Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О первом императоре России, он же Дмитрий Иванович Рюрик, он же Лжедмитрий I

Альтернативная история - это весело. Только в отношении Дмитрия Ивановича факты альтернативных историков имеют больший вес, чем "правильная" интерпретация.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Лжедмитрий - историческая личность с официальным обозначением "по устоявшемуся в историографии наиболее распространённому мнению". Единственный человек в мировой истории, которого обозначают таким интересным образом. По распространенному мнению. Без фактов на официальном уровне.

Предисловие

реклама



19 (29) октября 1582 от шестой жены, на свет появляется Дмитрий Иванович Рюрик. Особенность ребенка состояла в том, что он не имел ни каких прав на престолонаследие. Согласно православным традициям, он являлся незаконнорождённым. Этот момент имеет важное значение при интерпретации событий 1606 года. 

15 (25) мая 1591 в Угличах погибает ребенок при загадочных обстоятельствах. Из документов расследования гибели ребенка, его называют Дмитрием Рюриковичем - последним сыном Ивана Грозного. И в этот момент начинается длинная эпопея и череда событий. Через несколько часов после гибели ребенка были убиты все свидетели, которые могли опознать мальчика и рассказать об этом. Все, что происходило ПОСЛЕ - это единственная версия из единственного источника. 

Расследование вел опальный Василий Шуйский. Для непросвещенного читателя стоит упомянуть, что он из рода Рюриковичей и третий человек на престол по крови после бездетного Федора Ивановича и Дмитрия Ивановича. Он кровно был заинтересован в том, чтобы стать следующим на престол после бездетного Фёдора Ивановича. Именно он и захватит власть во времена Смутного времени.

Клим Саныч

реклама



Сейчас идет очерк исторической ретроспективы от видного деятеля и патриота России. Советую ознакомиться по смежной тематике


Наследник престола

После смерти Ивана Грозного начались брожения умов и подковерные интриги. Борис Годунов захватил номинальную власть при живом Федоре Ивановиче Рюрике. Шуйские и Романовы совершили несколько попыток переворота. Планы внутри планов и далеко идущие обстоятельства. Змеиное гнездо с непонятными перспективами. К 1589 году стало понятно, что наследников у российского Царя по мужской линии не будет. Вероятность убийства младшего незаконнорожденного отпрыска была крайне высока. Это понимали все. В том числе и родители Дмитрия. Согласно альтернативным историческим изысканиям, Нагие (родственники по материнской линии) прорабатывали различные планы по сохранению жизни ребенка. Помимо крови - это и меркантильные предпосылки для бескровного захвата власти. Они готовились, и в этом ни у кого нет сомнения.

Угличское дело

Исторический документ. Самое древнее из сохранившихся до наших дней расследование. Оно пережило несколько пожаров, что спалило Москву. Именно на него опираются "Правильные" историки. Это единственный из возможных документов, проливающих свет на происходящее. При любом доводе "альтернативных" историков, всегда достается этот талмуд и рапортуется: "вот написано - царевич Дмитрий убит". Точка. Слова и умозаключения против исторического документа. И все это было до конца 70-х годов XX века, когда судмедэксперты доказали, что гибель ребенка не могла произойти согласно описаниям свидетелей. Они врут. Дело сфабриковано и не соответствует действительности. После этого натягивание совы на глобус началось со стороны "правильных" историков.

реклама



Убийство по неосторожности - красивая байка о том, что один из детей мог случайно бросить нож и тем самым сотворить непоправимое. Вы не поверите, но попасть с расстояния в шею ребенка и перерезать артерию - это неимоверно сложная задача, особенно другим ребенком. Более того, малые дети отлично поддаются давлению и такой факт быстро бы раскрылся. В маленькой деревне, такого шалопая быстро бы вычислили.

Дмитрий Иванович Рюрик или Лжедмитрий I

Железобетонным доказательством того, что это был чудом спасшийся царевич Дмитрий, является его образование. Ни один из возможных кандидатов на рассматриваемую личность не мог получить настолько глубоких познаний во многих областях. Только большие деньги, продолжительное время и хорошие учителя. Познания распространялись не только на естественные науки, но и на военное дело, фехтование и езда на лошадях, этикет, танцы, юриспруденция, понимания внутренней и внешней политики, понимания вопросов экономики. Абсолютно все историки сходятся во мнении, что это был гениальный человек со множеством уникальных способностей. Под такое описание со всей Руси можно было собрать только пару десятков человек, а подходящих по возрасту и того меньше. Но и это не все. За время своей недолгой известности ни у кого не было ни единого повода усомнится, что это не царь. Все его действия, все его помыслы и решения напрямую и четко можно было трактовать как хозяина земли русской. Ни один самозванец не смог бы так долго притворяться.

Гришка Отрепьев

Официальная версия чаще всего употребляемая в научной литературе. Проблема сопоставления двух персонажей состоит в том, что у юного монарха были явно выраженные приметы. Большая родинка и разная длинна рук. Это слишком заметные черты, чтобы их не заметил случайный человек. Внешность императора была крайне примечательная, чтобы его кто-то мог не узнать. В то время как самого Гришку знали многие. Обман для широких масс быстро бы раскрылся.

События 1605 года

Не имеет никакого значения кем на самом деле был человек под личиной Лжедмитрия. Настоящий Дмитрий Иванович не имел права наследовать престол, а это значит, что коронация и последующее восшествие на царствование не имели прямого отношения к роду.  Закладывалась новая династия с согласия всех окружающих. Точно также на престол взошел Михаил Федорович Романов (тоже дальний родственник Рюриковичей). Правителя признали духовенство и аристократия. Он становился ЗАКОННЫМ правителем страны.

Петр I

реклама



Смутное время стерло все источники информации о произошедшем. О события 1605 -1606 года нам известно по "Угличскому делу" и по летописям патриарха Филорета. Именно он описал все происходящее и оставил потомкам. Именно на его работах строятся современные знания. Помимо того, что Филарет был патриархом Московским и всея Руси, он так же является отцом первого царя из рода Романовых. И он кровно был заинтересован написать историю так, как удобно новой династии. Потомкам необязательно знать, что Романовы регулярно участвовали в различных интригах. В глазах потомков они обязаны быть кристально чисты и  невинны. Откуда он мог знать все подробности убийства ЗАКОННОГО царя, вплоть до имен и фраз всех действующих лиц без личного участия - сложно догадаться.

Петр I возвращается из Европы и привозит множество исторических артефактов времен смутного времени.

Все изображения кликабельны. Прогнал через нейронку и увеличил разрешения.

Наградная медаль по случаю свадьбы Дмитрия и Марии Мнишек. Точнее, оттиск для изготовления медалей. Впоследствии с этого оттиска были сделаны "новоделы", один из которых хранится в эрмитаже. О существовании оригинальных медалей 1606 года не известно. Надпись гласит: "Дмитрий Иванович, цезарь русский лета царства своего первого" с одной стороны и "император россии" с другой (правая снизу)



 

Оттиск пробной медали по случаю коронации. Хождения не имела. Долгое время хранилась в оружейной палате. Особенностью оттиска был герб России. Георгий победоносец скачет в левую сторону. В правую сторону скачет московский герб, а российский в противоположную.

Следующим упоминанием "Императора" можно назвать репродукцию из книги Александра Гваньини, изданную в Кракове в 1611 году, Въезд Марины Мнишек в Москву. 3 мая 1606 года. В описании четко читается "Император московии". Первое слово во второй строчке.


Наполеоновские войны

В 1814 году была проведена ревизия польских замков, и свет увидели портреты Дмитрия и Марины. Картины датируются началом 17 века. До сих пор точно не известно, кто именно изображен на портретах, (художник не мог вживую видеть персонажей), но четко читается надпись. В 17 веке, за 100 лет до Петра первого, уже существовал русский император. Дата и надпись подтверждены экспертами.

Там же, в Вишневецком замке, есть огромное полотно с коронации Марины Мнишек. И в описании снова указан титул.

Так же известна гравюра середины 17 века. На ней изображен Лжедмитрий II, но нас интересует его титул для западных читателей. И снова мы видим Император.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Существует целый пласт сохранившихся артефактов той эпохи, где законно коронованного правителя России называют Императором. Можно как угодно относится к Рюрику Дмитрию Ивановичу. Называть его Гришкой Отрепьевым, Лжедмитрием или еще как-то. Дело темное и документов нет. Но 9 месяцев на троне сидел официально коронованный представитель власти с официальным титулом Император. Доказательств тьма. И это было за 100 лет до появления Петра. Но официальная история продолжает говорить, что первым стал именно Петр. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смутное время 1606 год василий шуйский вишнивецкий замок гришка отрепьев клим жуков лжедмитрий первый император россии петр первый рюрик дмитрий иванович
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
2
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
10
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
18
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
10
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
5
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
4
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
2
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
6
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
2
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
10
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
+
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
6
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
В России есть всё необходимое для воссоздания сверхзвукового лайнера Ту-144 — глава Минтранса
12
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
3
Российский спецназ получит парашют "Дальнолет", позволяющий проникать в тыл ВСУ на 60 км
4
По вселенной "Безумного Макса" 22 мая 2024 года стартует фильм "Фуриоса"
+
Объявлены ближайшие новинки Game Pass
+
Samsung работает над новейшими Galaxy Buds 3 Pro, которые будут выпущены в 2024 году
2

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
36
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
9
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
3
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
8
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
23
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Первая “Ласточка”: Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету с РГЧ ИН
1

Сейчас обсуждают

От LoL до KeK один шаг
17:47
Так и запишем, процессоры интел тормозят и крэшатся)))
В процессорах Intel выявлена уязвимость, приводящая к зависанию и аварийной остановке работы системы
Владимир
17:46
hybrid encoder как по мне интересней и удобней. Да чуть подразобраться нада будит для начала но в целом инетерсней инструмент и AV1 аппаратный там уже давно завезли.
Выпущен Handbrake 1.7.0 с поддержкой кодирования AV1 на видеокартах GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000
FelsheR-BAN100712
17:28
сайт серьёзный и люди такие!
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
Htc-Fggg Jvffggtgg
17:27
У вас жизнь счастливая, вам такие фильмы не стоит смотреть
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
Иван Горыныч
17:26
Т-90М, основной боевой танк на минуточку, двигатель разработки 1935, они же стояли и на Т34 , разве что надули и сегодня ставят на конвейере, ничего нового, двигателя говно 27 лет в танковых войсках.
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
dagnoparte
17:22
1 миллиард это всего 8-10 самолётов f16. Это ни о чём
Пентагон будет поставлять запчасти к самолётам F-16 в первые 90 дней после их передачи
Иван Горыныч
17:21
Послушаешь пропогандоновские погремушки и не устаешь удивляться, а почему и сегодня 85% территории Украины контролирует хохол. Кто-то читает боевые уставы для родов войск и служб, где написано что бра...
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
VRoman
17:20
При 115Вт этой карты должно быть совсем не слышно
ASUS выпустила видеокарту GeForce RTX 4060 ProArt
Vito Vago
17:20
Какую только АХИНЕЮ печатают на сайте...
Адаму Кадырову вручили новые награды
Иван Горыныч
17:16
Телевизор ДОЗВОЛЯЕТ, автор хохол???
В СВО появились первые "Ланцеты" с тепловизорами - охота будет продолжаться ночью, в дождь и в туман
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем