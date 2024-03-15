15 марта 2024 года на сайте Федеральной торговой комиссии США (FTC) был опубликован очередной документ, раскрывающий основной камень преткновения и суть вопроса судебного дела. Из бумаги отчетливо видно, о чем пытаются договориться стороны. Именно он и раскрывает проблематику подписочного сервиса Xbox и дальнейшую судьбу Call of Duty. Пруфы. Только пруфы. И ничего кроме пруфов.

Предисловие

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В Соединенных Штатах Америки есть рынок ценных бумаг. Манипуляции с ценными бумагами являются уголовно наказуемым деянием. Инсайдерская торговля. Обман инвесторов. Налоговое законодательство... Большие деньги с жестким регулированием на уровне государства. Крупные приобретения влияют на финансовые потоки и налоговые поступления в бюджет. Некоторые СМИ пытались выставить сделку по приобретению Activision Blizzard как борьбу между платформодержателями игровых консолей. Но все гораздо сложнее. От таких огромных сделок возможны существенные изменения поступлений в закрома родины.

Xbox Game Pass

Мусорный сервис без сочной изюминки. Иногда попадаются яркие огоньки, но они быстро перегорают. Нет киллер-фичи, что разожжёт пожар в сердцах геймеров. У любой услуги должны выделяться две черты:

Привлекающая новых пользователей; Удерживающая старых подписчиков;

С привлечением аудитории хорошо справляется маркетинговый отдел. Навешать лапши обывателям ничего не стоит, но что делать, когда пользователь попробовал две с половиной игры и его больше ничего не привлекает? Добавлять каждый месяц ААА на старте - финансово не выгодно. Вложения не окупятся. Завлекать дешевыми поделиями категории "G" - провальная затея. Нужны тайтлы с длительным периодом поддержки:

Gears 5 - не оправдал ожидания;

Minecraft Dungeons - провалилась;

Microsoft Flight Simulator - нишевая игра;

Bleeding Edge - провалилась;

Age of Empires IV - не оправдала ожиданий;

Forza Horizon 5 - нишевая игра;

Minecraft Legends - провалилась;

Grounded - провалилась;

Halo Infinite - провалилась;

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Подавляющее число проектов от внутренних студий Xbox - это игры-сервисы нацеленные на долгосрочное выкачивание денег. Единственным успешным тайтлом за долгие годы стало "Море Воров".

Покупка Bethesda - кроме библиотеки и брендов, в распоряжение Фила Спенсера попали:

Fallout 76; The Elder Scrolls Online;

По 15 баксов каждый месяц. Игры сервисы приносят ЗАМЕТНО больше денег по абонентской плате. В обычном случае они были бы на распродаже со скидкой в 80%, а тут поступления идут каждый месяц. Долгие годы.

Нужно что-то массовое и весомое. Взгляд остановился на компании Бобби Котика. У него несколько крупных проектов. Точнее - ВСЕ игры с длительным периодом поддержки и хорошей внутриигровой монетизацией. Идеальные варианты для успешного развития инициативы Xbox Game Pass.

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Главная проблема в слиянии - прямой конкурент ввалил баснословные суммы в популяризацию стрелялки. Не все понимают, но Call of Duty - это совместный проект Activision и PlayStation. Курица или яйцо? Игровая станция популярна, так как есть привилегии от "Зова долга" или бренд стал узнаваем, так как японская корпорация десятилетиями раскручивала игру. Это коллаборация, на которую потрачено уйма сил и времени.

Call of Duty

Знаковый проект. Сама суть сделки. Вокруг этой торговой марки росли надежды поклонников ящика. Мелкие проекты быстро забываются, но шутер от первого лица - это локомотив, что потянет Xbox в светлое будущее. С 18 октября 2023 года прошло 5 месяцев. Тема с "Xbox победой" все еще в подвешенном состоянии и для этого есть причины. Антимонопольные органы возмущены обманом и пристально рассматриваю сделку...











Капелька предыстории

При рассмотрении дела в Великобритании встал вопрос, что Microsoft может ограничить доступ к самой популярной игре 120 млн пользователям PlayStation. Слова в суде - это одно, а подписанные документы - совершенно другое. Японцы отказывались договариваться с Филом Спенсером и утверждали, что их устраивает "статус-кво". Они не хотят ничего менять. То есть, Microsoft не могла доказать, что доступность игры не изменится.

В этот момент начинается крупнейшая махинация и пиар-кампания. Закупается реклама в газетах и на телевидении. Microsoft вбухивает огромные средства и морально давит на судей. Xbox подписывает договора с облачными провайдерами и утверждает, что геймеры на стриминг платформах точно такие же, как на PlayStation. Если 120 млн пользователей Sony потеряют доступ к игре, то вот подписанные договора, где доступ получат 150 млн пользователей.





Microsoft увеличит доступность игры и подтверждает это документально. Договора не попали в общий доступ и никто не знает, о чем действительно говорили в кулуарах.



Общественное давление

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В апреле 2023 года суд постановил, что Microsoft контролирует аудиторию в 150 млн геймеров в облаке. Директор Microsoft по юридическим вопросам убедил суд, что обычные и облачные геймеры равнозначны. Это одинаковые рынки. Возникает прямая монополия и сделка заблокирована. Внезапно, всё информационное пространство начинает смеяться над юристами из Лондона и потешатся над решением. Облачный гейминг - это пшик на постном масле и обычная придирка. С одной стороны юрист доказывает, что равны, с другой - общественное мнение смеется.

Чтобы договорится с монопольными органами подписывается бессрочный договор с Ubisoft и ему передаются все права на все облака в Европе. Монополии нет и вопрос закрыт...



Облака - белогривые лошадки

А вы знаете, что такое облачный гейминг? Не в плане игр, а с юридической точки зрения? Я вам подскажу - там есть регулярная абонентская плата. Это подписка. Такая же, как Xbox Game Pass. Microsoft соблюдает взятые на себя юридические обязательства от февраля 2023 года и дает доступ к Call of Duty по подписке.

Именно этот вопрос сейчас рассматривается в FTC.

Мало мыльное

С ноября 2023 по май 2024 проходит разбирательство по приобретению, которое Microsoft обошла через лазейку в законодательстве. Вчера был опубликован очередной документ с очередного заседания. Датируется февралем, но опубликован 14 марта 2024 года.







Гугл перевод, чтобы вы могли улыбнуться:

Ходатайство адвоката по жалобе о разрешении подать ответ в поддержку ходатайства адвоката по жалобе об исключении доказательств предполагаемого конкурентного воздействия соглашений ответчиков с третьими лицами



Смысл названия - федеральная торговая комиссия в ноябре истребовала договора с облачными сервисами от 2023 и теперь пытается приобщить их к делу. Сторона Microsoft упирается и утверждает, что это не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу. Но нас интересуют подробности и видения сторон.

Почти весь текст выглядит вот так. В документе публикуется некоторый объем "конфиденциальной информации". Если вы не в теме ситуации, то из него ничего не понятно.





Boosteroid Ukraine

Одним из подписантов облачной сделки стал украинский провайдер услуг. По случайному стечению обстоятельств в сервисе по подписке доступна Call of Duty. Microsoft открещивается от европейского рынка и говорит, что это не относится к юрисдикции американского суда и не должно рассматриваться в данной ситуации. Подписки ТАМ не имеют никакого отношения к подпискам ТУТ и суд не должен принимать документ к рассмотрению. И вообще, игра появилась в сервисе ДО приобретения Activision Blizzard.





Адвокаты Фила Спенсера всеми силами отнекиваются от любой связи с любыми периодическим изыманиям денежных знаков с потребителей. "Это не я и хата не моя". Call of Duty отдельно, Xbox Game Pass отдельно. Не должно быть и намека на связь двух перечисленных товаров.

Дистанцирование идет даже в незначительных вопросах. Чувствуете позицию? Microsoft выкапывает огромную пропасть между игрой и платной услугой. Все эти слова фиксируются официально на бумаге.

Освещение судебного процесса

Сделку на 75 млрд баксов активно освещали с января 2022 по октябрь 2023 года. Любой чих рассматривался под лупой. в 99,9% случаев рассмотрение вопроса шло от имени корпорации. Никто не освещал мнение регуляторов или третьих сторон. Microsoft максимально подробно освещала тему и привлекала общественное мнение на свою сторону. Сейчас идет самый значимый период, который действительно повлияет на судьбу консольного подразделения. И ни слова. Ни новости. НИЧЕГО. Полнейшая тишина. Единственное упоминание - это Diablo IV. И больше ничего. За 5 месяцев. Любители X-ящика будут недовольны, если узнают правду. За пол года все забудут о сделке и можно натворить всякого.

Послесловие

Летом прошлого года ошалевший народ кричал о том, как "нагнули" правительственную организацию и полетят головы Лины Хан и ее приспешников. Куда делся этот народ? Пол года назад утверждал, что 5 дней на подготовку к такому делу не достаточно и антимонопольщики были не готовы. Теперь, после 5 месяцев трений, не слышно радостных возгласов Фила Спенсера. Отмалчивается от прямых вопросов о добавлении игр в Xbox Game Pass. А где Xbox победа?