Xbox series S стала фатальной ошибкой в стратегии Microsoft. Поклонники рассказывали всем направо и налево, как консоль станет дешевым билет в мир Next Gen, только забыли спросить об этом разработчиков и издателей. Далее пришли фанаты и сторожили с дисками. А в конце в двери постучался конкурент.

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Предисловие

У игрового направления Microsoft много проблем, но консоли Xbox series S стоят глыбой в центре повествования. Это гнилой нарост, что разрушает консольное направление изнутри. За двумя зайцами погонишься... Это именно из той самой притчи. Фил Спенсер распыляет свои скудные ресурсы в непонятном направлении с нулевым выхлопом. Это как с программой Xbox Play Anywhere. Отличное решение для Microsoft, которое больше никто не понял. Бюджетная консоль - отличное решение. Выпускать игру для двух мало популярных консолей - безумная затея.

Популярная Xbox series S

Среди диванных экспертов бытует мнение, что младшая консоль гораздо популярнее старшей. Из утекших документов официальн0 озвучено соотношение старшей консоли и младшей как 1 к 3. Веский официальный документ. Его вспоминают при любом удобном случае там где надо или не надо. Правда забывают сделать уточнения. Давайте приведу вам две фразы. Одну, как есть, а вторую с уточнениями. Цитата из официального документа:

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Душ Сантуш занимает первое место в списке самых богатых людей по версии журнала Forbes.

А теперь та же самая информация из авторитетного источника, чтобы быть в курсе обстоятельств:

Душ Сантуш занимает первое место в списке самых богатых людей Анголы по версии журнала Forbes.

Маленькая деталь и новость заиграла новыми красками. Аналогичная деталь и с младшей консолью Xbox series S. С февраля 2021 года по февраль 2023 года на рынке присутствовала одна единственная консоль. Она была монополистом и пользователи не могли приобрести ни одной другой консоли. Пандемия, а за ней и майнинг бум опустошили прилавки и взвинтили цены. Xbox series X и PS5 можно было приобрести ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО у перекупов по 800-1000 баксов. Причем, японскую консоль приобретали и за эту цену. Вариант "дешевый" гейминг не играл ни какой роли.

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Но мы продолжим от слухов к публичной информации от самой Microsoft. Она официально не публикует данные о консолях, но у нее есть финансовый отчет по форме 10-Q в котором даются пояснения по отчету. Именно в нем мы видим, что происходит с продажами мусорной консоли. Во всех отчетах после 2022 года вставляется формулировка "рост за счет увеличения цены проданных консолей"

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Мы точно знаем, что пик продаж Xbox series пришелся на первый год. Далее шел плавный спад. Чтобы удерживать "рост" в денежном эквиваленте, надо серьезно увеличивать продажи более дорогих устройств.

Это мое личное исследование вопроса с опросом знакомых. Оно не отображает общей картины, но видится достаточно отчетливо.

Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке

Оптимизировано для Xbox series S/X

Кто-нибудь может объяснить, что означает этот значок? Подобное для Xbox one X говорило об улучшенном разрешении, графике, частоте кадров, тенях и освещении. Была огромная таблица, в которой четко указывалось, за что дали подобный статус. А в данном моменте? Xbox series S убивает ВСЕ поползновения по вопросам графики. Современные игры не могут идти на ней в 900р и 30 кадрах.

Здравствуйте, я ваша тётя

Неделю назад случилась "очередная" утечка, а мир узнал об Xbox series X без дисковода. Фотография белой консоли без подробностей. Сей факт ввел игровое сообщество в ступор. Все еще не известно о достоверности информации.

Четыре возможных варианта развития событий:

Xbox series X без дисковода за 500 баксов с 1 терабайтом памяти;

Xbox series X без дисковода за 500 баксов с 2 терабайтами памяти;

Xbox series X без дисковода за 400 баксов с 1 терабайтом памяти;

Xbox series X без дисковода за 400 баксов с 2 терабайтами памяти с новым форм-фактором;

В ноябре 2023 года Microsoft официально понизила стоимость Xbox series X до 400 баксов. Вместо скидок на черную пятницу и новый год 2 раза по 1 неделе, понижение ценника продержалось 2 месяца подряд.

Сделаем уточнение, что SSD M.2 2230 на 2TB стоит как крыло от космолета. Microsoft не знает границ и жадность бьет через край. В своих консолях series она использовала самый дорогой формат SSD из всех существующих. Она может изменить материнскую плату и установить слот для обычного m.2 22110 как у Sony, но тут возникнет дилемма... Пользователи самостоятельно начнут менять диски и необходимость в проприетарном разъеме расширения памяти отпадет.

Рассмотрим варианты за 400 баксов:

Снижение стоимости сильно ударит по младшей консоли. В сентябре 2023 года миру представили Xbox Series S Carbon Black за 350 баксов.

Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью

Снижение стоимости черного варианта на 50 баксов не изменит ситуации. Разница в производительности слишком большая. Мелочь путается под ногами и создает внутреннюю конкуренцию.

Рассмотрим варианты за 500 баксов:

С 1 терабайтом памяти - это мусор во всех проявлениях;

С 2 терабайтами памяти - у старшей модели нет явного недостатка свободной памяти. Устройство плохо выглядит на фоне конкурента.





Microsoft может выпустить 2 устройства:

За 400 с одним терабайтом;

За 500 с двумя терабайтами;

На старте поколения такой шаг был бы логичным и понятным, но сейчас это никак не поможет в конкуренции. Консоли ради консолей?

Японцы выпускают новые ревизии с прицелом на удешевление производства. Они лидеры рынка и у них нет потребности шевелить пятой точкой. Microsoft создает внутреннюю конкуренцию в модельном ряду и ничего не получает взамен. Xbox series S болтается как пятая нога. Консоль с 2тб памяти в старом m.2 2230 - это не удешевление.

Секретный план Microsoft. Белое устройство - это ПК с Windows на борту.

300 млн баксов на разработку игр

Когда человек приобретает новую консоль, он запускает самую навороченную игру, чтобы пощупать next-gen. На новой Sony PlayStation 5 ты видишь каждый доллар потраченный на разработку. Детализация мира поражает. Сюжет, геймплей и прочее на втором месте. Дорого-богато. Ощущение WoW!

На коробоксе не получится нарисовать текстурки в высоком разрешении и удивить картинкой. Объем памяти в младшей консоли не соответствует старшей и графику надо перерисовывать, подгоняя под заданные параметры. Либо рисовать менее детализировано, чтобы могли и там и тут работать. При одних и тех же затратах, что у конкурента, не получится сделать "дорого-богато". Для оптимизации и ускорения процесса, усредняют и упрощают визуальную составляющую.

А если не видно разницы, то зачем платить больше? Эффекта WoW не выйдет и нет необходимости показывать что-то эпическое. Младшая series S убивает легендарные 12 терафлоп в хламину.

Разработчики игр

Портировать игру на не популярную платформу и оптимизировать ее под две консоли стоит денег. Много денег. Очень часто у студий нет финансовых возможностей и они откладывают вопрос "на потом". Если игра взлетит, то портируют, если затраты не отобьются, то забьют болт и продолжат жить.

Из=за такого подхода, многие хорошие игры на xbox series выходят с опозданием и остаются незамеченными широкой публикой. Люди, разбирающиеся в теме, поймут ситуацию, а вот "глубинный народ" проходит мимо. Нет рекламы - нет продаж.

Далее как снежный ком. Нет продаж, нет стимулов выходить на платформе. Нет игр, меньше народу приходит на платформу.

Пока игры разрабатывались для старых консолей и они шли по обратной совместимости на 9 поколение - вопрос не стоял на повестке дня. Сегодня установочная база только series не позволяет выйти в плюс небольшим проектам от студий второго эшелона. Xbix series S путается под ногами и убивает весь цимус от игрового направления Microsoft.

Новые ревизии консолей

Для удешевления устройства проводят ряд мероприятий. Например, горячий чип переводят на более тонкий технологический процесс. Уменьшение потребления позволяет удешевить цепи питания и поставить менее дорогой блок питания. Уменьшенное тепловыделение упрощает систему охлаждения и ее стоимость. Обывателю кажется, что экономия 2 баксов на производство ничего не дает. А вы масштабируйте эту сумму на число проданных устройств. В прошлом поколении было реализовано 118 млн консолей PS4. По 2 бакса с каждой - это 230 млн баксов экономии. Банальная замена винтов на заклепки и в масштабах продаж 2 цента вырастают в огромные суммы.

Вот только есть некоторые НО. Для выпуска новой ревизии нужны проектные работы. Перевести одну консоль на новую ревизию стоит в 2 раза дешевле, чем две. А при низких продажах, с экономической точки зрения, вопрос может оказаться не целесообразным.

В блогосфере посмеялись над новой PS5 slim. Вот только ее себестоимость заметно уменьшилась. Самураи могут снизить отпускную стоимость и не потерять на этом денег. Microsoft может только демпинговать.

Игры на дисках

У вас есть вариант с Pornohub или с живой женщиной. Что вы выберете? Одна - быстро и удобно, вторая с лишними тратами времени и денег. С физическими копиями то же самое. Диски - это не только игра, но и культура потребления.

Коллекционные игры не с потолка взялись и не плот чего-то воображения. У фанатов игры должно быть физическое воплощение. Клуб по интересам. А за этим всем идет рекламно-сувенирная продукция. Он же мерч. К диджитал версии ничего такого не прикладывается. Не формируются устойчивые фанатские клубы. А мерч, помимо пристрастия фанатов, так же является бесплатной рекламой. Повышает узнаваемость бренда.

Для понимания порядка цифр. Звездные войны принесли своим создателям около 12 млрд баксов. Только официально лицензированная рекламная продукция около 31 млрд баксов.

И всю эту нишу уничтожает маленькая коробочка. Microsoft не хочет отдавать денежку на печатания дисков. Но своими руками уничтожает фанатское движение.

Подписка Xbox Game Pass

Это святое. Приобрести консоль с урезанными функциями за 300 зеленых бумажек и каждый год к ней доплачивать 204 бумажки. Экономика должна быть экономной. Более экономного варианта прикоснуться к современной игровой индустрии и придумать сложно. Ах, да... в ту самую подписку не входят Топовые дорогие проекты на старте продаж. Только игры второго эшелона, что решились на такой шаг. Не сильно похоже на современный гейминг. Интересно, что будет, когда самураи решат снизить цену на свои консоли? Чем ответит Microsoft?



