомпетентность.

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Мое отношение к Xbox series X

В отличие от младшей Xbox series S я положительно отношусь к дорогому изделию. У него есть несколько явных косяков, но они видны только экспертам. Это добротный гаджет, что великолепно справляется с возложенными на него обязанностями. Явные косяки только с охлаждением и невозможностью свободно менять внутренний диск хранения без вскрытия. Все что будет сказано далее - это паника и непонимание всего происходящего.

Предыстория

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7 мая 2019 года на мировой рынок выходит Xbox One S All-Digital Edition - первая бездисковая консоль на рынке. Официальная цена уменьшена с 300 до 250 тугриков. Все варианты, что мне встречались, шли с комплектом из 3-х игр или с двумя геймпадами. Интересное предложение для начинающего геймера. На новогодние праздники (через 6 месяцев после старта продаж) ее продавали за 170 тугриков. У меня было четкое представление, что Microsoft не продает устройство, а избавляется от запасов всеми возможными способами. Фил Спенсер не ударил и пальцем о палец, чтобы переработать дизайн и размеры коробочки. Он не вложил ни копейки в разработку нового дизайна. Внутри было огромное пустое пространство. Можно было уменьшить гаджет на 30%... Но это бы стоило лишних денег. Конец поколения и доля рынка уже не имела значения. Крик отчаяния. Летом 2020 года производство устройства было прекращено.

Xbox Series X – 1TB Digital Edition in Robot White

История повторяется. В переработку устройства не вложили ни копейки. Просто вынули дисковод и заделали щель. Пока одна корпорация делает по три ревизии и выпускает slim-вариант, у самой богатой империи с бездонным кошельком: "все тот же вкус, все тот же слон". В этот момент начинаю вспоминать стародавние времена, когда Фил Спенсер пытался всеми правдами и неправдами разгрузить склады от комплектующих и закрыть вопрос побыстрее с данным поколением.

Цена 450 тугриков

Начнем с самого простого и очевидного. С черной пятницы (конец ноября 2023) по февраль 2024. Почти три полных месяца подряд Xbox series X с дисководом продавался за 400 тугриков. Данное мероприятие даже не помечали как "Распродажа". К этой стоимости можно было прибавить скидочные купоны и акции. По самым "завиеватым" вариантом XsX можно было забрать за 310 тугриков с доставкой.

Все, кто хотел, очень хотел или был в раздумиях, мог заполучить себе консоль по привлекательной стоимости. Сейчас нам представили худший вариант, который в базе стоит дороже. Много вопросов и мало ответов.

Позиционирование на рынке

Если смотреть на Xbox series X как на коня в вакууме, то есть устройство подороже и есть устройство подешевле. Все просто и логично. Но как только речь заходит об общем рынке с конкурентами, то магия рассыпается. У конкурента присутствует аналогичное устройство по той же официальной стоимости.

Вот только у японского изделия есть 3 неоспоримых преимущество:

Он лидер рынка и его берут "потому что..."; Можно докупить внешний привод и произвести модернизацию; Есть доступный слом m.2 для увеличения памяти;

Даже на бумаге конкурент выглядит лучше. А добавьте сюда новый технологический процесс на кристалле, меньший нагрев и габариты.

А теперь вспомним про наличие козырей у конкурента. Это бандлы. Специально оставил необрезанную фотографию с ценников в обычном магазине. Голую консоль за 500 тугриков дополнили топовой игрой, дополнительным геймпадом и фирменной зарядкой. Таких бандлов десятки. Японцы крутят ценами на свое усмотрение. Они отдают игры и дополнения с нулевой наценкой и переигрывают конкурента по цене.





Дорога ложка к обеду

Xbox Series X – 1TB Digital Edition in Robot White за 450 тугриков в ноябре 2020 года (когда аналог самураев стоил 400) может быть, надо подумать, возможно... был бы смысл. Но летом 2024 года - это бессмысленный гаджет для избранных.

Фил Спенсер не может навязать ценовую войну конкуренту;

Фил Спенсер не может навязать войну по привлекательности платформы;

Фил Спенсер конкурирует со своими же гаджетами и проигрывает им в цене;

Бессмысленный гаджет с неопределенной аудиторией.

Теория заговора

У меня нет логических объяснений появления данного устройства на рынке, кроме одного. Единственное оправдание всего происходящего: "Microsoft расчищает склады от запчастей в преддверии скорого выхода нового поколения".

Если вспомнить историю старого Xbox One S All-Digital Edition, то менее чем через год пошли гигантские скидки. Более низкая ценовая база в 450 тугриков, позволит опуститься за рамки приличия. В ноябре 2024 года нам что-то расскажут о новом устройстве от Microsoft. Мое предположение - это будет новое поколение с релизом в 2025 году. С такими таймингами Филу Спенсеру нужно будет разгрузить склады от старья. При планке в 450 тугриков можно свободно опуститься до 350. Но и это не предел. В ноябре 2019 года Xbox one X сбросил в цене с 500 до 300 тугриков. Игровое подразделение может пойти тем же самым путем. Сделать Xbox series X по 300 и 350 на время праздников и после. Разумный шаг, если Sony представит PS5 Pro и опустит планку основной линейки в стоимости. Фил Спенсер сможет нагадить на заднем дворе самураев и расчистить свои склады перед стартом "самой мощной и продвинутой консоли в истории".

Послесловие

Microsoft продолжает выпускать новые версии Xbox, без значительных улучшений, что вызывает критику. Xbox Series S и Series X - примеры устройств, которые не оправдывают своей стоимости и уступают конкуренту. Xbox Series S Carbon Black и Series X (2TB Galaxy Black) демонстрируют, что жадность и ошибки в управлении могут подорвать позиции на рынке.

Если Microsoft не пересмотрит свою стратегию, их доля на рынке игровых устройств продолжит снижаться. Компании следует инвестировать в инновации и улучшения, а также предложить более конкурентоспособные цены. В противном случае, с выпуском новых поколений консолей, таких как PS5 Pro, Microsoft рискует потерять ещё большую часть аудитории.