Начался прогрев фанатов Xbox. Слухи и регулярные вбросы подготавливают поклонников к большим переменам. То тут, то там всплывает куча мелких подробностей с красивой интерпретацией красивого будущего. Самая передовая, самая инновационная, с широкими возможностями и кучей разных фишечек. Утечка за утечкой подтверждают простую истину - консоли Xbox уходят в прошлое.

Предисловие

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Начнем издалека. Консоли Xbox создавались не как игровое устройство, а как поддержка системы Windows. Основной глобальной целью было - удержать молодежь в одной экосистеме. Вы не поверите, но очень многие пользователи на персональных компьютерах только развлекаются и потребляют контент. В таком разрезе операционная система Windows может быть легко заменена PlayStation 2/3/4/5 ... Каждый купленный Xbox - это не проданная PlayStation. За последние 10 лет Microsoft перешла на корпоративный сегмент с облаками и Windows потерял свою актуальность. Операционная система все еще имеет существенный вес, но не является определяющей. Потеря пользователей не оказывает катастрофического влияния, как раньше. Кто-то вспомнит недавние новости, что: "выручка по игровому направлению переросла домашние продукты". Но это лишь красивые циферки на бумаге. Windows на каждый вложенный рубль приносит сто. Игровое направление ВСЕГДА работало с дотациями или "в ноль".

Activision Blizzard

Год назад, в феврале 2023 года, уже писал материал:

Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox

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И люди не верили моим словам. Руководство Microsoft открытым текстом говорила всем и каждому о своих планах, но никто не хотел слышать. Розовые очки или слепая вера? Но сие не имеет никакого значения. У Фила Спенсера все давно расписано на десятки лет вперед. У него есть план и он его придерживается.

Стоит сделать некоторые уточнения про тот самый "План". В сентябре 2023 года в сеть попало множество документов с антимонопольных разбирательств. Одним из самых интересных была выдержка по доходности платформ. От Sony поступало до 70% всей выручки по играм серии Call of Duty. Больше, чем от персональных компьютеров, облаков, мобилок и Xbox вместе взятых. Это приобретение не давала никакого преимущество игровым консолям Microsoft. Это поглощение не имело никакого отношения к коробоксам. Фил Спенсер выходил на рынок стороннего издателя. Судебные разбирательства лишь ускорили процесс отказа от игровых приставок.

Steam на Xbox

В январе 2020 года, буквально через пару недель после анонса Xbox series X появился слух, что активно муссировался в различных средствах массовой информации до лета 2020 года. Разные издания давали ссылки на свои секретные источники. Все известные мне "сливщики" были тесно связаны с консолями Xbox или Microsoft.

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Источники приводили свои аргументы и интерпретации. Любой грамотный человек, хоть немного знакомый с консольным рынком понимал, что никакой "windows mod" реализовать не получиться. В консолях используется единый пул памяти для видеокарты и оперативки. Современные игры требуют 16 оперативной и 8 видео в минимальном варианте для "псевдо" 4к. Суммарно 24. На момент новостей УЖЕ были известны характеристики консоли и они были значительно ниже, чем требуется для минимального гейминга. Более того, у Windows есть особенность - она требует постоянных обновлений. Магазинчик Steam требует постоянных обновлений. Многие игры требуют обновлений. Когда Steam работает в фоне, он сам все обновляет, но на консолях нельзя запустить дашборд и чтобы в фоне висели Windows mod и Steam. Без фоновой работы, при каждом включении, народ будет часами ждать "очередного обновления чего-нибудь" вместо игры.

Когда-то эти двое любили консоли Xbox. Облизывали его со всех сторон.





Сплетни утихли на три года, но в феврале 2024 года пошла новая волна "инсайдов" и сливов. Подробно вопрос рассматривал в этом материале:

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Про бесславный конец игровых консолей Xbox

Основные слухи, что мне удалось зафиксировать 13 февраля 2024:

Портативная Xbox;

Лицензирование Xbox сторонними производителями;

Gears of WAR и Halo выйдут на PlayStation;

Консоли на процессорах Intel;

Если на них смотреть под углом игровой консоли, то это полный бред. А вот если изменить угол обзора, все становится на свои места. 29 марта 2024 года высказался по этому вопросу:

Xbox изменит правила игры на консольном рынке

Microsoft готовит новую операционную систему для персональных компьютеров с прицелом на игры. Обычный персональный компьютер с новыми возможностями. Для осуществления грандиозного плана нужны всего 3 вещи:

Встроенный Bluetooth и Wifi для подключения геймпада и к сети

Модуль шифрования на материнской плате (для DRM защиты)

Минимальные технические характеристики (ориентировочно 8 терафлоп и SSD для поддержки игр с xbox series S)

Купленная лицензия новой Windows xbox edition

Всего пару дней назад Джез Корден (самый главный инсайдер по Xbox тематике) подтвердил наличие Steam на устройствах коробокса. Тут стоит отметить еще один факт. Гейб Ньюэлл не сообщал о разработке нового приложения для новой операционной системы. Будет использоваться существующий клиент. Единственный вариант наличия Steam на Xbox - это формат персонального компьютера.

Производить консоли - это дорого

Условно игровой ноутбук стартует по цене с 450 баксов и базируется на AMD Ryzen 5 7520U со встроенной графикой. Для нормальной игры с красивой картинкой нужно устройства в два раза дороже. Но по старой цене. Пятнадцать лет назад прогресс быстро сменял поколения и давал существенный рост производительности на потраченный рубль. Начиная продавать устройство за 400 при себестоимости в 600, буквально через три года себестоимость падала до 300 и можно было выйти в плюс. Сейчас себестоимость практически не меняется. И все еще приходится демпинговать и заносить денежку.

Зачем нужно демпинговать? Нужно заинтересовать покупателя переходить на новое поколение устройств. Чем больше человек совершило переход, тем больше стимула у издателя выпускать красивые игры "на все деньги". Условная Hellblade II без графики "Next-Gen" никому будет не нужна.

Выгода Microsoft

Возвращаясь к началу повествования мы знаем две вещи:

Рентабельность Windows в десятки раз выше чем у консолей: Microsoft давно запланировала стать обычным издателем; Экономия на миграции пользователей со старых устройств на новые;

Помимо озвученного, есть еще несколько фактов, не такие очевидные и не упоминающиеся в новостях:

Microsoft занимается Soft'ом; У нее нет своих инженеров, патентов и заводов. Зачем брать затраты на себя, если их можно делегировать третьим лицам. Не имеет значения, что и как будет установлено на устройствах, если это Windows (а не steamOS); Надо как-то продать следующую Windows XXL; Подписка Xbox Game Pass останется актуальной, так как конкурентов на Windows нет. Сила бренда. Не все знают, что такое AORUS, Alienware, MAG Infinite, ROG Strix, Legion, Nitro... Зато понятие Xbox четко и ясно указывает на игровую направленность. Градация по буквам даст ясное представление о производительности; Контроль над производителями железа; Множество других вариантов;

Сборщики "игрового" железа сами по себе мало чем отличаются друг от друга. Два производителя видеокарт и два производителя процессоров не дают особого разнообразия. Начинаются "фантастические" перетасовки всего и вся в разных пропорциях. Обычный пользователь не может разобраться во всем "многообразии" товара на рынке. RGB подсветка и прочие извращения появились не на пустом месте. Много лет назад Intel вводила свою маркировку и помню, как искал ноутбуки ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с наклейкой "Centrino". Intel "дурного" не посоветует.





Провал Steam Machines

По (абсолютно случайному) стечению обстоятельств выпуск творения от Valve совпал с выходом Windows 10. Так получилось, что новая операционная система от Microsoft (абсолютно случайно) раздавалась бесплатно. Самое главное преимущество Гейба Ньюэлла (бесплатная Linux) было растоптано на месте и закопано в самой глубокой яме. Сырая steamOS проигрывала по всем франтам бесплатному варианту Windows. Шли годы. Valve собиралась с силами. Steam Deck исправил имеющиеся косяки и пошел с козырей. Базовая версия устройства продается в ноль и стоит дешевле любого варианта на платной платформе. Ни один из производителей не может выпускать железо без прибыли, кроме Габена. Старый мудрый человек зарабатывает на своем магазине и его устройство приносит новых активных пользователей. Подобную стратегию может использовать и Microsoft. Гиганту не нужно отбивать затраты на "демпинг консолей" она может бесплатно раздавать свою операционку лояльным корпорациям. Сборка обычного игрового компа плюс стоимость операционки будет проигрывать "сертифицированному" устройству с бесплатной windows.

Море слухов

Если зайти в любую крупную социальную сеть, то можно найти любую информацию. Каждый день публикуется больше миллиарда уникальных сообщений. Можно откопать заговор инопланетян и все что душе угодно. Если отсеять весь мусор и сосредоточится только на профильных авторах, то останется несколько сотен тысяч разновекторных сообщений. Их невозможно просеять и опубликовать в течении 1-2 часов после появления, если не знать что и где искать. Уточню - все слухи идут от третьих лиц из социальных сетей. Слухи повторяются с регулярной периодичностью и один уточняет другой. Инсайдерами часто выступают нонеймы с минимальным числом подписчиков. Яркий пример о покупке Valve за 16 млрд баксов.

Неизвестный делает пост. Менее чем через пол часа его комментирует главный редактор Windows Central. Но на этом история не заканчивается. Внезапно появляется неравнодушный читатель, что задает "правильный вопрос" и получает сенсационный ответ, что разлетается по всем пабликам.



То есть в одном диалоге из пары сообщений в профиле неизвестного человека появляются сразу два инфо повода, и оба попадают в новостные сводки сотен ведущих новостных сайтов по всему миру. Отмечу, что не все сообщения главного редактора Windows Central расходятся на цитаты. Только избранные.

На основании выше сказанного могу смело предположить, что идет подготовка аудитории к резким переменам. Если о них сообщить в виде "слухов", то народ не будет резко негативно на них реагировать. Нигде нет ни единого упоминания, что бужущая консоль будет обычным персональным компьютером. Но, если Джез Корден на 100% уверен в появлении Steam, то он должен знать и вторую часто вопроса. Из этого делаем вывод, что идет прогрев и накачка.

Закрытию консольного подразделения Xbox

Это удар с двух ног по последней лояльной аудитории. Раскрытие данного вопроса надо оттянуть на максимально поздний срок. В феврале 2024 года Сара Бонд рассказала об Xbox следующего поколения. Слово "консоль" не употреблялась. Слово "series" не употреблялось. По скромным расчетам оно должно выйти в ноябре 2026 года. Никто и никогда не делает анонса устройства за два года до его выхода. Скажу больше. Таже Apple держит в секрете свои презентации до последнего и говорит о них за пару неделю до старта продаж. Sony официально так и не анонсировала Sony PlayStation 5 Pro и удаляет все упоминания о ней. Это секрет, что стоит миллиарды долларов. А тут, неимоверно ранний анонс? Единственное объяснение: "фанаты должны перегореть и свыкнуться", тогда событие не будет удивительным новшеством для них.