Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
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Ноябрь 2023 года стал первым месяцем за долгое время, когда на рынке не было дефицита игровых консолей и потребитель свободно мог выбирать между разными производителями.
По данным некоторых аналитический агентств соотношение продаж разных брендов соотносилось как 1 к 3... И это с учетом бешеных скидок на Xbox и официального роста стоимости PlayStation. Почему так произошло и что будет в ближайшие годы?
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Предисловие
Сегодня не буду рассматривать консоли как игровые устройства. Фанатские войны отложим в сторону и обратим внимание на продукт и бизнес-процессы. Влияние денег и перспективы развития. Сделаем акцент на самой младшей Xbox series S и ее влияние на консольное направление Microsoft.
Пандемия и дефицит
В 2019 году началась пандемия, а за ней майнинг-бум. Два факта подряд изменившие консольный мир и сопутствующие события. Это сильно повлияло на общие представления обычных геймеров и исказило картину мира. Далеко не все сознательные граждане понимают разницу в стоимости устройства за 1000 и 300 американских долларов. Доступность устройств и их распространенность среди потребителей в 2020-2022 годах сильно отличалась от понятия "нормальное".
29 ноября 2019 года
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Ничем не примечательная дата для рядового пользователя. Пометка в календаре из далекого прошлого. Это "Черная пятница" и день, когда стоимость Xbox One X официально опустилась до 300 долларов США. Из дня сегодняшнего не всем понятно, что это было и какова величина "сумасшествия" у Microsoft.
В 2019 году стартовали продажи GTX 1660 Ti с рекомендованным прайсом в 279 американских долларов и производительностью ниже, чем у консоли. RTX 2060 рекомендовалась за 349 американских долларов.
Xbox One X за 300 "вечнозеленых" — это лучшее предложение за все время моих наблюдений за игровыми консолями. Относительно близко подобралась только Xbox One S на 1 ТБ с двумя геймпадами и тремя играми в 189 долларов США по официальному прайсу на официальной страничке Microsoft.
12 декабря 2019 года
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Дата официального анонса Xbox series X. Первая большая глупость со стороны владельцев игрового бренда. Декабрь месяц — это дни распродаж, когда народ ломится в магазины за дорогими подарками. Такой шаг заставил передумать и оттолкнул многих от покупки игровой консоли "под ёлочку". Ранний анонс был явно поспешным. Нам представили одну-единственную игру для нового поколения Hellblade II. С анонса прошло 5 лет, что указывает на "дайте им хоть что-нибудь", а не планомерное и осознанное продвижение товара.
Но интересен другой момент. После анонса нового поколения цена в 300 американских долларов стала постоянной для "старого топа". Microsoft разгружала склады перед выходом новых устройств. При "разгрузке" складов производство новых Xbox One X свернули. На складах (по моим представлениям) было не более 2-х миллионов консолей. Акционная цена и продажа в магазине Microsoft исчезли в конце июля 2020 года. Более 8 месяцев Фил Спенсер распродавал супервыгодное устройство по очень вкусному ценнику. Непостижимо.
Анонс Xbox series S
Анонс состоялся в конце июля 2020 года. Технически. Только его никто не заметил. Маркетологи разместили маленькую белую коробочку на книжной полке во время одного из стримов главы Xbox. Через 3 недели после стрима представители рекламного отдела вынуждены были показать скриншот с презентации и рассказать о новом устройстве. Но это не все беды с Xbox series S. Официальная презентация устройства была слита в сеть "доброжелателями" за две недели до показа.
Сравнение в лоб
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Xbox series S была слабее консоли предыдущего поколения и не могла воспроизводить игры с пометкой "Оптимизировано для Xbox One X". Не имела дисковода. Внутреннее хранилище было меньше, чем у устройства-предшественника. В комплекте не поставлялись "бандловые" игры. И все это за те же самые 300 долларов США. Полный Downgrade. Но это были только цветочки.
10 ноября 20220 года
Появляются первые восторженные отзывы о новом устройстве. Все крупные блогеры выпускают материал о новой приставке и нахваливают ее в самых "честных" обзорах. Абсолютно все идут под копирку с одними и теми же тезисами в одной и той же последовательности.
- Она такая маленькая.
- Она такая дешевая.
- Купил геймпасс и доволен.
- Быстрый SSD.
- 120 FPS и FPS boost в старых играх.
У всех "обзорщиков" пул игр ограничен 4 одинаковыми проектами. Никто не запускает "старые" ТОП ААА-проекты, вышедшие больше полугода назад. Через неделю появляются "распаковки" от обычных геймеров. Подавляющее число игр на новой дешевой консоли 2020 года выглядят хуже, чем на Playstation 4 из 2013 года. Без патчей от издателей — это катастрофа.
Новость в первую очередь ударила по поклонникам Xbox. Смысла переходить со старого поколения на новое не было вовсе. А если вы были счастливым обладателем Xbox One X — вообще противопоказано. Миграция со старого на новое оказалась под угрозой. И это без учета "смазанного nextgen".
Тормоз индустрии
Злопыхатели с момента анонса устройства начали "наговаривать" всякие гадости о бюджетном устройстве. Недоконсоль и куча всего нехорошего. Фанаты оправдывались: "Это консоль как старшая, только для 1080р". Правильные блогеры рассказывали про "оптимизацию": "Подвигать пару бегунков в настройках дело пяти минут. На ПК всю жизнь так делали". Проблема с бегунками и настройками в игре заключается в том, что на консолях и так самые минимальные настройки. Все бегунки уже в крайнем левом положении.
Переливание из пустого в порожнее, пока не вышли издатели игр и не сказали: "У нас проблемы с оптимизацией под младшую консоль". У Xbox series S для игр доступно только 8 ГБ памяти. Это видео и оперативная память в одном пуле. У Xbox series X и PlayStation 5 доступно 14 ГБ. А теперь смотрим на технические характеристики крупного ААА-тайтла. Помимо того, что для минимальных настроек требуется RX 6600 (а у младшей консоли стоит RX 6400), нужно суммарно 22 ГБ памяти, а в наличие только 10. Крупные компании могут потратить время и деньги на оптимизацию, а вот у мелких есть проблемы.
Мало кто слышал об игре F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Кролик с механической рукой убивает супостатов. Небольшой проект от маленькой студии. Но нам интересна не сама игра, а релизные даты на различных платформах. Скриншот из википедии, чтобы не было искажения фактов. Из четырех платформ на Xbox игра выходит самой последней. У мелкого издателя нет денег выпускать игру везде и сразу и он расставляет приоритеты.
Затем последовали Stray про котика в большом городе. Раздельный релиз отличной игры.
Sifu про единоборства от французской студии выходит с опозданием на Xbox.
Octopath Traveler II 2D приключения в большом открытом мире со стилизацией под старые игры.
И это громкие проекты с хорошим рекламным бюджетом, о которых слышали многие. Но есть огромный пласт игр, о которых мало известно. Издатели не имели средств для оптимизации своих продуктов одновременно для старшей и младшей Xbox series. Для многих "намеки" прошли незаметно.
Baldur’s Gate 3
Большой проект большой студии с хорошим бюджетом. Игра не может выйти на консолях Microsoft, так как не удается запустить ее из-за малого объема памяти на младшем устройстве. Инженеры и программисты, выписанные Филом Спенсером в помощь студии Свина Винки, не справляются с поставленной задачей и младшая консоль получает обрезанную игру без некоторых функций.
Упор в малый объем памяти сыграл злую шутку уже на официальном уровне. Baldur’s Gate 3 с огромным содействием Microsotf выходит с трехмесячным опозданием. Удар с разворота в поддых Xbox series X.
Народ в смятении
Покупаю игры только в GOTY издании на больших скидках. У меня нет средств брать виртуальные развлечения за полный ценник на старте. Но статистика издательств утверждает, что 80% выручки приходится на первые два месяца после релиза. Геймеры хотят игры здесь и сейчас, а не через год-два может быть. И тут моментально вырастают две большие проблемы из-за младшей Xbox series S.
1. При выпуске игры с опозданием, она выходит без рекламной поддержки. Игры на Xbox приносят гораздо меньше денег с таким подходом.
2. Приобретая консоль (и старшую series X), пользователь хочет получить все и сразу. Отложенные релизы отпугивают многих потенциальных покупателей.
Сейчас речь идет о том периоде консолей, когда игры выходят и на старое и на новое поколение. Xbox series S не выглядит белой вороной, но звоночки уже слышны. Скоро будут продукты только для текущих устройств и проблема усугубится.
75% проданных Xbox приходятся на младшую модель
В ходе судебных слушаний по приобретению Activision Blizzard всплыл интересный факт по распределению старшей и младшей консоли в разрезе продаж по состоянию на июнь 2022 года. Фанаты тут же закричали: "Против статистики не попрешь! Xbox series S пользуется невероятным спросом и Microsoft угадала с выпуском бюджетного решения". Как экономист с аналитическим уклоном смеялся до упаду от таких "аргументов" защитников Xbox series S.
В 2003 году был опубликован отчет о заболеваемости раком легких. Люди, постоянно носящие с собой зажигалку или спички, страдают на 318% чаще, чем те, кто не носит с собой зажигательные средства. Вывод - спички и зажигалки вызывают рак легких. "Против статистики не попрешь"... Для тех кто не понял — сигареты вызывают рак, и те, кто курит, носят с собой средства для прикуривания. Спички не вызывают проблем со здоровьем.
Феномен продаж — если производить только Xbox series S и никакую другую консоль, то ее показатели могут составить и 100% от всех продаж. Без показателей "отгружено" в розницу информация про соотношения старшей и младшей консоли нерелевантна. В 2020-2022 годах в свободной продаже была только маленькая коробочка.
Sony PlayStation 5 Pro
В середине жизненного цикла японцы могут выпустить новое, более производительное устройство. Вместо устройства с производительностью 10 попугаев в изящном устройстве может оказаться устройство в 20 попугаев и кучей новых фишек.
А вот у Xbox возникает дилемма. Оптимизировать игры под три устройства очень дорого. Сверху добавьте вопросы с обслуживанием, девкиты и жирный якорь с малым объемом памяти у Xbox series S. То есть, с 2024 года по 2027 на рынке будут присутствовать консоли 10 плюс 20 попугаев с одной стороны и 4 плюс 12 попугаев с другой. Это полный стратегический провал.
Оптимизировано для Xbox Series X|S
Красивый шильдик без фундоментальных основ. В 2017 году каждая игра с припиской "Оптимизировано для Xbox One X" имела четкое описание и явно выраженные преимущества. Лучшее разрешение. Лучшие текстуры. Лучшее освещение и тени. Вы брали игру и видели разницу. А что сегодня означает шилдик?
В большинстве случаев он ничего не значит. Банальное увеличение скорости загрузки с помощью SSD дает возможность поставить значок. Вот только разница в загрузке большинства инди проектов на уровне погрешности. Пшик на постном масле.
Красивую идею загубили наличием Xbox series S, так как улучшенное разрешение, текстуры, тени на ней не прикрутишь, а красивая пометочка имеется. Уничтожение "самой мощной" консоли на пустом месте.
Next Generation Xbox в 2026 году
Вишенка на торте. Сегодня это только слухи. По утечкам документов с покупки Activision Blizzard и инсайдерских сливов, есть предположение о новом поколении консолей Xbox. Они выйдет на год раньше "стандартного" цикла. Отличный план. Оставить за бортом поклонников Xbox на год раньше обычного.
Помните Hi-Fi Rush? Ей ничто не мешало выйти на Xbox One. Мы большая семья и заботимся о своих поклонниках, только не выпустим нашу игру на наших "устаревших" устройствах. Именно это и планируется с выходом следующей консоли. Уточню, что прогресс железа сильно замедлился, а срок разработки игр увеличился. И это все следствия выпуска обрезанной в хлам Xbox series S.
Сдвиг сроков смены поколений сильно ударит по фанатской базе и еще сильнее оттолкнет народ от бренда. Все и так обстоит ужасно, но такие бизнес-идеи уничтожают все направление и выжигают напалмом любые симпатии.
Закрытие консольного направления Xbox
Основная концепция консольной индустрии строится на массовости устройства. Чем больше консолей продается, тем меньше затраты на их содержание. Из-за конкуренции и необходимости взрывного стартового роста установочной базы консоли продают (некоторое время) в убыток. И вот тут кроется главная "тема" всего бизнес-направления. Сколько времени можно продавать консоли в убыток?
Возможно вы не заметили, но Xbox series S уже три года на рынке. Тут скрывается интересный факт. До сих пор не было выпущено ни одной лимитированной версии устройства. Точнее... есть рекламные на 10-20 штук для конкурсов и розыгрышей, но стандартных бандловых наборов нет. Явный признак "Большого болта" и прохладного отношения к железу. А за этим могут пойти и другие сокращения затрат. Никто не хочет терпеть убытки на длительном отрезке времени. Переход в чистое издательство выглядит более вероятным и перспективным направлением.
Неясность и неопределенность в развитии консольного направления. Большая путаница и куча наслаивающихся проблем — закрытие железного отдела выглядит очень вероятным. Главным виновником является белая ворона в лице бюджетной консоли. Она путает все карты и планомерность развития. Сокращение расходов и выпуск мультиплатформы — это то, что мы наблюдаем в последние годы. Отсутствие перспектив и ужасающие показатели высасывают кучу денег и не дают никаких перспектив.
Зима близко.
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