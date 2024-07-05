Сегодня мы раскрываем интриги и закулисные игры вокруг масштабного приобретения Microsoft компании Activision Blizzard. Сделка, оцененная в $75 миллиардов, несет огромные изменения не только в игровой индустрии, но и в экономике целых регионов. Как Microsoft обходит антимонопольные запреты и какие игры появятся в Xbox Game Pass уже в этом году? Самые "достоверные" подробности только здесь.

Предисловие

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Ровно год назад Microsoft нашла лазейку в законодательстве и обошла запреты Федеральной торговой комиссии. В некоторых СМИ пошла волна ложной информации, что исказила картину мира для многих почитателей консоли Xbox. Фил Спенсер и компания не отрицали и не комментировали слухи и домыслы. Все течет своим чередом, дельцы из Редмонта "без понятия" о ситуации... Очень выгодная позиция для корпорации. Народ доволен, а последствий от обмана нет. Многим ситуация представлялась как титаническое противостояние двух консольных гигантов: "Самураи против Янки". Вот только это не так. Слияние на 75 млрд тугриков сильно отражается на налоговых поступлениях в том или ином регионе. Чудовищная миграция рабочей силы. Изменение долгосрочных контрактов и соглашений. Соединенная Америка - ведущая экономика мира, но она состоит из 51 штата. Коренные изменения могут полностью перевернуть экономическую расстановку сил в любом отдельном штате, а следом и политическое руководство. Огромный клубок разнонаправленных векторов развития во всех областях. Ситуация выходит далеко за рамки двух игровых платформ.

Что происходит

Microsoft закрыла сделку, но не получила одобрение от Федеральной торговой комиссии. Обман системы негативно отразился на отношениях между корпорацией и государством. В ноябре 2023 года начался процесс одобрения приобретения Microsoft корпорации Activision Blizzard. Предварительные слушания начались в конце января 2024 года. Буквально через пару дней пошли слухи о появлении некоторых игр от Xbox Game Studio на платформе конкурента. Поклонники Xbox оправдывали данный поступок "желанием заработать" и расширением аудитории. Я рассматриваю вопрос, как подачка антимонопольщикам, для решения мелких "шероховатостей". В пользу второй версии говорит тот факт, что выручка от игр значительно ниже, чем ущерб от оттока аудитории.

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Основные мероприятия проходили с 20 по 27 мая 2024 года. Странно, что не появились фотографии с зала суда и сияющим Филом. На этих слушаниях должны были поставить точку и закрыть вопрос. Но что-то пошло не так. Дело закрыто не было. Microsoft попросила перенести "окончательный вердикт" на три месяца. Аналогичная ситуация была в Великобритании. Окончательный вердикт с февраля 2023 перенесли на апрель 2023 и дело было проиграно.

После слушаний Xbox совершает два странных поступка с необъяснимым эффектом и оба широко освещаются в игровой прессе:

Партнерство с Amazon - о чем можно почитать по ссылке

- о чем можно почитать по ссылке Появление игр из Xbox Game Pass в подписке GeForce Now

Фил Спенсер всеми силами пытается показать, что нет никакой монополии и игры от внутренних студий доступны везде и каждому. Обе клюют в облака. Те самые, что оказались мертвы по прибытию. Две инициативы, о которых 99,99999% пользователей забудут на следующий же день. До августа месяца стоит ожидать еще несколько подарков для широкой публики.

Механизмы одобрения

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Все очень просто. Антимонопольщики довольны и одобряют сделку - Широкий Фил устраивает праздник. Если регулирующие органы не одобряю сделку, то Фил Спенсер набирает в рот воды и отправляет в народ Метта Бути и Сару Бонд. Все очень просто и наглядно.

Великий инсайдер Том Хендерсон в курсе событий и в первых числах апреля рассказывает новость о будущем коробокса. Информация, что лежит на поверхности и для которой нет необходимости иметь связи в высших эшелонах власти.

Ситуация повторяется в июле. Очередной инсайдер предоставляет эксклюзивную информацию из своих источников, которые он назвать не может.

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Игры появятся в конце августа. Какая неожиданность... аккурат после завершения суда. Неимоверно "инсайдерская" информация. Баба Ванга может отдохнуть. Подобные инсайты и их появление можно спокойно отслеживать на сайте официальных государственных органов. Они там публикуются с некоторой задержкой, но в контексте самой громкой сделки там они появляются первыми. Ни один чиновник или менеджер не обладает большей правдивой информацией, чем FTC.

Когда появятся игры

Ответ прост и банален. Когда Microsoft и Государство договорятся о сделке, тут же объявят о добавлении лотов в подписочный сервис и любой желающий сможет насладиться сделкой, которую объявили почти три года назад. Фраза "надо немного подождать" в контексте Xbox Game Pass раскрывается с новой, уникальной стороны.

По моему скромному мнению, самым оптимальным временем появления каталога приобретенной компании Бобби Котика - это конец ноября 2024 года. Предновогодние праздники станут отличным временем для наполнения сервиса большим количеством первоклассных игр.

Кстати, в феврале 2024 года высказывал свое мнение о серии Call of Duty и ее появление в подписках от дядюшки Фила:

Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass

И все еще придерживаюсь этого мнения. Тут стоит разделить некоторые понятия. Существует две игры Call of Duty. Одна выпущена Активижен. Вторая выпущена Microsoft. С юридической точки зрения - это два разных продукта. Один сделан на деньги Microsoft и на нее нет влияния торговой комиссии, вторая входила в "оспариваемую" сделку. Во сколько дополнительных денег обойдется "проталкивание" игр данной серии в Xbox Game Pass мне трудно представить.

Послесловие

История с приобретением Microsoft компании Activision Blizzard показывает сложность и многослойность процесса слияния крупных корпораций. Сделка на 75 млрд тугриков оказывает значительное влияние на экономику, вызывает миграцию рабочей силы и изменение налоговых поступлений в разных регионах. В ближайшее время "будем посмотреть" юридические разборки и переговоры между Microsoft и антимонопольными органами. Появление игр от Xbox Game Studio на других платформах может стать стратегическим ходом для улучшения отношения с регуляторами. Стоит следить за предстоящими событиями и решениями судов. Если сделка будет окончательно одобрена, Microsoft сможет значительно расширить свою игровую экосистему. Возможно, к концу ноября 2024 года пользователи увидят новые игры в сервисе Xbox Game Pass, что будет отличным подарком к праздникам. Однако, для таких франшиз, как Call of Duty, процесс интеграции в подписочный сервис может занять больше времени и потребовать дополнительных ресурсов.