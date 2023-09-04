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В сентябре 2020 года миру представили Xbox Series S за $300. Самый главный недостаток консоли - неимоверно маленький SSD для хранения игр. Из номинальных 500 ГБ пользователю доступно только 360 ГБ. Тут стоит упомянуть, что в 2010 году на консолях Xbоx 360 из штатных 500 пользователю были доступны 470 ГБ. Но и это не весь кошмар. Gears of War 3 для Xbox 360 весила 7 ГБ. Gears of War 4 преодолела планку в 145 ГБ. Игры стали тяжелее, но места стало меньше, чем 10 лет назад.

Предисловие

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Замена дискового хранилища на консолях - одна из важнейших возможностей апгрейда игровых приставок. Помимо увеличения объема, диски могут выходить из строя. Поврежденные сектора, неправильное обновление, неправильная эксплуатация. Microsoft тривиальную задачу превращает в занудный квест. И тут можно было бы остановиться... Но нет, Microsoft идет дальше и делает немыслимое.

Xbox 360

Не буду долго останавливаться на этом устройстве. Приведу только фотографии. Единственная сложность - это достать "футляр" для винчестера. Боксы для HDD массово продаются на алибазаре, умельцы вскрывали оригинальный, сам вставлял без бокса обычный диск и подкладывал картонки. Диск находился под заглушкой и его замена никак не влияла на "заводские гарантийные пломбы".

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PlayStation 3 и PlayStation 4

Любой человек с крестовой отверткой может поменять диск на консолях Sony. Снять заглушку, открутить один болтик и получаешь полный доступ к хранилищу данных. Замена диска занимает 5 минут максимум.

Замена диска никак не нарушает заводские пломбы и не лишает официальной гарантии. Все для удобства пользователя. Просто и продуманно.

Xbox One - что-то пошло не так

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Для замены винчестера нужно сорвать заводские пломбы и открутить более 20 болтиков. Тут есть некоторые проблемы и сложности. Далеко не каждый пользователь способен разобрать и собрать консоль без повреждения шлейфиков и проводков. Но и это не все. Первые 5 лет жизненного цикла нельзя было установить систему на новый диск без танцев с бубном. Сейчас можно вставить флешку с файлом обновления и система сама разметит диск как надо, но в древние времена разметку и файлы надо было разносить ручками.

Отдельно отмечу Xbox one X - ей жизненно необходима установка SSD для игр "Оптимизировано для Xbox One X". Консоль получает максимальный профит от замены накопителя на более быстрый.





Sony PlayStation 5

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Изначально предусмотрено два внутренних накопителя данных. Один распаян на материнской плате, второй находится под заглушкой. Снять заглушку, открутить один болтик, поставить накопитель. Все просто и понятно. Никакой суеты и сложных манипуляций. Установка дополнительного накопителя никак не влияет на пломбы и гарантию.





Xbox Series S

Начнем с прелюдии. Для замены SSD на более емкий нам нужно открутить 29 болтиков!!! КАРЛ!!! Снять модули Wi-Fi, Bluetooth, контроллер включения консоли, систему охлаждения, блок питания, вынуть материнскую плату из корпуса и защитного металлического чехла. Полный разбор с прекращением гарантии.

Xbox expansion card

Microsoft решила упростить жизнь геймерам. Она предлагает расширить память с помощью карты расширения. Удобное устройство, устанавливаемое в отдельный слот на торце консоли. Официальная стоимость гаджета Seagate Expansion 2TB Storage Expansion Card for Xbox Series X|S составляет $400. Скромная цена для скромной консоли за $300.

Xbox Series S Carbon Black

А теперь поговорим о вишенке на торте. Летом 2023 года была представлена новая консоль в черном цвете. Основным изменением устройства становится расширенное внутреннее хранилище до 1 ТБ. Немного возросшая стоимость в $350. Тут стоит сделать отсылку к конкуренту, у которого Sony PlayStation 5 Digital Edition оценивается в $400. Не буду это делать, так как жадность компании удивляет.

Откатимся немного назад во времени и посмотрим на Xbox Series S в разобранном состоянии:

На снимке отчетливо виден SSD формата m.2 2230 - это самый маленький формат дисков, устанавливаемых в сверхкомпактные устройства. Например, в Steam Deck используются диски именно такого типоразмера.

А теперь поговорим о ценах на SSD диски m.2. Чтобы не было вопросов, взял один магазин, одну фирму производителя и линейку, один объем в 2 ТБ. Отличия только в форм-факторах.





Seagate Expansion 2 TB $400 Team Group MP44 M.2 2230 2 TB $179 Team Group MP33 M.2 2280 2 TB $66





Пруфы для понимания всей ситуации.





То есть, Microsoft выводит на рынок новую консоль на $50 дороже старой, когда в магазинах на разницу в $50 можно купить винчестер объемом в 2 терабайта.

Некомпетентность Microsoft

Рассматривая внутренности Xbox Series S не вижу ни единого обоснования для установки SSD самого дорогого из всех возможных форматов m2.2230. Это достаточно крупное устройство и оно способно вместить в себя формат M.2 2280 без потери потребительских свойств. Более того, устройства типоразмера M.2 2280 не только в 3 (три) раза дешевле при том же объеме, они имеют емкость вплоть до 8 ТБ и шире распространены. В устройствах, где экономят на мелочах и борются за каждый цент себестоимости - решение ограничиться m2.2230 абсурдно по своей сути. А еще существует m2.22110 c более интересным соотношением цена/объем.

Жадность Microsoft

Инженеры из Редмонда максимально усложнили возможность замены SSD накопителя в бюджетном устройстве. Пока конкурент делает свои консоли более удобными в использовании, специалисты Microsoft думают о заработке. Карта расширения по цене консоли? Мне одному кажется смешным такое предложение?

Дядюшка Ляо не спит

Сам себе такое покупать не стану, Но если вопрос стоит между $400 за гаджет от официального представителя или адаптер из Поднебесной за $15 с кучей положительных отзывов - выбор очевиден. Спрос рождает предложение.

Послесловие

Почему-то мне кажется, что при создании Xbox Series S кто-то получил хороший откат. Слишком много очевидных косяков, которые не могли не видеть представители огромной корпорации с неограниченными финансовыми ресурсами. Косяк на косяке и деньгами погоняет.

Позиционирование Xbox Series S Carbon Black становится непонятным. Она слишком дорогая на фоне конкурентов. У этой консоли нет явных преимуществ в собственном модельном ряду. Предположу, что стандартную Xbox Series S на 500 ГБ тихо снимут с производства, а черный вариант на разных распродажах будет мелькать по $250-300 с регулярной периодичностью. Других рациональных идей не вижу.