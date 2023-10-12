19 октября 2023 года начинается антимонопольное судебное слушание в США по приобретению Microsoft крупнейшего издателя игр Activision Blizzard. Чтобы сделка состоялась, необходимо ее оформить до 18 октября. Осталось 6 дней. Ни один серьезный эксперт не может с уверенностью ответить, что на самом деле произойдет через неделю.

Предисловие

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Для читателей далеких от темы враждебного поглощения приведу краткую справку из нескольких пунктов:

Летом 2021 года у Бобби "люблю сметанку" Котика начинаются проблемы с неподобающим поведением на рабочем месте. Несколько сотрудниц компании раздевают сексуальный скандал. Стоит упомянуть, что для США - это обычное дело. Необычным является то, что скандал широко начали освещать во всех средствах массовой информации. Аналогичный скандал происходит во Франции с Ubisoft. Обе компании теряют в капитализации около 20% за пол года. В случае Activision Blizzard - это 10 млрд $

В январе 2022 года Microsoft объявляет о покупке Activision Blizzard за 69 млрд $. Абсолютно случайно из новостной повестки пропадают новости о домогательствах. Как в США, так и во Франции. Четыре совпадения за пол года. 2 на старте переговоров о покупке и 2 с окончанием этих переговоров.

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Для завершения сделки, нужно заручиться поддержкой государственных регуляторов во всех странах, где есть официальное представительство Microsoft. Существует 3 ключевых региона: Китай, Евросоюз и Англия.

Китай - законодательство страны не позволяет иностранным компаниям выпускать игры в регионе без фирм-прокладок. Летом 2021 года Activision Blizzard была изгнана из страны и ей запрещено выпускать игры в Поднебесной. Согласие на сделку не имеет никакого значения.

- законодательство страны не позволяет иностранным компаниям выпускать игры в регионе без фирм-прокладок. Летом 2021 года Activision Blizzard была изгнана из страны и ей запрещено выпускать игры в Поднебесной. Согласие на сделку не имеет никакого значения. Евросоюз - регион состоит из 27 стран. Тут вспоминаем басню "Лебедь, Щука и Рак". Для запрета поглощения, все страны должны проголосовать единогласно. Такого не было уже 20 лет и Microsoft с легкостью получает добро на сделку.

- регион состоит из 27 стран. Тут вспоминаем басню "Лебедь, Щука и Рак". Для запрета поглощения, все страны должны проголосовать единогласно. Такого не было уже 20 лет и Microsoft с легкостью получает добро на сделку. Англия - это единственный регион, который имеет финансовое значение и решение антимонопольного органа имеет значение. В единственной серьезной схватке Microsoft проигрывает

- это единственный регион, который имеет финансовое значение и решение антимонопольного органа имеет значение. В единственной серьезной схватке Microsoft проигрывает Прочие страны - не имеют никакого значения. Их рынки слишком малы и ими можно пренебречь.

Отдельным особняком стоит США и ее антимонопольная торговая комиссия FTC. Антимонопольщики не могут напрямую запретить слияние компаниям из США, только через суд. Microsoft знает, что может проиграть это дело и находит обходной путь. Официальные слушания проходят по графику (У FTC ограниченный бюджет и она не может вести одновременно несколько крупных дел) и разбирательство по делу №2210077 назначено на 19 октября 2023 года. Но есть обходной вариант - закрыть вопрос ДО суда. Нет никаких явных ограничений это сделать.

Чтобы Microsoft не закрыла сделку БЕЗ участия FTC, ее представители носят заявление в суд на "Блокировку слияния до рассмотрения дела". Очередное заявление должны были подать в конце июля 2023 года и сидеть ровно до октября. Microsoft оспорила блокировку и суд не принял заявление. Забавный момент из истории, раздутый в массы. Microsoft с сотней адвокатов и бездонным кошельком выиграла мелкое разбирательство против пары юристов, подавших рядовое заявление на блокировку.

Что сейчас происходит

Стоит осветить три момента:

Сделку необходимо завершить ДО 18 октября 2023 года и оформить документы во всех странах. Если этого не произойдет, то у Microsoft нет ни единого шанса совладать с антимонопольными органами США. Они просто затянут дело :-)))

Сделку должны одобрить в Англии после ее пересмотрения. Microsoft "сливает" спорный актив (облачные игры) французской Ubisoft. Если у Microsoft не будет облачных игр, то и проблема с Англией будет урегулирована.

Покупку активов по облачным играм рассматривает Европейский регулятор. Решение по сделке будет принято... Барабанная дробь! 18 октября 2023 года.

Какие перспективы по слиянию

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Вариант 1

Microsoft завершает сделку БЕЗ согласования с Англией и в обход США. Сделка в январе 2022 года выглядела сомнительной, с таким условием - она не окупится и будет финансово правильной.

Вариант 2

Microsoft отказывается от сделки и теряет 4,5 млрд $ отступных, много денег на адвокатов и подкуп лоббистов и серьезные репутационные потери.

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Вариант 3

Microsoft получает добро на оформление документов в Англии. Закрытие сделки в США без одобрения - это штрафы в ближайшие 3-5 лет и предвзятое отношение судий на другие поглощения.

Все три варианта не самые перспективные, но и это еще не все. В ходе слушаний Фил "балабол" Спенсер раздал много разных обещаний. Учитывая уход Activision Blizzard из Китая, письменные заверения Sony, договоренности со стриминговыми сервисами, не тронутым остается только Candy Crush Saga. То есть, Microsoft приобретает только мобильные три в ряд за 83 млрд $ (из расчета 105 $ за акцию). Все остальные крупные проекты слиты в переговорах на ближайшие 10 лет.

Бобби "люблю сметанку" Котик

Со времени скандала по сегодняшний день стоимость акций выросла с 58$ до 94$. Скоро выходит очередная CoD и акции подскочат еще немного. При таком раскладе предложение от Microsoft уже не выглядит впечатляющим и интересным. А теперь добавьте к этому некоторые "другие" факторы:

Второго сексуального скандала больше не будет

Работать под санкциями FTC на родном рынке - неприятная перспектива

Увольнение с поста и непонятное будущее не радуют Бобби

Сметанка в 4,5 млрд $ отступных, может быть ОЧЕНЬ вкусная





Microsoft покупает Bethesda

Любого мужика стоит оценивать по его поступкам, а не словам. И у меня для вас интересное наблюдение. 21 сентября 2020 года произошло интересное событие, всколыхнувшее игровое сообщество, а уже в ноябре 2020 года в подписке Xbox Game Pass начали появляться игры от Тодда Говарда. За 4 месяца до закрытия сделки. Все были уверены, что она закроется без проблем.

В январе 2022 года было объявлено о покупке компании Бобби "люблю сметанку" Котика. Прошёл уже 21 месяц и ни одной игры до сих пор не появилось в подписке. Более того, в июне 2023 года выходила игра Дьябло IV и представители Близзард отчетливо сказали - игра не появится в подписке (за месяц до окончания сделки). Если бы все было однозначно, Майк Ибарра не давал точные и уверенные ответы. Глава Близзард бы юлил и отвечал уклончиво, но ответ был четким. Неделю назад начали появляться слухи о добавлении игр в подписку Game Pass и они крайне расплывчатые. И снова, если бы вопрос был однозначным - ответы были четкими и ясными.

Момент с добавлением игр в подписку - яркая лакмусовая бумажка - Бобби "люблю сметанку" Котик не уверен в покупке компании и не готов раздавать игры. В комментариях по данному контексту меня поправили, мол, есть разные соглашения с Sony и другими компаниями. На что им отвечу: "Из 200++ игр, можно найти 20-30 старых проектов без обременения и поделиться для ОБЩЕГО дела". А Microsoft сегодня ОЧЕНЬ нужны игры для пополнения.

Послесловие

Подстелю соломку и выскажусь расплывчато по данному вопросу. Никто не знает, что произойдет в ближайшие дни. Все три варианта развития событий для Фила "балабола" Спенсера выглядят печально. Порадовать геймеров большой россыпью игр в подписке? Это разовое событие на пару месяцев, а что дальше? Флагманы под запретом. World of Warcraft сам работает по подписочной системе и смысла добавлять в Game Pass нет. Diablo IV вышла ДО возможного приобретения и добавлять ее не обязаны. Overwatch 2 - бесплатный. Остаются небольшие проекты, что многократно были на скидках. Если вы не купили их тогда, то сомнительно, что пойдете играть сегодня. А вот отбивать 80 млрд $ начнут очень быстро. Жесткий донат, дополнительные сервисы и платежи вам обеспечены. Последний год Xbox люто экспериментировал со своими подписками и искал способы повышения цены. Перспективы меня не радуют.

Как вердикт - сделку не закроют с вероятностью 90%.

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