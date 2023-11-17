Лжедмитрий - историческая личность с официальным обозначением "по устоявшемуся в историографии наиболее распространённому мнению". Единственный человек в мировой истории, которого обозначают таким интересным образом. По распространенному мнению. Без фактов на официальном уровне.

Предисловие

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19 (29) октября 1582 от шестой жены, на свет появляется Дмитрий Иванович Рюрик. Особенность ребенка состояла в том, что он не имел ни каких прав на престолонаследие. Согласно православным традициям, он являлся незаконнорождённым. Этот момент имеет важное значение при интерпретации событий 1606 года.

15 (25) мая 1591 в Угличах погибает ребенок при загадочных обстоятельствах. Из документов расследования гибели ребенка, его называют Дмитрием Рюриковичем - последним сыном Ивана Грозного. И в этот момент начинается длинная эпопея и череда событий. Через несколько часов после гибели ребенка были убиты все свидетели, которые могли опознать мальчика и рассказать об этом. Все, что происходило ПОСЛЕ - это единственная версия из единственного источника.

Расследование вел опальный Василий Шуйский. Для непросвещенного читателя стоит упомянуть, что он из рода Рюриковичей и третий человек на престол по крови после бездетного Федора Ивановича и Дмитрия Ивановича. Он кровно был заинтересован в том, чтобы стать следующим на престол после бездетного Фёдора Ивановича. Именно он и захватит власть во времена Смутного времени.

Клим Саныч

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Наследник престола

После смерти Ивана Грозного начались брожения умов и подковерные интриги. Борис Годунов захватил номинальную власть при живом Федоре Ивановиче Рюрике. Шуйские и Романовы совершили несколько попыток переворота. Планы внутри планов и далеко идущие обстоятельства. Змеиное гнездо с непонятными перспективами. К 1589 году стало понятно, что наследников у российского Царя по мужской линии не будет. Вероятность убийства младшего незаконнорожденного отпрыска была крайне высока. Это понимали все. В том числе и родители Дмитрия. Согласно альтернативным историческим изысканиям, Нагие (родственники по материнской линии) прорабатывали различные планы по сохранению жизни ребенка. Помимо крови - это и меркантильные предпосылки для бескровного захвата власти. Они готовились, и в этом ни у кого нет сомнения.

Угличское дело

Исторический документ. Самое древнее из сохранившихся до наших дней расследование. Оно пережило несколько пожаров, что спалило Москву. Именно на него опираются "Правильные" историки. Это единственный из возможных документов, проливающих свет на происходящее. При любом доводе "альтернативных" историков, всегда достается этот талмуд и рапортуется: "вот написано - царевич Дмитрий убит". Точка. Слова и умозаключения против исторического документа. И все это было до конца 70-х годов XX века, когда судмедэксперты доказали, что гибель ребенка не могла произойти согласно описаниям свидетелей. Они врут. Дело сфабриковано и не соответствует действительности. После этого натягивание совы на глобус началось со стороны "правильных" историков.

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Убийство по неосторожности - красивая байка о том, что один из детей мог случайно бросить нож и тем самым сотворить непоправимое. Вы не поверите, но попасть с расстояния в шею ребенка и перерезать артерию - это неимоверно сложная задача, особенно другим ребенком. Более того, малые дети отлично поддаются давлению и такой факт быстро бы раскрылся. В маленькой деревне, такого шалопая быстро бы вычислили.

Дмитрий Иванович Рюрик или Лжедмитрий I

Железобетонным доказательством того, что это был чудом спасшийся царевич Дмитрий, является его образование. Ни один из возможных кандидатов на рассматриваемую личность не мог получить настолько глубоких познаний во многих областях. Только большие деньги, продолжительное время и хорошие учителя. Познания распространялись не только на естественные науки, но и на военное дело, фехтование и езда на лошадях, этикет, танцы, юриспруденция, понимания внутренней и внешней политики, понимания вопросов экономики. Абсолютно все историки сходятся во мнении, что это был гениальный человек со множеством уникальных способностей. Под такое описание со всей Руси можно было собрать только пару десятков человек, а подходящих по возрасту и того меньше. Но и это не все. За время своей недолгой известности ни у кого не было ни единого повода усомнится, что это не царь. Все его действия, все его помыслы и решения напрямую и четко можно было трактовать как хозяина земли русской. Ни один самозванец не смог бы так долго притворяться.

Гришка Отрепьев

Официальная версия чаще всего употребляемая в научной литературе. Проблема сопоставления двух персонажей состоит в том, что у юного монарха были явно выраженные приметы. Большая родинка и разная длинна рук. Это слишком заметные черты, чтобы их не заметил случайный человек. Внешность императора была крайне примечательная, чтобы его кто-то мог не узнать. В то время как самого Гришку знали многие. Обман для широких масс быстро бы раскрылся.

События 1605 года

Не имеет никакого значения кем на самом деле был человек под личиной Лжедмитрия. Настоящий Дмитрий Иванович не имел права наследовать престол, а это значит, что коронация и последующее восшествие на царствование не имели прямого отношения к роду. Закладывалась новая династия с согласия всех окружающих. Точно также на престол взошел Михаил Федорович Романов (тоже дальний родственник Рюриковичей). Правителя признали духовенство и аристократия. Он становился ЗАКОННЫМ правителем страны.

Петр I

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Смутное время стерло все источники информации о произошедшем. О события 1605 -1606 года нам известно по "Угличскому делу" и по летописям патриарха Филорета. Именно он описал все происходящее и оставил потомкам. Именно на его работах строятся современные знания. Помимо того, что Филарет был патриархом Московским и всея Руси, он так же является отцом первого царя из рода Романовых. И он кровно был заинтересован написать историю так, как удобно новой династии. Потомкам необязательно знать, что Романовы регулярно участвовали в различных интригах. В глазах потомков они обязаны быть кристально чисты и невинны. Откуда он мог знать все подробности убийства ЗАКОННОГО царя, вплоть до имен и фраз всех действующих лиц без личного участия - сложно догадаться.

Петр I возвращается из Европы и привозит множество исторических артефактов времен смутного времени.

Все изображения кликабельны. Прогнал через нейронку и увеличил разрешения.

Наградная медаль по случаю свадьбы Дмитрия и Марии Мнишек. Точнее, оттиск для изготовления медалей. Впоследствии с этого оттиска были сделаны "новоделы", один из которых хранится в эрмитаже. О существовании оригинальных медалей 1606 года не известно. Надпись гласит: "Дмитрий Иванович, цезарь русский лета царства своего первого" с одной стороны и "император россии" с другой (правая снизу)









Оттиск пробной медали по случаю коронации. Хождения не имела. Долгое время хранилась в оружейной палате. Особенностью оттиска был герб России. Георгий победоносец скачет в левую сторону. В правую сторону скачет московский герб, а российский в противоположную.

Следующим упоминанием "Императора" можно назвать репродукцию из книги Александра Гваньини, изданную в Кракове в 1611 году, Въезд Марины Мнишек в Москву. 3 мая 1606 года. В описании четко читается "Император московии". Первое слово во второй строчке.





Наполеоновские войны

В 1814 году была проведена ревизия польских замков, и свет увидели портреты Дмитрия и Марины. Картины датируются началом 17 века. До сих пор точно не известно, кто именно изображен на портретах, (художник не мог вживую видеть персонажей), но четко читается надпись. В 17 веке, за 100 лет до Петра первого, уже существовал русский император. Дата и надпись подтверждены экспертами.

Там же, в Вишневецком замке, есть огромное полотно с коронации Марины Мнишек. И в описании снова указан титул.

Так же известна гравюра середины 17 века. На ней изображен Лжедмитрий II, но нас интересует его титул для западных читателей. И снова мы видим Император.

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Существует целый пласт сохранившихся артефактов той эпохи, где законно коронованного правителя России называют Императором. Можно как угодно относится к Рюрику Дмитрию Ивановичу. Называть его Гришкой Отрепьевым, Лжедмитрием или еще как-то. Дело темное и документов нет. Но 9 месяцев на троне сидел официально коронованный представитель власти с официальным титулом Император. Доказательств тьма. И это было за 100 лет до появления Петра. Но официальная история продолжает говорить, что первым стал именно Петр.