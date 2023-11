Агрессивная реклама - это плохо. Агрессивная реклама с явным навешиванием лапши - это преступление. Xbox series S - намеренный обман потенциальных пользователей. Когда обмолвились красиво, описали ярко - со всеми такое бывает, но тут из раза в раз повторяли одно и тоже три года подряд. Сегодня разберем, в чем суть проблемы и что нас ждет в ближайшее время.

Предисловие

Для начала стоит поговорить о такой категории граждан, что играют во Free-to-play сессионочки вроде Fortnite, Apex Legends, Roblox, Warframe и прочие. Для них - это отличное решение. Без претензий. Купил и забыл. Море удовольствия от "диванного" гейминга. Большинство таких пользователей и знать не знают, какие бывают консоли и в чем разница. Оно работает и приносит удовольствие - этого достаточно. А вот для всех остальных есть множество не очевидных нюансов. О которых умалчивают, скрывают или нагло врут.

Цитата из официального блога

Чтобы избежать ситуации "нас не так поняли", привожу часть описания с сайта в виде скриншота. Без правок и прочего.

Производительность консоли

В 2013 году вышла Xbox one и PS4. Первую сравнивали по производительности с Radeon 7770, вторую с 7850. Средние или чуть ниже средних. На старте запуска производительность УЖЕ казалась низкой. В 2020 году выпускают Xbox series S, производительность которой ниже Rаdeon RX 5300 - затычки для ОЕМ сборок. Самая дешевая Radeon RX 5500XT на 30% мощнее. То есть, консоль имеет производительность ниже, чем самая дешевая затычка на рынке. Это не средняя и не чуть ниже среднего. Это хуже самого худшего актуального предложения.

Кто-то может заявить, что вариант из примера - это RDNA 1, а в консоли более новый и актуальный RDNA 2. И тут вот в чем проблема... Microsoft не выпускает эксклюзивы и не затачивает игры под свое железо, выжимая из него все соки. А уж сторонняя мультиплатформа делается под широкий спектр оборудования без учета "некоторых" особенностей. Разница минимальна.

То есть, уже на старте заложено максимальное устаревание устройства.

В этой консоли мощный процессор

Восьмое поколение консолей часто упрекали за слабый процессор в виде восьмиядерного Jaguar. Не являюсь великим экспертом, но что-то мне подсказывает, что на слабом процессоре было бы крайне сложно запустить RDR2 с большим открытым миром или Days Gone с огромными ордами зомби, что нагружают процессор. Ни один из разработчиков игр не кричал и не жаловался на слабость начинки. Хотелось бы лучше, но процессор не был ЯВНЫМ бутылочным горлышком.

В рекламной компании регулярно делали акцент на том, что у младшей консоли процессор идентичен старшей с чуть меньшими частотами. Ну... ОК.

Память

А вот и главная проблема консоли. У устройства 10 ГБ GDDR6 памяти. Играм доступно только 8 гб. У Xbox one X было доступно до 14 гб GDDR5. У новеньких PS5 и XsX до 14 гб GDDR6. Чтобы уместиться в отведенный объем, нужно резать или упаковывать текстурки. Много текстурок. Очень много текстурок. И тут вырастает первая большая проблема. А за чей счет будет проводиться работа?

Эта консоль для 1080р (забудем про 1440р)

Она такая же, как старшая, только для разрешения 1080р. Все то же самое, только разрешение ниже. Красивые слова и много пафоса, пока не смотришь реальные тесты в играх. На старте поколения выходят Watch Dogs Legion и Assassin's Creed Valhalla. В обеих играх у младшей приставки динамическое разрешение. Но тут важно другое. Картинка на next-gen хуже, чем на старой Xbox one X. Значительно хуже. И проблема не только в разрешении, но и в дальности прорисовки, в тенях, в текстурах.

Бугурт был небольшой, так как консоль мало у кого была в те далекие дни. Разработчики не смогли в оптимизацию вот и получилось сие недоразумение. Консоль тут не причем - это разработчики криворукие. Подобные фразы слышались в сторону большинства выходивших игр пока не наступило время Redfall.

Отказ от старого наследия

Redfall - игра от внутренней студии, в которой был единственный режим в 30 FPS. Особенность игры была в том, что ее не выпускали для старых игровых устройств. Чистый next-gen. Но это только цветочки. Следующей становится Starfield.

Разрешение 900р с 30 кадрами и провалами частоты до 10. Игра, которую полировали все внутренние студии Microsoft целый год.

Следующей игрой из next-gen приходит Alan Wake 2, и разрешение опускается до 792p при 30 кадрах. Надо снова уточнить. Помимо разрешения, тут хуже дальность прорисовки, хуже текстуры, хуже освещение и тени. Нет режима качество. Артефакты от использования FSR видны невооруженным глазом.

Вы думаете, это самое дно? Но мы еще не начинали разговор про игру от Larian Studios.

Baldur’s Gate III

С самого запуска консолей Xbox series были слышны робкие высказывания некоторых студий о сложности оптимизации проектов под младшую Xbox. Фанаты лишь кричали "ленивые разработчики совсем забили болт на оптимизацию и не хотят работать". Смелые заявления от диванных экспертов.

Только инженеры Xbox, самые лучшие специалисты, что разбираются в Xbox series S, НЕ СМОГЛИ решить вопрос с портом на их устройство. И вот в этом месте официально открылся ящик Пандоры. То, о чем говорили шёпотом долгие годы, теперь было озвучено на официальном уровне.

Для многих читателей это может показаться маленьким недоразумением, которое быстро уладили. Для остальных - громким ПРЕЦЕДЕНТОМ. Почему им можно, а нам нельзя? Технически мы уже 3 года с игровыми устройствами девятого поколения, но фактически - это первый год, когда стартовали игры "без привязки" к старым устройствам. Первые же проекты показали, что младшая консоль не может в честные 1080р и 60 FPS. Более того, она в принципе не тянет новые игры с оптимизацией от специалистов. Впереди еще 5-6 лет, и все больше издателей начнет выпускать виртуальные радости с обновленной графикой. Что будет делать Фил Спенсер? Разрешать "обрезать" игры не только в графике? На регулярной основе? А теперь поговорим о событиях, что проходили параллельно с оптимизацией Baldur’s Gate III.

Покупка Activision Blizzard

Долгий спор и трения сторон. Договоренности и подковерная суета. Все заканчивается словами Фила Спенсера. У различных новостников она звучит по-разному, но суть сводится к одному. Одна игра - один контент.

В августе он разрешает выпустить Baldur’s Gate III без некоторой функциональности, а в октябре обещает предоставлять всем и каждому одинаковую функциональность. Как вам такое разделение личности?

Microsoft будет поддерживать Xbox series S

Весь июль 2023 года обсуждался вопрос о выходе Baldur’s Gate III в обрезанном виде на Xbox series S. Локальное событие в виде исключения. 75% всех проданных Xbox приходится на младшую приставку и Фил Спенсер никогда не бросит такую огромную базу игроков. Он позаботится о том, чтобы все игры выходили на обе актуальные консоли. А вы заметили "тонкую игру слов"? Повторю ее еще раз "Microsoft будет поддерживать..." Тут нет упоминания Ubisoft, Square Enix, Konami, Bandai Namco, Take-Two, Epic Games и десятков других издательств. Прецедент с Baldur’s Gate III уникален не только тем, что он первый, но и тем, что игра финансово успешна. А что делать, когда выйдет условная Baldur’s Gate IV с еще большими системными требованиями? Позволит Фил Спенсер выйти игре только на Xbox series X или вообще запретит ее выпуск? Как на счет Control 2? Мы знаем, что Remedy выжала все соки из малышки, но следующая игра будет более графонистой и требовательной. Это будет игра с ограниченным потенциалом, и денег может не хватить, чтобы обрезать все локации и текстуры. Что будет с этой и подобным?

Unreal Engine 6

Уже сегодня разработчики не могут в оптимизацию и кое-как справляются с самым передовым игровым движком, но идут слухи о новой итерации. Тим Суини и Тенцент вваливают огромные деньги в разработку и дают привлекательные условия на использование движка. Игры разрабатываются 5 лет, и может показаться, что мы не увидим такие разработки в этом поколении. Но это крупные столько не разрабатываются. Свежая Lords of the Fallen и Immortals of Aveum сделаны на движке, официально анонсированном 3 года назад. Все больше команд переходят на новые инструменты.

Вы не сможете собрать ПК за такие деньги

Лейбмотив всего цикла существования младшего устройства. Но правда жизни такова, что сегодня все еще идут ВСЕ игры на системниках из 2016 года. i5-6400/1066/16 - рекомендуемый системник за 4 года ДО выхода обрезанного изделия. Baldur’s Gate III отлично работает на изделиях из 2014 года (i5-4570/GTX 970).

Xbox series S и Xbox game pass - это лучшее сочетание для геймера

А теперь вишенка на торте. Главный вброс последних лет. Главный развод и обман. Годовая стоимость подписки Xbox Game Pass Ultimate составляет $204 США - это сумма без учета трат на покупки игр и донаты. Обычный пользователь тратит $168 США с учетом покупки топовых игр и донатов. То есть, из каждого утюга нам предлагается купить самое "дешманское" устройство и платить больше, чем пользователи нормальных устройств. Нам насаждают, что это самое лучшее сочетание для игроков. Но и это не все. Конкурента упрекают за то, что она не добавляет свои эксклюзивы в подписку в день релиза. Жирный "плюс" Microsoft. Только проблема состоит в том, что за последние 8 лет самой "престижной" игрой от внутренних студий стала Starfield, которая не стоит и 1/10 от топовых игр японцев. Spider-Man 2023 купило людей на одной платформе больше, чем "бесплатно" поиграло по подписке на консолях и персональных компьютерах. Эффект подписки НУЛЕВОЙ.

Халявный сыр

Пандемия и кризис видеокарт подошел к своему завершению. На рынке появились альтернативные предложения. Стартовал отказ от старых устройств. И скрытые проблемы начали выползать наружу. Фил Спенсер УЖЕ разрешил выпустить игру с обрезанным функционалом. А что будет дальше? Продолжит делать такие послабления или запретит выпускать игры на своем устройстве? Larian Studios уже 4 месяца оптимизирует свою игру и это с учетом того, что ей разрешили не делать разделенный экран. То есть это работа сверх задуманного. Дальше - больше.