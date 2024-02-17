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О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox

Три главных CEO игрового подразделения Microsoft проводят внеплановую пресс-конференцию, чтобы сообщить о выходе 4 старых игр на платформах конкурентов. Серьезно?
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Волна недовольства охватила фанатов Xbox и Фил Спенсер решил поделиться своим видением будущего игровой консоли Microsoft. Странное мероприятие с загадочными тезисами. С одной стороны - все просто и понятно, с другой - слишком много недосказанности и воды. Небольшая часть фанатов успокоилась, но основная масса разозлилась еще больше...

Предисловие

15 февраля 2024 года прошло интервью Фила Спенсера о будущем консольного подразделения Xbox. Это самое странное видео из всех, что мне приходилось видеть с главой игрового подразделения Microsoft. Говорили много, красиво и интересно. Вопрос состоит не в том, что говорили в интервью, а почему они это делали. Суть видео состояло в том, что на конкурирующих платформах выпустят 4 эксклюзива от внутренних студий. Собираются глава Xbox Фил Спенсер, глава игрового подразделения Сара Бонд и глава отвечающий за контент Мэтт Бути и рассказывают зрителям, что 4 небольшие игры появятся у конкурентов. Причем, не называют эти игры. Серьезно? Три главных CEO игрового подразделения крупнейшей технологической компании проводят внеплановую пресс-конференцию, чтобы сообщить о выходе 4 старых игр на платформах конкурентов?

Краткий пересказ

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Видео на 22 минуты можно рассказать в паре тезисов, которые и стоит обсудить:

  1. Starfield и Индиана Джонс не планируется выпускать на конкурирующих платформах;
  2. Microsoft против эксклюзивности и хочет быть доступной для всех;
  3. Четыре игры выпустят на конкурирующих платформах;
  4. Новое поколение консолей взорвет мозг геймерам своими инновациями;
  5. 34 миллиона подписчиков Xbox Game Pass;
  6. 28 марта в подписке появится Diablo IV;
  7. Много воды. ОЧЕНЬ много воды;

Четко и понятно. Вроде ничего не забыл и отталкиваться буду от выше обозначенного.

Starfield и Индиана Джонс

Две игры от Bethesda Softworks. На них сделали специальный акцент. Ясно проговорили - в ближайшее время останутся эксклюзивами. И в следующую минуту рассказывают, что игры Xbox должны стать ближе к игрокам. Корпорация против эксклюзивов и запирания проектов на одной платформе. За одну минуту полнейшее противоречие. Забавный момент, но  опровергли слухи о крупных сливах. В портфолио внутренних студий мало заметных игр и слив такого рода сильно ударит по имиджу консоли.

Четыре игры выпустят на конкурирующих платформах

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Начинается самое интересное. Буквально пару дней назад Фил Спенсер утверждал, что Microsoft ведет переговоры с антимонопольными органами и пытается договориться о сделке с регуляторами:

Про бесславный конец игровых консолей Xbox 

 

Пока переговоры не закончены, они не могут объявить об играх, что отдадут на растерзание. И Фил Спенсер на презентации аккуратно говорит: "Я не буду называть игры, студии сами объявят об этом."

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По некоторым сливам речь идет оби:

  1. Pentiment пиковый онлайн в стиме 130 человек
  2. Hi-Fi Rush пиковый онлайн в стиме 300 человек
  3. Sea of Thieves пиковый онлайн в стиме 13200 человек
  4. Grounded пиковый онлайн в стиме 3600 человек

Это не просто маленькие игры - это пыль на сапогах, чей слив никто бы и не заметил. Копеечные игры с возможной суммарной выручкой в пачку чипсов. Напомню, что Minecraft Legends вышла в 2023 на всех платформах. Psychonauts 2 вышла на всех платформах. Серия Ori портирована на Nintendo. Cuphead долго позиционировался как эксклюзив Microsoft. Ни у кого не было никаких вопросов о сливе. А тут, внезапно, собираются три самых главных представителя Xbox и рассказывают сказки о чуде чудном. Без конкретики.

Финансовая сторона вопроса

Портирование Pentiment на новую платформу без рекламы не окупится. И с рекламой у нее нет ни единого шанса.

Портирование Hi-Fi Rush на новую платформу без рекламы не окупится. Судя по продажам в Steam (около 100к копий игры) есть основание полагать, что на плойке уйдет в минус.

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Sea of Thieves - самая популярная и долгоживущая игра от Xbox. Теоретически, может окупить затраты на портирование. Только есть небольшое НО. На Xbox и в Steam она появилась при массированной рекламной компании. На платформе Sony о ней мало кому известно. Но проблема состоит в другом. В  магазинчике Гейба Ньюэлла для игры с друзьями не надо платить за онлайн. В магазинчике Фила Спенсера нам не известна популярность игры, но она регулярно светится в "рекомендуемых". На платформе японцев низкая выживаемость платных игр-сервисов.

Grounded - игра обречена на провал. Платная игра-сервис с платным онлайном и без рекламы не имеет шансов. А рекламы точно не будет, ибо ее не продвигали даже на родной платформе.

Сколько они на этом заработают после вычита затрат на перенос игр и мелкой рекламы? 5-10 млн? И для этого собирают прессконференцию с 3 ТОП руководителями?

Много вопросов ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ.

Новое поколение консолей взорвет мозг геймерам своими инновациями

Состоялся официальный анонс консолей Xbox нового поколения. Да. Самое важное событие для индустрии прошло незаметно. Точнее - это бесполезная информация, которую вбросили для "наполнения" презентации. Слухи о выходе нового устройства в 2025 (или 2026) году официально подтверждены. Фил Спенсер пообещал сказать что-то очень важное в конце 2024 года. Сегодня - бесполезные слова у которых есть последствия.

Еще пол года назад утверждал, что Microsoft избавится от Xbox series S, как от бесполезного балласта. Фанаты Xbox рассказывали про 75% продаж и привязанности Microsoft к дешевым консолям. Вот вам и "привязанность". Фил Спенсер официально подтвердил, что поддержка Xbox series закончится на год или два раньше стандартного.

34 миллиона подписчиков Xbox Game Pass

Еще одна интересная и совершенно бесполезная информация. Прошло больше 2 лет с сообщения о преодолении 25 миллионов подписчиков Xbox Game Pass. Глава Xbox аккуратно обходил все вопросы связанные с ростом игрового сервиса. В сентябре 2023 года произошло переименование Xbox Live Gold в Xbox Game Pass Core. К неизвестному числу подписчиков игрового сервиса приплюсовали примерно 10 млн пользователей подписки GOLD. На внеплановом мероприятии сообщили цифру в 34 млн пользователей. К чему эта цифра, если роста нет? Ее скрывали 2 года и уходили от прямых вопросов на многих стримах. Роста за 2 года нет и любой человек "в теме" напишет об этом. Максимум - для заполнения эфира в ролике, чтобы он не казался пустым и придать ему значимости. Либо, для отвлечения внимания.

28 марта в подписке появится Diablo IV

Первая игра от купленной Activision Blizzard в подписке. Очень значимое событие, только странно, что о нем объявили за 7 недель до добавления и не сказали ни слова о других играх. Если они планируют на такой длительный срок, то почему не говорят о других вкусняшках?

Ответ очень прост - договориться об одной игре с заинтересованными лицами гораздо проще, чем по многим тайтлам. Объявили о ней, чтобы перебить повестку. Та же ситуация, что была 3 года назад с подорожанием Live GOLD. Объявление никак не связано с выходом мелких  игр на платформах конкурентов - это подачка, чтобы успокоить и порадовать фанатов.

Damage control

Это не пресс-конференция о будущем видении консольного бизнеса Xbox. Это попытка заткнуть недовольных здесь и сейчас. Слишком много слухов и утечек одновременно. У конференции должны быть цели и задачи, общая мысль, но в ролике ничего нет. Абсолютно разнонаправленные высказывания. Такое может быть только в критической ситуации, когда не знают "что делать". Многие зрители отмечали "нервозное" поведение Фила Спенсера, который никогда не вел себя так суетливо перед камерами.

Весь сюжет структурирован "по фен-шую". С первых слов нам обрезали слухи о крупных сливах. Рассказали о негативных вариантах с возможными утечками на конкурирующие платформы. Позитивно намекнули о возможном долголетии консолей Xbox. Похвастались "успехами" сервисов. А в завершении дали сладкого. Классическая схема "спрятать и купировать" негатив. Для не понятливых, напомню старый советский фильм.

Проблемы в Суде

С ноября 2023 года Федеральная торговая комиссия готовится к заседанию. Три месяца идут трения сторон, а в новостных заголовках нет ни слова об этом, что очень странно. А между тем, Microsoft прижали к стенке и все их возражения и жалобы летят в мусорку. Антимонопольщики прошлись по договорам с Ubisoft и Sony и вызвали их как свидетелей. В августе Sony поняла, что от ее действий ничего не зависит и Фил Спенсер просто обойдет закон, использовав лазейку с "Продлением запретов", но теперь с удовольствием готовы все рассказать по существу. По случайному стечению обстоятельств, рассмотрение вопросов проходило с 5 февраля и совпадает с утечками от "инсайдеров" до дня. И выступление с видением бизнес стратегии было назначено на день, когда отказали в ходатайстве о приглашении свидетелей третьих лиц. Возможно... Это просто СОВПАДЕНИЕ.

Моя интерпретация события

Слишком мощный состав спикеров на конференции для столь малого анонса. У Xbox проблемы и их в мешке не утаишь.  В переговорах между несколькими сторонами трудно утаить информацию и она вытекает наружу. Мы 2 года наблюдали контролируемый слив по судебным тяжбам, но сейчас все сложнее. Слишком много заинтересованных лиц хочет получить свой кусочек от вкусного пирожка Activision Blizzard. ВСЕМ надо угодить. Усидеть на 5 стульях одновременно не получается. Похоже, что Microsoft начинает паниковать и руководство не знает, что делать. Спонтанный случай и начинаются глупости. Абсолютно все факты указывают именно на это. Слив на другие платформы - это не попытка заработать. Слишком незначительные игры. Это попытка умасленить суд и показать, что они готовы идти на уступки. Именно по этому выступают ТОП менеджеры. Только в этой ситуации мусорные игры выглядят весомыми. Только при таком раскладе понятны массовые утечки.

15 февраля 2024 года нам показали борьбу с утечками. Подтвердили удобные факты, уклонились от прямых ответов и дали конфетку. Большая щедрость для корпорации, у которой все "хорошо".
 

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