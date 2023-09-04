Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью

Давно не видел такой жадности от крупных корпораций. Microsoft способна удивлять в самом худшем значении. Некомпетентность и желание заработать поражают своей идиотией
[ ] для раздела Блоги
2

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В сентябре 2020 года миру представили Xbox Series S за $300. Самый главный недостаток консоли - неимоверно маленький SSD для хранения игр. Из номинальных 500 ГБ пользователю доступно только 360 ГБ. Тут стоит упомянуть, что в 2010 году на консолях Xbоx 360 из штатных 500 пользователю были доступны 470 ГБ. Но и это не весь кошмар. Gears of War 3 для Xbox 360 весила 7 ГБ. Gears of War 4 преодолела планку в 145 ГБ. Игры стали тяжелее, но места стало меньше, чем 10 лет назад.

Предисловие

реклама



Замена дискового хранилища на консолях - одна из важнейших возможностей апгрейда игровых приставок. Помимо увеличения объема, диски могут выходить из строя. Поврежденные сектора, неправильное обновление, неправильная эксплуатация. Microsoft тривиальную задачу превращает в занудный квест. И тут можно было бы остановиться... Но нет, Microsoft идет дальше и делает немыслимое.

Xbox 360

Не буду долго останавливаться на этом устройстве. Приведу только фотографии. Единственная сложность - это достать "футляр" для винчестера. Боксы для HDD массово продаются на алибазаре, умельцы вскрывали оригинальный, сам вставлял без бокса обычный диск и подкладывал картонки. Диск находился под заглушкой и его замена никак не влияла на "заводские гарантийные пломбы".

реклама




PlayStation 3 и PlayStation 4

Любой человек с крестовой отверткой может поменять диск на консолях Sony. Снять заглушку, открутить один болтик и получаешь полный доступ к хранилищу данных. Замена диска занимает 5 минут максимум.

Замена диска никак не нарушает заводские пломбы и не лишает официальной гарантии. Все для удобства пользователя. Просто и продуманно.

Xbox One - что-то пошло не так

реклама



Для замены винчестера нужно сорвать заводские пломбы и открутить более 20 болтиков. Тут есть некоторые проблемы и сложности. Далеко не каждый пользователь способен разобрать и собрать консоль без повреждения шлейфиков и проводков. Но и это не все. Первые 5 лет жизненного цикла нельзя было установить систему на новый диск без танцев с бубном. Сейчас можно вставить флешку с файлом обновления и система сама разметит диск как надо, но в древние времена разметку и файлы надо было разносить ручками.

Отдельно отмечу Xbox one X - ей жизненно необходима установка SSD для игр "Оптимизировано для Xbox One X". Консоль получает максимальный профит от замены накопителя на более быстрый.


Sony PlayStation 5

реклама



Изначально предусмотрено два внутренних накопителя данных. Один распаян на материнской плате, второй находится под заглушкой. Снять заглушку, открутить один болтик, поставить накопитель. Все просто и понятно. Никакой суеты и сложных манипуляций. Установка дополнительного накопителя никак не влияет на пломбы и гарантию.


Xbox Series S

Начнем с прелюдии. Для замены SSD на более емкий нам нужно открутить 29 болтиков!!! КАРЛ!!! Снять модули Wi-Fi, Bluetooth, контроллер включения консоли, систему охлаждения, блок питания, вынуть материнскую плату из корпуса и защитного металлического чехла. Полный разбор с прекращением гарантии.

Xbox expansion card

Microsoft решила упростить жизнь геймерам. Она предлагает расширить память с помощью карты расширения. Удобное устройство, устанавливаемое в отдельный слот на торце консоли. Официальная стоимость гаджета Seagate Expansion 2TB Storage Expansion Card for Xbox Series X|S составляет $400. Скромная цена для скромной консоли за $300.

Xbox Series S Carbon Black

А теперь поговорим о вишенке на торте. Летом 2023 года была представлена новая консоль в черном цвете. Основным изменением устройства становится расширенное внутреннее хранилище до 1 ТБ. Немного возросшая стоимость в $350. Тут стоит сделать отсылку к конкуренту, у которого Sony PlayStation 5 Digital Edition оценивается в $400. Не буду это делать, так как жадность компании удивляет.

Откатимся немного назад во времени и посмотрим на Xbox Series S в разобранном состоянии:

На снимке отчетливо виден SSD формата m.2 2230 - это самый маленький формат дисков, устанавливаемых в сверхкомпактные устройства. Например, в Steam Deck используются диски именно такого типоразмера.

А теперь поговорим о ценах на SSD диски m.2. Чтобы не было вопросов, взял один магазин, одну фирму производителя и линейку, один объем в 2 ТБ. Отличия только в форм-факторах.


Seagate Expansion 2 TB $400

Team Group MP44 M.2 2230 2 TB

 $179

Team Group MP33 M.2 2280 2 TB

 $66


Пруфы для понимания всей ситуации.


То есть, Microsoft выводит на рынок новую консоль на $50 дороже старой, когда в магазинах на разницу в $50 можно купить винчестер объемом в 2 терабайта.

Некомпетентность Microsoft

Рассматривая внутренности Xbox Series S не вижу ни единого обоснования для установки SSD самого дорогого из всех возможных форматов m2.2230. Это достаточно крупное устройство и оно способно вместить в себя формат M.2 2280 без потери потребительских свойств. Более того, устройства типоразмера M.2 2280  не только в 3 (три) раза дешевле при том же объеме, они имеют емкость вплоть до 8 ТБ и шире распространены.  В устройствах, где экономят на мелочах и борются за каждый цент себестоимости - решение ограничиться m2.2230 абсурдно по своей сути. А еще существует m2.22110 c более интересным соотношением цена/объем.

Жадность Microsoft

Инженеры из  Редмонда максимально усложнили возможность замены SSD накопителя в бюджетном устройстве. Пока конкурент делает свои консоли более удобными в использовании, специалисты Microsoft думают о заработке. Карта расширения по цене консоли? Мне одному кажется смешным такое предложение? 

Дядюшка Ляо не спит

Сам себе такое покупать не стану, Но если вопрос стоит между $400 за гаджет от официального представителя или адаптер из Поднебесной за $15 с кучей положительных отзывов - выбор очевиден. Спрос рождает предложение.

Послесловие

Почему-то мне кажется, что при создании Xbox Series S кто-то получил хороший откат. Слишком много очевидных косяков, которые не могли не видеть представители огромной корпорации с неограниченными финансовыми ресурсами. Косяк на косяке и деньгами погоняет.

Позиционирование Xbox Series S Carbon Black становится непонятным. Она слишком дорогая на фоне конкурентов. У этой консоли нет явных преимуществ в собственном модельном ряду. Предположу, что стандартную Xbox Series S на 500 ГБ тихо снимут с производства, а черный вариант на разных распродажах будет мелькать по $250-300 с регулярной периодичностью. Других рациональных идей не вижу.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

steam deck xbox series s
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
18
Представителям России, Беларуси и Ирана отозвано приглашение на Нобелевскую премию
4
Шольц: Германия больше не вернётся к атомной энергии, отдавая приоритет возобновляемым источникам
14
Россия развёртывает межконтинентальную баллистическую ракету Сармат, способную нести ядерное оружие
10
Starfield отправила в нокаут GeForce GTX 1080 Ti — все устаревшие видеокарты можно смело выкидывать
90
В Сети появились кадры подбитого Leopard 2, которого не спасла динамическая защита «Контакт-1»
8
Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу
4
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
1
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
Польша отвергла обвинения в нарушении своим вертолётом границы Белоруссии
2
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
13
«Море огня и взрывов»: в западной прессе рассказали о новой тактике ВС РФ на Украине
1
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
1
Новейшая российская ракета 9М333 игнорирует тепловые ловушки и поражает 80% целей
+
12-ядерный гибридный процессор AMD серии Ryzen 8000 с большими и малыми ядрами снова замечен в сети
1
Состоялся анонс хоррор-шутера с фотореалистичной графикой Lost Fragment
+
В Москве на месте будущего строительства обнаружили клад эпохи Ивана Грозного
1
Redmi Note 12 Turbo стал лучшим в AnTuTu в августе в средней ценовой в категории
1
Uselessmouth победил Starfield за 17 часов и успешно вернул деньги
+

Популярные статьи

ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
41
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
28
Разбираемся, почему процессоры и видеокарты Intel - это хороший выбор
37
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
16
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
5
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
16
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
11
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
12
Ударный вертолёт Ка-50 «Чёрная акула» для своих и «Оборотень» или «Обманщик» для врагов (часть 1)
+
BMW представил концепт электромобиля Vision Neue Klasse с запасом хода до 1000 км
6

Сейчас обсуждают

Ваня Кислицын
11:59
Ну посмотрим что без кадури будет. Он и так накуролесил везде уже
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
Lubitel 32
11:53
Ща у них новые кумиры Ходор и Навалил. Узники опущенной совести.
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Roditch
11:48
SSD на QLC под систему и игры... Жуть.
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
Робин Гудеичь
11:46
Мне кажется, Интел сейчас дно скребёт, хоть и распускает павлиний хвост, посмотрим на сколько хватит их энтузиазма. Интел, бросили ОЗУ, бросили твердотельные накоптили, хотя оптейн был очень даже инте...
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
Владислав Балашов
11:44
Новости распила
Правительство РФ инвестирует 2.6 млрд рублей на разработку полупроводниковых химических соединений
Lubitel 32
11:41
Среднерусская тупость убила великую страну. Низведя гегемона на 0,5 мира, до нищего в рейтинге сразу аккурат после африканских стран. А был период когда большую семерку собирали только чтоб сравнятся ...
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Колючка
11:39
Заголовок = MSI не собирается выпускать Текст = Конечно, это однозначно не говорит о том, что MSI совсем откажется Автор = ?
MSI не собирается выпускать новые видеокарты от AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT
Евгений Шрайнер
11:38
300 лет по меркам вампиров старый?
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 подвергся почти полной переработке и выйдет следующей осенью
Ваня Кислицын
11:37
Как таковых чистых 500гб хватит на 5-10 игр, больше и не надо, но на хбоксе есть система квик резюм - поэтому остается всего 360гб под игры. Одна именно благодаря этой системе я смог пройти гта5. До...
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
Колючка
11:37
Мне что, тебя надо за ручку подвести к отзывам на этот диск в ДНС, сам никак не осилишь?
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем