Противостояние Sony PlayStation 5 и Xbox series может перейти в новую фазу. Сегодня собрал несколько доминирующих слухов за последнее время и попытался объяснить природу их происхождения. Все гораздо проще, чем вам может показаться. Интересное решение может перевернуть расстановку сил на игровом рынке. В противостояние будут втянуты все, а не только японские самураи. Глобальный передел рынка не за горами.

Предисловие

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Все ниже сказанное - это лишь плод моей бурной фантазии. Сбор разрозненной информации за последние 2 месяца и структурирование в логической последовательности. Опыт работы в антикризисном управлении и планировании деятельности в режиме санации помогают видеть экономическую целесообразность и простоту принимаемых решений. Игровое подразделение Microsoft находится в глубочайшем экономическом кризисе и ему срочно нужны простые и эффективные шаги.

Множество странных слухов по отдельности выглядят чем-то безумным, но если их сложить в один большой пазл, то проявляется интересная картина. Вот сегодня и хочется о ней поговорить.

Портативный Xbox

Уже высказывал свое мнение об этом слухе. Бред сивой кобылы. Слишком дорого и консоль без игр никому не нужна. Для тех, кто считает, что у Фила Спенсера много денег напомню о существовании xbox one s all-digital edition. Бездисковая версия консоли, которую выпустили в максимально экономном варианте. Для неё не стали ничего переделывать, только вынули дисковод. Могли сделать компактный удобный гаджет, но пошли МАКСИМАЛЬНО экономным путем.

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О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft

Консоли на чипах Intel

В феврале появились слухи о новой консоли на чипах от компании Intel. Сегодня у Тайваня напряженные отношения с Китаем и многие производители переносят производство в США. Из-за неопределённости и длинных контрактов возникает перепроизводство чипов. Если с Тайванем все наладится, то американские заводы будут недогружены и терпеть большие убытки. Для спасения ситуации, за бесценок, могут производить АПУ для консолей и Microsoft сильно сэкономит.

Несостоятельность теории состоит в обратной совместимости. Новое устройство будет без игр и мало кто пожелает его купить. Внутренними студиями делу не помогут.

Epic Games на Xbox

Еще одна безумная теория. Новый магазин на умирающей консоли. Цифровой ритейл с удовольствием идёт на растущей рынок, а не умирающий. У Тима Суини и так есть свой магазин на Xbox, просто он встроен внутри бесплатных игр. У него нет потребности и ярко выраженного желания влезать в авантюру.

Передача лицензии на Xbox третьим лицам

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Еще один популярный слух. Microsoft может выдавать спецификации сторонним производителям и они сами наклепают кучу разных гаджетов. Сегодня существуют сотни ноутбуков и телефонов. Имея схожую производительность они сильно разнятся в ценнике. Широчайший охват. И снова проблема в специфике консольного рынка. Устройства без игр никому не нужны. Платформодержатели зарабатывают на контенте и железо могут продавать в минус. Ни один сборщик не сможет конкурировать с японцами и работать в плюс.

Демпинг производства консолей

В мартовском интервью Фила Спенсера проскочила мысль, что производить долгое время консоли в минус невыгодно. Мало кто может вливать деньги без отдачи на длительном промежутке времени. Наступает момент, когда надо задуматься и пересмотреть свою финансовую стратегию. Тонкий намек, что денег нет.

Эксклюзивы и дорогие игры

300 млн долларов на игры - это слишком рискованный шаг. Он может не окупиться и инвесторы разбегутся. Очередные слова от Фила Спенсера в мартовском интервью. Нужно выходить на максимально возможном числе платформ и увеличивать установочную базу игроков. Очередной тонкий намек на отсутствие свободных денег в чулане.

Другие слухи

За февраль и март в прессу просочились сотни различных теорий и заговоров. Абсолютно все забраковал из-за своей несостоятельности и невыполнимости. Абсолютно все было либо слишком дорого, либо бесперспективно. Но это все до тех пор, пока не увидишь взаимосвязь между "сливами". Четкую, простую как три копейки и реалистичную в исполнении.

Windows 8

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Мало кто помнит эту операционную систему. Для большинства - это неудачный проект уничтоживший сам себя. Плитки метро и что-то там еще. Вот только у этой системы были глобальные новшества, что всколыхнули ВСЁ мировое сообщество и вызвавшие возмущение всех участников рынка. Microsoft пыталась монополизировать рынок персональных компьютеров и установку АБСОЛЮТНО всех приложений из одного единственного источника - Microsoft Store. Зачем устанавливать Steam если вы регистрируетесь и у вас УЖЕ есть цифровой магазин.





SteamOS и Steam Machines

Valve моментально отреагировала на угрозу и начала разрабатывать свою операционную систему с блэк джеком и шоколадками. Началась борьба гигантов и возня под ковром. Производители поддержали Гейба Ньюэлла и выпустили несколько устройств, заточенных под игры.

Для тех кто в танке, стоит уточнить, что 50% домашних компьютеров используется для игр. Если SteamOS взлетит, то Microsoft потеряет львиную долю рынка. Пользователи будут ставить ту систему, где есть игры. На домашних устройствах они есть только на Windows. Между двумя гигантами было заключено соглашение и Valve перестала активно разрабатывать свою операционку, Абсолютно случайно в магазин Steam начали заезжать игры от Xbox. Вопрос не освещался, но действия говорят сами за себя.

Windows 10 и Windows 11

Это не мой профиль исследований, но могу констатировать некоторые факты. С приходом новых операционных систем начали внедряться новые системы защиты. На современное железо стало сложнее устанавливать любую операционную систему кроме Windows. Танцы с бубном позволяют обойти ограничения, но не каждый встречный-поперечный сможет это сделать. Это резко сокращает популярность альтернативных вариантов. Параллельно с этим развивается сервис Xbox на ПК. Кривой, косой, но развивается.

Microsoft проигрывает гонку консолей и усиливает свои телодвижения в рамках персональных компьютеров.

Epic Games Store

В среде российских геймеров принято смеяться над ларечком Тима Суини. 5 лет назад широко освещал этот вопрос и напомню три факта, что последовали после 6 декабря 2018 года:

Состояние Гейба Ньюэла сократилось на 40% за 1 год (по данным Форбс)

Из Steam одномоментно ушли Ubisoft, Electronic Arts, Activision Blizzard

Counter-Strike: Global Offensive стала бесплатной

Маленький ларечек вызвал кризис в самом популярном цифровом магазине. Тут надо понимать, что добрячок и любимец российской детворы выучил урок и начал разрабатывать "запасной план".

Steam Deck

Абсолютно случайно устройство анонсируется одновременно с презентацией Windows 11. Мощные APU от AMD существуют больше 10 лет (заказные решения в PS4 и Xbox). Популярность портативных консолей была понятна через год после выхода на рынок. Но выход совпадает с шагами Microsoft.

Но тут интересно другое. За Valve повторяют другие производители. И ни один из них не делает устройство с операционной системой SteamOS. В первую волну многие попробовали игровой вариант от Габена. В то время Windows 7 была на пике могущества, а альтернатива была серой лошадкой. Сегодня всем известно, что допиленный линукс на голову превосходит неповоротливый Windows. Сотни тестов говорят о том, что Microsoft проигрывает полянку в портативном сегменте.

4.5 млн проданных устройств - это устройства без Windows. Корпорация теряет деньги и процесс может ускориться. На монопольном рынке, где доминанта незыблема последние 30 лет могут произойти глобальные изменения.

Что задумал Фил Спенсер

Барабанная дробь! Microsoft может выпустить обрезанную версию Windows для геймеров. Обрезанная функциональность, ограниченные возможности, легковесное исполнение и дашборд от консолей Xbox.

Технически, такая операционная система уже была. Windows 8 и ее Metro повторяли консольный стиль.

Плитки появились не в Windows 8, а в Xbox 360 и потом перекачивали в настольный сегмент. Единственный нюанс - этот стиль навязывали всем и каждому. Теперь это будет отдельная редакция для отдельной категории граждан.

Как вариант - могут "оптимизировать" отдельное приложение и имитировать в нем Big Picture из консольного мира. Правда, такой вариант не устраняет "тяжести" операционной системы.

Проверяем слухи

А теперь, имея представление о новой редакции, начинаем сверять слухи, что ходили в сети из начала материала.

Портативный Xbox. Нигде не сказано, что это отдельное устройство. Основное игровое приложение в Windows называется "Xbox". Это сквозное название. Редакция для портативных устройств. Скажу больше. С недавних пор из магазина Microsoft Store исчезли упоминания Xbox series... теперь все называется просто "Xbox". Фил Спенсер нам несколько раз напоминал, что нет разделения.

Консоли на чипах Intel. И снова здорова! Про консоли - маловероятно, но про Xbox. В широком понимании. Устройства на Intel с оболочкой Xbox соответствуют нашим представлениям и 100% подходят. А Intel упоминается, так как он может лоббировать интересы Microsoft среди производителей.

Epic Games на Xbox. А тут сразу два момента. Во-первых, Фил Спенсер, в своем интервью, не упоминает Steam, что странно. На Xbox не будет самого популярного цифрового магазина? Почему Эпики? Случайно не из-за конфликта с Гейбом Ньюэллом и его Steam Deck? А во-вторых - в Epic Games выходят эксклюзивы Sony :-) В Microsoft store нет.

Сотрудничество с Epic Games. Тут несколько моментов. Sony является одним из мажоритарных акционеров и может наложить вето. Еще один собственник - это Тенцент. Выход на Китайский рынок. Ларёчек может быть предустановленным на все продаваемые устройства. Это бустанёт посещаемость и выручку. Microsoft может попросить "отменить комиссию" с продажи ее игр. Обоюдовыгодное сотрудничество и Steam получит щелбан по носу сразу с двух сторон.

Передача лицензии на Xbox третьим лицам. Лицензионная Windows стоит денег. Но, если вы установите обрезанный вариант, он обойдется вам бесплатно. Xbox получит денег с продажи своих игр. Никаких затрат на производство. Красивое решение без лишних затрат. "Windows 8.1 с Bing" уже существовал и лицензировался. Нет ничего невозможного, если нужно заработать.

Демпинг производства консолей. Глава Xbox пожаловался, что это дорого. Но в случае с лицензированием устройств, можно сильно сэкономить. Сборщики могут собирать все, что им в голову взбредет и зарабатывать на этом. Тот же Steam Deck, в базовом исполнении, продавался в ноль.

Эксклюзивы и дорогие игры. В себестоимости игр сидит большой процент рекламы. Теперь можно сэкономить и разделить траты с "партнерами". Всплывающие баннеры в обычной системе раздражают пользователей. Рекламные баннеры на Xbox - норма жизни. Это существенно сократит расходы. Вы где-нибудь видели рекламу магазинчика дядюшки Габена?

Другие слухи. Если рассматривать слухи в отношении Xbox series, то они не выдерживают никакой критики, но если смотреть на бренд и новые возможности - они легко объясняются. Рынок персональных компьютеров имеет большую гибкость. Геймпад и подключение к телевизору в пару кликов? Прибить операционку гвоздями и все будет работать стабильно. Никто не будет ворчать на игровое устройство. Не можешь установить AutoCAD? Прости - это игровое устройство. Не можешь отключить телеметрию? Прости - это игровое устройство. Не можешь скачать торрент? Прости - это игровое устройство.

Послесловие

Не знаю, что в головах у руководства самой большой корпорации в мире. Но сегодняшние мысли - это самое простое объяснение происходящего. Минимальные вложения. Максимальная отдача. Подтверждение своего доминирования на рынке. Мобилизация внутренних ресурсов. Кто-то скажет, что консоль от ПК отличается "удобством". Но это не так. Единственное отличие - в одном случае все прибито гвоздями к полу, а во втором "слишком много свободы". Все портативные устройства, что вышли за последний год, можно прибить гвоздями и "удобство" нарисуется само собой. Аналогично и с читерами. На базовом уровне ограничить доступ к возможности вносить изменения.

Оставляем свои комментарии и мысли по этому поводу

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