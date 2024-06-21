Microsoft выпускает 4 игровых консоли меньше чем за один год. И поднимает базовую стоимость на свои устройства. Очень странный план в свете проигранной конкуренции. А впереди нас еще ждет Sony PlayStation 5 Pro, на которую Филу Спенсеру ответить не чем.

Предисловие

В сентябре 2023 года миру представили Xbox Series S Carbon Black. Бюджетное решение с увеличенным объемом хранилища данных. 350 тугриков за устройство без бонусов. Гаджет представили за месяц до появления ps5 slim digital за 450 тугриков. Разница в цене менее 30%, а разница в производительности отличалась в 250%. В большинстве случаев производители снижают стоимость для увеличения продаж и выделения явных преимуществ, хотя бы в стоимости. Странный и непонятный шаг. Теперь Microsoft представила ЕЩЕ три устройства...

Xbox Series S – 1TB in Robot White за 350 тугриков; Xbox Series X – 1TB Digital Edition in Robot White за 450 тугриков; Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition за 600 тугриков;

реклама





Контрольный выстрел в голову и по другому не назовешь. Сегодня на пальцах расскажу, что за глупости творят представители Microsoft в железном направлении. И если они тут начинают чудить, то что же творится в остальных областях...

Последняя миля

Начнем с самого просто - я экономист и долго специализировался на анализе хозяйственной деятельности. Только цифры. Любой вопрос рассматриваю с точки зрения заработка, экономии ресурсов, выгоды и стабильности. Никаких "А" и "если". Прагматичный подход ко всему сущему. Мнения, художественные вымыслы и прочее - обхожу стороной.

реклама





В 2020 году миру представили игровые консоли нового поколения. Японская корпорация создала два гаджета с минимальными отличиями. Одна материнская плата. Одно охлаждение. Один чип. Один диск для хранения. Максимальная универсальность в каждой мелочи. Это означает, что у нее максимально сокращены логистические цепочки. Многие думают, что детали телепортируются от завода изготовителя на сборочную линию. Но это не так. Транспортные расходы составляют до 15% стоимости конечного изделия. В 2023 году выходит SLIM версия устройства, где отличия между двумя версиями гаджета сведены к минимуму. Все смеялись над пластиковой подставочкой, но и это прямая экономия. На партиях в десятки миллионов устройств, даже 5 центов превращаются в огромные суммы. Сегодня у японцев, по факту, только одна консоль, плюс расширение в виде дискового привода и заглушки.

Следующая цепочка затрат идет от сборочной линии товара, через заводской склад в сортировочный центр, а далее по всему миру. И снова траты на колеса. Думаю, все слышали про сказочные цены на китайских торговых площадках и как они вырастают в местной официальной рознице. Так вот, с распределительного хаба выезжают контейнеры, с грузом по 2592 коробок, по всему миру. В России есть 6 крупных центров, с которых контейнеры разгружаются на паллеты и кочуют в областные города.

Размер этого паллета четко регламентирован габаритами. Стандарт под который подстраивается вся мировая логистика. Один паллет 48 консолей. Минимальная партия для оптовой торговли.

реклама





Для торгового центра в крупном городе взять несколько паллетов - это раз плюнуть. Веселье начинается немного дальше. Помимо областных центров существуют города меньшего размера. Административные центры на 5-30 тысяч жителей. В этот момент начинается простая математика.

Число жителей России примерно 144 млн человек. За 2023 год игровую консоль (все три бренда) приобрел каждый 110 житель. При населении города в 10 000 человек, рынок консолей в нем будет примерно 91 штука в год. А теперь вопрос - если местный бизнесмен может взять 2 паллета игровых консолей на оптовом складе, что он возьмет? При условии, что товар А продается в 2 раза хуже товара Б? Мы еще не опускались до модельного ряда. Разговор исключительно про бренды и их наличие в небольших городах.

реклама





Розница. Можно брать товар мелким оптом. Не паллетами, а штуками. Только эту услугу оптовые склады не предоставляют, нужно идти к посреднику, которые хочет немножко заработать и товар окажется дороже, чем в первом варианте.

Теперь поднимемся на уровень выше. Возьмем Новгородскую область. Население (из Википедии) составляет 571 447 человек. Рынок игровых приставок будет 5200 штук. Из Гугла узнал, что там минимум 7 торговых сетей электроники. На каждую сеть приходится в среднем по 742 лота или 15 полных паллетов. Сети могут развозить свои товары на собственном транспорте поштучно в самые глухие деревни. Вопрос к знатокам. Какие 15 паллетов игровых консолей возьмет ретейл если у нас имеется:

Xbox Series S - базовая;

Xbox Series S – 1TB in Robot White;

Xbox Series S - 1TB in Carbon Black;

Xbox Series X - базовая;

Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition;

Xbox Series X – 1TB Digital Edition in Robot White;

Sony PlayStation 5 Slim;

В отличие от частника в маленьком городке с частичной монополией, на более высоком уровне существует конкуренция и каждая копейка в конечном ценнике имеет вес. Вариант "взять в рознице пару штук" уже не канает. Распределите 15 коробок по имеющимся лотам. 8 полных паллетов PS5 вы 100% продадите, а вот оставшиеся 6 штук с разными Xbox уже не факт. Слишком большой ассортимент мало ликвидного товара не привлекает торговые сети. Им не нужны залежи на складах. Мало того, что товар будет долго продаваться, так он еще и занимает место на прилавке. Кто не знает - место на "витрине" не бесплатное.

Это минский агрегатор и он наглядно демонстрирует, что два похожих товара пользуются разным спросом и Xbox Series S - 1TB in Carbon Black есть не во всех торговых точках. Разница не на погрешность, а в разы. В мелких городах ситуация будет заметно хуже.

Подобный расклад и арифметика будут по всему миру. И это мы вели речь при соотношении продажи консолей как 2 к 1. А если вспомнить про февральский спад и 5 к 1? Кто захочет брать игровые консоли Xbox на реализацию? Да еще и в широком ассортименте?

Как пример и похожая ситуация. Steam Deck OLED официально стоит 549 тугриков. В России серый импорт пробивает планку в 61 000 рублей. PlayStation 5 Slim с дисководом стоит 549 тугриков. В России можно приобрести в магазине за 53 000 рублей. Это разница между оптом и челноками.

Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition

Рассмотрение данного устройства стоит начать с новости, опубликованной в январе 2024 года:





Целесообразность приобретения игрового устройства с дисковым приводом, за последние пол года опустилась ниже плинтуса. Стоит пояснить, что обычные игровые студии не могут самостоятельно выпускать диски и реализовывать их по всему миру. У них НЕТ отделов дистрибуции. Теоретически, можно делать небольшие партии коллекционных изданий и продавать онлайн через свой сайт, но такие объемы в сотни раз меньше, мало кто захочет на таком заморачиваться. Зачем нужно устройство с приводом, если для него нет дисков? Конечно, есть ярые поклонники и коллекционеры, но они исчисляются десятыми долями процентов. Из-за низкого спроса распространенность гаджета будет маленькой и достать его будет проблематично.

PlayStation 5 Pro - с большой долей вероятности этой осенью представят прокачанную версию игровой станции. С большой степенью вероятности она будет представлена в 2-х вариантах (с приводом и без). Ценовое позиционирование 600 и 700 тугриков. Могут снизить стоимость на базовую версию и вклиниться в диапазон 550 и 650 тугриков. Оба варианта будут означать, что самая старшая Xbox Series X будет конкурировать с заметно более производительным устройством по схожей цене без явных козырей в рукаве.

Запускать самое дорогое устройство на рынок, когда часть его функций УЖЕ не работает? Когда конкурент в этуже ценовую нишу выпустить более совершенный гаджет? Большей глупости не видел.

Новая линейка консолей Xbox series

Выпуская новый продукт на рынок производитель пытается решить какие-то задачи. Навязать конкуренцию. Занять долю рынка. Сократить затраты. Простой план понятный всем.

Японцы за 4 года выпустили 4 ревизии своего флагмана. Перевели кристалл на новый технологический процесс. Уменьшили систему охлаждения. Упростили блок питания. Боролись за каждую копейку. При этом... У консолей Xbox есть три странных решения:

Для хранения данных используется самый дорогой форм-фактор SSD накопителей. m2 2230. При одинаковом объеме и прочих характеристиках он стоит на 70% дороже аналогов в формате m2 2280

Ни в старшем ни в младшем устройстве нет необходимости устанавливать именно этот формат. На пустом месте разница в 80 тугриков. По щелчку пальца цена устройства снижается без лишних телодвижений. Представьте, если бы на старте Xbox series S шла не по 300, а по 250 грязных бумажек. Помимо привлекательного прайса, она бы могла конкурировать с более мощной Xbox one X (которую продавали по 300).





Использование проприетарного разъема для карт расширения. Жадность и желание заработать на аксессуарах - это святое дело, но не в том случае, когда устройство стоит 300 тугриков с прицелом на бюджетный гейминг, а аксессуар к нему числится за 220 тугриков. Конкурент в это время распаял отдельный слот под M.2 22110 и сделал максимально простой доступ к нему. Как следствие, когда у человека заканчивается свободное место для установки игр, он перестает их устанавливать. Он перестает покупать новые игры, так как для них нет места. Не все так делают, но очень многие. Нет места, человек не скачает новую фритуплей "попробовать" и не занесет копеечку за очередную шкурку.

Третья проблема - если у игры есть версия для старой и новой консоли, то система не даст вам скачать старую версию. Актуально, если вы решили установить игру на внешний носитель. Оптимизировано для X/S как приговор. Очень многие игры не приносят никаких явных улучшений при получении оптимизации, но ставят палки в колеса при своем использовании.

Все три проблемы упираются в дисковое пространство, которое можно решить быстро и дешево. С выходом новых устройств данные вопросы решили... За счет покупателя. Увеличили стоимость или урезали функционал. Возникает вопрос - а как сие действие поможет с продажами и доминированием над конкурентами?

Долгие годы я полагал, что игровые консоли со временем дешевеют. Производство упрощается и платформодержатели стимулируют свои продажи более привлекательным ценником. Но ошибался. Microsoft открыла новый вариант развития событий. Ценник надо поднимать и все наладится. Конкурента не существует и можно пуститься во все тяжкие. Как следствие - цена увеличится не только из-за самой корпорации, но и из-за уменьшения спроса. Крупный опт перейдет в мелкий и челночный с кучей посредников. Гениальный план.



