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Про бесславный конец игровых консолей Xbox

В первых числах февраля поползли слухи о смене тактики Xbox на игровом рынке. Фанатское сообщество взбунтовалось, что повлекло за собой волну хейта в сторону руководства Microsoft.
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У игровых консолей Xbox наступили тяжелые времена. Филу Спенсеру одновременно нужно решить несколько проблем и не обидеть ни одну из сторон. Цена вопроса - 75 млрд долларов США и репутация компании. В прямом столкновении лоб в лоб у Microsoft хорошие шансы на победу, но сейчас приходится бодаться с несколькими оппонентами.

Предисловие

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Редко комментирую слухи и домыслы, но в фанатском бурлении всплывает множество интересных фактов. Поклонники Xbox разгневаны и на поверхность всплывают все обиды и возмущения накопившиеся за долгие годы. Неизвестность выплескивает все потайные желания недовольных геймеров. Одновременно с этим идут судебные тяжбы с антимонопольными органами. Денежка на самую крупную сделку в истории видеоигр не с потолка упала, а прямой конкурент жаждет крови.

Проблема Xbox

Существую, так называемые, лидеры мнений. Сайты, блогеры, контент криэйтеры, что специализируются на определенном виде медиа-продукта. В нашем случае - это игровые консоли Xbox. Вокруг этих лидеров за долгие годы сформировался "кружок по интересам" - сообщество людей с похожими взглядами на жизнь. Синергия в подобных кружках позволяет создавать контент и зарабатывать. Огромная отрасль со своими правилами и рамками. Действия (точнее, бездействие) Фила Спенсера угрожают самому существованию таких сообществ. Огромная часть людей останется без заработка. Именно тут и начинается бурление.

Некоторые пользователи могут возразить, что волна негодования идет с самых низов, простой народ недоволен и будут не правы. Прямо сейчас гибнет Embracer Group - огромный конгломерат, сравнимый с Xbox. Единственное отличие между двумя гигантами - у последнего нет сформировавшегося комьюнити и лидеров мнения. Простым геймерам с высокой колокольни.

Молчание Фила Спенсера

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В январе 2021 года Microsoft повышает стоимость на подписку Xbox Live Gold. Свист в сети стоял настолько оглушительный, что Microsoft откатило свое решение меньше чем через сутки. В качестве компенсации выдала GEARS 5. Единственный месяц в истории, когда раздавалось сразу 5 игр. Шум возглавили лидеры мнений.

В феврале 2024 года идет судебное разбирательство с Федеральной Торговой Комиссией. Вопрос состоит в том, что Microsoft воспользовалась лазейкой и приобрела Activision Blizzard в обход законодательства. Но процедуру все равно необходимо соблюсти. Отсюда вытекают последствия. В обычной ситуации потери ограничены 3 млрд долларов США отступных. Сегодня, если Microsoft проиграет дело, потери будут больше 80 млрд долларов США. Риски огромные и уступки в спорных вопросах соответствующие. Антимонопольный орган необходимо максимально красиво задобрить.

Вытекающая проблема: Microsoft не может рассказать общественности, на какие уступки она пошла. Этот вопрос на стадии торга. И до принятия решения нужно время.

Точка кипения

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Сообщение от Фила Спенсера от 5 февраля 2024 года. Растерянность и попытка погасить различные слухи в сети. Легендарный пост, что войдет в историю Xbox. Самый бесполезный и самый значимый.


Сообщение через Яндекс переводчик для тех, кто не знаком с иностранными языками:

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Тайное мероприятие с новостями о будущем игрового подразделения. Для людей, далеких от игровой индустрии, стоит пояснить: Microsoft объявляет о своих важных выступлениях за месяц до их проведении с точной датой и временем. В этой ситуации за неделю до события нет ни даты, ни времени. НИЧЕГО.

Обычные слухи и сплетни взорвали интернет пространство.

Мои любимые слухи

Подписка Xbox Game Pass выйдет на PlayStation. Один из самых распространенных слухов. Правда не понятно, что при таком раскладе думает Sony.  Почему она раньше была против подобного шага. Самый неадекватный из всех возможных вбросов. Скорее поверю, что Microsoft выпустит свои игры на консоли конкурента и они будут добавлены в  PlayStation Plus. Правда есть проблема... Многие игры от Microsoft давно в подписке конкурента.

Gears of WAR и Halo выйдут на PlayStation. Тот момент, когда Microsoft не может выпустить эти игры на своей родной платформе в нормальном виде. С Xbox 360 переиздали одну единственную игру, остальные Gears только по обратке. Halo выпустили в ОЧЕНЬ ленивом ремастере. Серии ушли на вечный покой.

Новая консоль от Microsoft. Целых три теории заговора:

Microsoft откажется от чипов AMD и перейдет на продукцию Intel. Сейчас идет кризис с Тайванем и Intel переносит свои заводы в Америку. Так как вопрос в подвешенном состоянии, продукция может оказаться невостребованной и Intel будет даром раздавать свои чипы. Хорошая экономия для консолей Xbox. Правда не уточняется, что будут делать инженеры Xbox, когда придется оптимизировать пять тысяч игр заточенных под железо AMD.

Microsoft может выйти на портативный рынок. Nintendo доказала, что формат носимых устройств востребован среди геймеров. Steam Deck показал жизнеспособность формата. Интересная мысль, но в ней не говорится о том, что носимые устройства на железе AMD вдвое слабее Xbox series S. За чей счет будет оптимизация? Ну и Nintendo - это вам не Sony, с ней конкуренция сегодня невозможна.

Microsoft может лицензировать Xbox другим производителям. Крупные компании смогут выпустить свою Xbox. Правда забыли уточнить, на чем лицензиаты будут зарабатывать. Давно известно, что консоли долгое время продаются в убыток и компенсируют это подписками и сборами. Чем будут компенсировать сторонние производители - умалчивается.

Реструктуризация подписок. Один из наиболее достоверных вариантов. У Microsoft сейчас 6 различных вариантов игровых сервисов. Нелогичных и непонятных. У конкурента три варианта и они имеют четкую иерархию. Но тут всплывает вариант с жадностью Xbox и долгами в 75 млрд баксов.

Логический тупик

В сообществе поклонников Xbox идет полнейший раздрайв. С одной стороны они должны поддерживать позитивный настрой в своих угодьях. С другой - отвечать на возникающие трудности.

Аналогичная ситуация у Фила Спенсера. Три года назад он проявил свою власть и получил "ЖЭСТАЧАЙШЫЙ" отпор от комьюнити. Резкие перемены принимают в штыки. Сегодня игровые консоли Xbox находятся в глубочайшем кризисе и без значительных перемен ситуацию не исправить. Кроме насущных, вопросов сидит якорь в виде антимонопольных органов и астрономического долга. Сокращать расходы и увеличивать доходы можно только за счет непопулярных мер.

Фил Спенсер оказался в той самой ситуации, когда: 

Почему это интересно обычному наблюдателю

В этом мире очень много лжи и притворства. Каждый говорит то, что ему выгодно в тот или иной момент. Невозможно определить, где человек (лидер общественного мнения) искренне верит в свои слова, а где он врет в угоду конъюнктурных изменений. Сегодня самый лучший момент отделить мухи от котлет. Именно сегодня отлично видны истинные фанаты игровых консолей и их реальные мысли. Неимоверно редкая ситуация. Гнев общественности выплескивает на обозрение главные претензии сообщества к игровому гиганту.

У Microsoft много денег. А еще у Microsoft есть карманные медиа. Те самые, что регулярно сливают "инсайды" в общий доступ. Те самые, что занимаются damage control. Они молчат. Не было указания сверху. Плохой признак.

Запасаемся попкорном

10 лет игровые консоли Xbox скатывались в бездну. Одна идея бездарно сменяла другую. В 2023 году была приобретена Activision Blizzard за 75 млрд долларов США. Чтобы возместить покупку необходим резкий рост доходов игрового направления. Средняя ставка кредита составляет 3% годовых. Вкладывая денежку в какое-то направление, окупаемость должна составлять не более 33 лет (из расчета 3% годовых). То есть, при затратах в 75 млрд долларов США, плановая чистая прибыль должна увеличится на 2,5 млрд долларов США (подчеркну, не выручка, а чистая прибыль). При Бобби "люблю сметанку" Котике чистая прибыль колебалась в районе 2 млрд баксов в год. 

Стоит уточнить, что Бобби плотно сотрудничал с PlayStation. Дополнительные скинчики и режимы в Call of Duty не за красивые глазки получались. Sony вваливала огромные суммы в рекламу и продвижение шутера, а в ответ получала преференции. Синергия двух компаний. А вот о сотрудничестве Xbox и PlayStation сегодня говорить рано.

Многоходовочка. Фил Спенсер может предложить самураям преференции в выпуске своих игр на платформе японцев и продолжить контракты Activision на старых условиях без эксклюзивности контента. Одним шагом двух зайцев. Удовлетворит антимонопольщиков и сократит затраты на рекламу.

Послесловие

Сейчас Microsoft ведет масштабные переговоры с различными сторонами. Ей нужно:

  • Договориться с антимонопольщиками;
  • Договориться с Sony;
  • Порадовать инвесторов;
  • Не обидеть фанатов;
  • Заработать денег;

По личному опыту хочу сказать - это очень интересное занятие. Каждый вечер пытаюсь договориться с женой, кто моет посуду. А тут сразу 5 подобных ситуаций одновременно. Кто прогнется в переговорах и кому занесут много денег? Чем пожертвует Фил Спенсер, чтобы получить максимальный профит? Самым вероятным исходом дела может оказаться отказ от консольного направления. Экономия на железе даст приятный бонус для решения многих проблем.

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