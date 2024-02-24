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DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение

15 февраля 2024 года произошло знаковое событие в консольном мире Xbox. Отправная точка для будущих резких перемен. Это вызвало бурю эмоций и разделило сообщество на фанатов и тех, кто наживается на консольной тематике.
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В тусовке консольщиков началась движуха. После тягомотины с Activision Blizzard все утихло и превратилось в болото. Тишина и серые будни. Но с первых чисел февраля пошла новая волна. Пик пришелся на 15 февраля 2024 года. Геймеры считают, что выступление Фила Спенсера знаменовало новую эру в игровом мире. Событие коснется пользователей на всех игровых платформах. И в этот момент DeadP47 произнес свои странные речи...

Предисловие

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Для начала стоит уточнить, что существуют три категории пользователей консолей. В моем личном понимании или общепринятом:

  1. Фанаты - люди вложили огромные суммы в свое увлечение;
  2. Фанатики - используют консоль для личной выгоды (будь-то финансовой, эмоциональной или другой);
  3. Нормисы - просто играют;

Событие 15 февраля 2024 года по-разному отразится на вышеописанных гражданах. Влияние существенно отличается и имеет некоторые последствия. Но это тема отдельного разговора.

Фанаты Xbox

Могу и имею право обсуждать эту тему. Дабы не было разночтений в моих суждениях и выводах, прилагаю пропуск "в тему". 

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Играю на разных платформах и Microsoft в моем доме представлен в виде:

Xbox series X. Стоит в детской комнате и на ней играют малые. Огромная библиотека детских игр в виде Lego и подобное. Им есть из чего выбрать и на жалобы нет времени:

Xbox series S валяется в рабочем кабинете под ногами. Там места нет и приткнул возле системного блока. Игры покупаю по принциgу: "где дешевле". Распродажи бывают в разные дни и месяцы. Некоторые игры на одной платформе дешевле, бывает халява проскакивает на другой. Например, на плойке у меня около 40 игр купленных на Humble Bundle или 10 штук с бесплатных раздач по акции  "Сиди дома". Беру по мере необходимости.

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Это моя игровая библиотека с купленными 300+ играми. 15 лет консольного гейминга дает о себе знать.

При таких вводных меня называют не иначе как:

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Что выглядит забавно и вызывает улыбку. Ну... Назвал и назвал. Со всеми бывает... Если только это не желание раздуть хайп. Что пользователям игровых консолей несвойственно. Время прошло и случай забылся.

А потом КАААААК началось!

Пресс-конференция Microsoft

Многие не придают значения событию. Фил Спенсер выступил и рассказал об играх на других платформах. Еще в сентябре 2023 года активно муссировался слух о том, что Microsoft желает отказаться от консолей и стать обычным издателем. Без официальной позиции - это просто слух, коих миллионы. Слуху нужна основа. Именно этим подтверждением и стало заявление от 15 февраля 2024 года. Microsoft забивает большой болт на игровые консоли и переходит в издательский бизнес.

Эксклюзивы


Цитата DeadP47:

"Игровое сообщество будет радо выходу Bloodborne на персональных компьютерах. Все только выиграют от этого события. Вместо мыльных 30 кадрах в 720р можно будет насладиться царскими 4к в 60 кадрах".

Залипательное высказывание. Напоминает другое высказывание из 1917 года. Жанр таких фраз называется: "Популизм".

DeadP47, как человек анархических взглядов, обязан предложить еще один вариант. Снять эксклюзивный доступ к своему каналу и дать его всем желающим. Это пойдет на благо геймерскому сообществу. Любой желающий сможет насладиться популярностью и получит удовольствие. Или это другое?

Вижу, что "Популист" вмешивается в планы корпорации под лозунгом: "Народу будет лучше". Предлагаю сделать народу лучше. Все в выигрыше. Народ доволен. Но это все "Ментальная гимнастика". Фанаты игровых консолей услышали высказывание от "Популиста" и увидели его прямой наезд на Xbox сообщество. Возмущение било через край.

Фанат или фанатик

Можно ли быть увлеченным консолью Xbox, если у тебя ее нет? Можно ли любить консоль, на которой ты не играешь? Странные вопросы? Но ведь фанат консолей Xbox - это человек, который получает удовольствие от игровых консолей Xbox или нет?

А может DeadP47, любит не тот самый Xbox, а какой-то другой? Например, на телефоне или персональном компьютере? Некоторые выкручивают подобные финты. Открываем обзор Starfield от обсуждаемой личности и видим, что игра не просто записана на ПК, но перед нами Steam версия. Это как? Игра от Microsoft, что со старта была в подписке Game Pass куплена в Steam? Человек, что при каждом удобном случае форсит подписочный сервис сам его не использует? Но игра продается в Microsoft Store, если нет желания брать по подписке. То есть, человек пропагандирует одно, но сам пользуется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО другим? И фанатом чего он тогда является?

Ну ладно. Оступился. С кем не бывает... Один раз не водолаз. Возможно он использует устройство как-то особенно в своей исключительной манере? Пролистал ролики за последний год и не нашел ни одной игры из Microsoft Store. Только Steam. 

Человек называет себя пользователем Xbox. Унижает держателей PlayStation. Не имеет игровой консоли от Microsoft, не использует подписку Game Pass, не покупает игры в wondows Store? Или был не внимателен и что-то пропустил?

Фанатик Xbox

Многие знакомые геймеры посоветовали ознакомиться с очередными изречениями DeadP47. Не сильно знаком с творчеством, но что-то показалось странным. Разные ролики, на различные тематики, и во всех встречается Консолемания ломающий диск... Просмотрел три случайных "не игровых" видео и во всех присутствуют одни и те же аргумент с одной и той же формулировкой? Это мне так повезло, или все ролики - это склейки с тезисами разных лет? Абсолютно все аргументы во всех роликах одинаковые. В RU сегменте был один единственный "Архимаг воды", но тут, что-то новое...


По абсолютно "случайному" совпадению в роликах после фразы "Xbox series S плюс подписка это лучшее сочетание..." идет вставка с рекламой магазина, где продается подписка?

Наезд на Xbox-комьюнити

А вот это было неожиданно. В Xbox-комьюнити есть свои "Чапаи", но они садятся за один стол и с глазу на глаз регулярно решают все имеющиеся разногласия. Более того, консольщики всех мастей регулярно проводят стримы друг с другом и обсуждают новости. Фанаты PlayStation переживают за пользователей Xbox, Фанаты Xbox делают подарки пользователям PlayStation. Регулярные коллаборации всех мастей.


А тут человек, что не играет на консоли, не пользуется сервисами Microsoft, провозгласил себя "Фанатом Фила Спенсера" и ногами запинал всех мелких блогеров. Высмеял их позицию и унизил на огромнейшую аудиторию. И если бы извинился как-то, мол, не правильно высказался... Он проводит стрим и продолжает издеваться над людьми, что играют на консолях. Очень странно.

Событие пошло по всем пабликам и перепискам. У маленьких каналов маленькая аудитория, их голос с суммарным охватом в 50-60 тысяч просмотров и рядом не стоит с 300 тысячным "Популистом", далеким от игровых приставок.

Гусь свинье не товарищ

Узнал мнения 30 различных игровых блогеров и был удивлен. Оказывается мне не показалось. Человек действительно паразитирует на консольном сообществе и занимается прямым буллинг маленьких игровых каналов. Больше всего достается юной девушке СоленаяКарамелька, которую он регулярно высмеивает и оскорбляет. 

Интересная ситуация. Девушка на создание роликов тратит 5-6 часов своей жизни. Ролики приносят примерно 3 тысячи просмотров или 200 рублей в пике. Рекламные интеграции не замечены.

В то же время, DeadP47, использует контент девушки для своего личного обогащения. Получает донаты, получает копеечку от площадки, вставляет рекламные интеграции. Не могу точно оценить монетизацию, но только ре-стрим нарезок приносит от 20 до 50 тысяч просмотров на левом канале.


То есть, издевается над автором контента и гребет с этого денег в сотню раз больше. Интересно, он хотя бы раз ей задонатил? Поделился заработком, что сделал на ее контенте? Или "попользовался ради денег"?

Но и это не все. Человек, что просмотрел ролик на стриме не пойдет его пересматривать на канале-первоисточнике. Он напрямую забирает просмотры и подписчиков у контенткриэйтера.

Фанатское сообщество игровых консолей

И пользователи PlayStation и пользователи Xbox единогласно считают персонажа паразитирующим созданием, наносящим прямой вред игровым консолям всех мастей. Человек низких моральных принципов использует статус "фанат Xbox" с единственной целью - монетизация и получение дохода. Такая позиция наносит имиджевый урон всем истинным фанатам Xbox и они просят DeadP47 больше не позиционировать себя как представитель сообщества консольных геймеров. Это оскорбление, иметь в своих рядах настолько нечистоплотного представителя и использовать доброе имя "фанат Xbox" в своих махинациях. 



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