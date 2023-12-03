Шоумен Джефф Кили смог раскрутить свое мероприятие больше, чем игровое E3. Настолько сильно, что Microsoft презентовала свою самую мощную игровую консоль именно на "игровом Оскаре". Теперь поклонники ждут новых анонсов, но вся подоплека происходящего требует пояснения. В 2023 году фанаты собирались полностью бойкотировать мероприятие, пока не вмешался президент Xbox Game Studio с обещанием удивить всех.

Предисловие

реклама





С 1 сентября 2023 года в запрещенной в РФ социальной сети "X" и других публичных местах идет целая компания по вытаскиванию консолей Xbox из забвения. Для понимания всей картины стоит углубиться немного в историю и рассказать вкратце подоплеку происходящего.

В январе 2022 года было объявлено о приобретении Activision Blizzard за немыслимые 70 млрд долларов США. Вынос мозга и эйфория, затянувшиеся на два года разбирательства. От первых новостей до завершения покупки было сделано множество уступок регулирующим органом, от чего размер "эйфории" ушел в пустоту.

За 2022 год на консоли не вышло ни одного заметного продукта от внутренних студий. Пустой год и мысли только о будущем доминировании. А в это время конкурент выжигает напалмом мозги поклонников игровой станции. Обновленные версии с улучшенной графикой. Проекты от внутренних студий. Временные эксклюзивы от сторонних издателей. Игры на любой вкус и цвет для всех возрастов (картинка кликабельна в 2800р).

реклама









В январе 2023 года выходит Hi-Fi Rush. Шедевр на 11 из 10 на кончиках пальцев... для двух с половиной человек. После года голодовки фанаты явно ожидали чего-то большего. И получили это. Правда, никто не заметил. Странно. С января по май вышли Minecraft Legends, Ghostwire: Tokyo, GoldenEye 007, Age of Empires II: Definitive Edition (для консолей), Forza Horizon 5: Rally Adventures - три месяца и никто о них и словом не обмолвился. Все положили болт. Ибо ждали Redfall.

Май 2023 года — выходит первый крупный проект внутренней студии за последние 2,5 года. Гром и молнии обрушились на головы консольной братии. Проект за полную стоимость с предзаказом за 100 американских долларов прокляли даже яростные фанаты.

реклама





Последняя надежда в лице Starfield. Еще год назад прогнозировал оглушительный провал проекту. Основной причиной называл слишком сильно завышенные ожидания. Это (после Redfall) первый крупный проект для консолей Xbox Series. Через 3 года после старта.

1 сентября 2023 года

Начало крестового похода сообщества Xbox против журналистов, блогеров, хейтеров, фанатов консолей Sony. Microsoft долгие годы финансово поддерживала лояльные ресурсы, где образовались фанатские сообщества в самом худшем понимании этого слова. Начинаются твиттерные (тиктокерские, ютуберные) войны с огромным всплеском негатива на всех и каждого. Выход Starfield стал начальной точкой кипения. Появилось несколько целенаправленных течений "хейтеров" от лица фанатов Xbox.

Первой под раздачу попал головной офис IGN за низкие оценки самой легендарной игры Тодда Говарда. Далее гнев перекинулся на остальных "отщепенцев", что не поняли Starfield. Побуянили, пошумели и к концу сентября все утихло.

18 октября 2023 года

Официальный день поглощения творения Бобби Котика. Xbox Game Studios выросла с 7,5 тысяч сотрудников до 18 тысяч сотрудников. Долгожданное окончание эпопеи. 25 октября 2023 года должны были рассказать о новых играх в подписочном сервисе Microsoft. В списке на ноябрь 2023 года не было ни одного проекта от купленных "имений". Никаких плюшек.

реклама





Фил Спенсер навещает новых сотрудников и "расплывчато" отвечает о добавлении игр Activision Blizzard в подписку. Прошло 2 месяца и нет ни единого упоминания о том, что будет с World of Warcraft и ее наличии в Xbox Game Pass. Разочарование и упадок царили в рядах фанатов.

3 ноября 2023 года

Проходит BlizzCon 2023 — первое официальное крупное мероприятие Microsoft. Много информации. Много пустословия. Много анонсов. Только фанаты консолей не увидели никаких плюшек от закрытия самой крупной игровой сделки. Ни единого упоминания консолей и подписки. Там своя тусовка, но хотелось бы видеть результаты "двухгодичных ожиданий". Редкие "глумления" поклонников PlayStation разрывают сердца и души.

10 ноября 2023 года

Выходит Call of Duty: Modern Warfare III — самая низко оцененная игра серии. Первый релиз под патронажем Microsoft. Вторая крупная волна возмущения за короткий период. И снова достается головному офису IGN за оценку в 4 балла из 10. В это время зарождается новый термин "Налог на Xbox" (Xbox tax). Все игры от внутренних студий получают оценку значительно ниже, чем в обычной ситуации. 1-2 балла в минус от оценки — это налог за покупку. В 2023 году его взымали со всех игр, кроме январских.

Федеральная торговая комиссия США

Сделка на 70 млрд долларов США была закрыта. Но есть некоторые "но". Документы были подписаны в обход законодательства. Одобрение на сделку не дали антимонопольные органы Соединенных Штатов. В прессе много обсуждали вопросы игр, но торговая комиссия отвечает за ценные бумаги и манипуляции с ними.

Штрафные санкции могут быть удивительно весомыми. Как и в Великобритании — будет торг, кому и чем поделиться, и в каких объемах и до получения одобрения, вопрос с добавлением игр в подписку весит как "аргумент" для торга и против штрафов.

Xbox tax

От возмущения фанатов до негодования всех поклонников. Гвалт перешел от "местечковости" к всеобщему роптанию. Гул охватил все паблики и игровые ниши. Но это было только начало.

13 ноября 2023 года

Объявление номинантов The Game Awards 2023 в десятках различных номинаций. В подавляющем большинстве не было представителей Xbox Game Studios. Самые престижные обошли Microsoft стороной. И в этом месте произошел взрыв. И фанаты, и поклонники объединились в своем негодовании. Никогда еще не было, чтобы Xbox не номинировался в паре-тройке номинаций. Это худший год из всех возможных для консоли.

Бойкот The Game Awards 2023

Все вышеописанное в очень короткий промежуток времени объединило и крикливое меньшинство, и молчаливое большинство в едином порыве — бойкотировать трансляцию самой популярной игровой церемонии года. Просто фанаты — их пару тысяч, а вот поклонников уже десятки миллионов. Это огромная сила и весомый аргумент. Во всех крупных пабликах пробежали призывы к игнорированию премии. Нет Xbox — нет просмотра.

Мессия

28 ноября 2023 года Microsoft рассылает приглашения на просмотр шоу Джеффа Кили, где нет ни единой игры Xbox в главных номинациях.

Еще вчера все поклонники коробокса в едином порыве собирались игнорировать мероприятие, а уже сегодня строят самые смелые предположения.

Дорожная карта Xbox

Уже анонсировано 16 игр без даты выхода. Ничего неизвестно про серии Doom и Wolfenstein. Gears 6 и его ответвления. Бюджетные ремастеры и ремейки. Возрождение старых франшиз. Вопрос с крупными релизами в подписке на 2024 год. Дополнения и сезонные абонементы. После трех лет позора и унижений все в ожидании чуда. Для Microsoft это последний шанс выправить положение и она обязана жахнуть из всех стволов.

Переводя на обычный язык — залп должен быть из всех орудий. Он должен быть таким, чтобы соседи боялись. Финал последних трех месяцев должен быть легендарным. Об этом награждении обязаны помнить ближайшие десять лет. Это эпилог и финальный аккорд трех лет ожидания. Сообщество Xbox на самом дне и хватается за спасительную соломинку, что Фил Спенсер протянул неделю назад.

Фил Спенсер снова хочет сделать Xbox великим

В прошлом году хотел и вот опять. Прошло 3 крупных мероприятия и миллион мелких интервью. Глава игрового направления ни словом не обмолвился о своих планах на ближайшее будущее. Тут одно из двух:

Ему нечего предложить.

Он концентрирует все силы на нанесении одного мощного удара, не размазывая усилия по пустякам.

Те, кто не следит за темой и далек от консольных перипетий — будут наслаждаться происходящим и им нет никакого дела до презентаций 7 декабря 2023 года. Но есть лидеры мнений, что теплят надежду в фанатах. Им нужно пламя, им нужен запал, они жаждут необузданного праздника. С 1 мая 2023 года многие паблики Xbox разочаровались и самораспустились. Остались только ярые фанаты. Но и их терпение не бесконечно.





Послесловие

В последние 3 месяца идет параллельно несколько полемик с разным резонансом. Например, непонятно, что происходит с подпиской. На словах - все Д'Артаньяны, а на деле рост прекратился. Что будет драйвером роста? Перейдет Microsoft от функций платформодержателя к функции обычного издателя?

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Слишком много косвенных признаков, что Фил Спенсер и Ко устали от суеты и хотят покоя. Пространственные заявления финансового директора Microsoft о продажах консолей и желании быть везде, на каждом экране не стыкуются со словами главы Xbox, а закрытие стриминга Google тонко намекает о перспективах направления. Много суеты на пустом месте. Шоу 7 декабря 2023 года должно показать "кто тут папка".