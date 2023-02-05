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Регулярно на барахолке беру вещи с небольшими дефектами с низкой стоимостью. Исправляю их и отдаю за более высокий ценник. Долгое время такими лотами были ноутбуки и моноблоки Dell и Hewlett-Packard. Замена 2х ядер на 4... Добавление оперативной памяти и они как новенькие летают в космос. Но ценник на ноутбуки из-за дешевого пластика обвалился. Новым кандидатом стали консоли Xbox one X (регулярно летят веники) и PlayStation 4 Pro с невероятно шумным гудением.

Предисловие

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У консолей PlayStation 4 Pro есть огромный недостаток. Они шумят. Но тут стоит сделать оговорку. Не все шумят. Более того, шум шуму рознь. В игре Red Dead Redemption 2 все консоли отчетливо слышны. Даже после чистки и прочих манипуляций. Но в некоторых случаях шум подобен взлетающему реактивному самолету и чистка от пыли не помогает. Все нижесказанное будет без пруфов. Не догадался сделать фотографии увиденного. Придется вам верить на слово автору. В чем с первых строк и предупреждаю. Все иллюстрации взяты из интернета и несут демонстративный характер. Имеют кликабельные свойства и можно рассмотреть в большем масштабе

Устройство охлаждения

Немножко сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Состоит из нескольких элементов:

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1. Турбина нагнетающая воздух. Крайне массивная, значительно больше необходимого.

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2. Радиатор с тепловыми трубками и медным основанием, прилегающий к кристаллу.

3. Защитный перфорированный кожух. Через термопрокладки охлаждает память и элементы питания. Имеет перфорацию для движения воздуха внутри корпуса

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4. Корпус с перфорацией по всему периметру. Воздух поступает даже через слот с винчестером

5. Блок питания, через который осуществляется выброс горячего воздуха.





Путь, что преодолевает воздух, значительно больше, чем кажется. На этом пути множество препятствий. Засорение, даже небольшое, в слое между корпусом и защитными пластинами, повышает нагрев. Он не сильный, но достаточный, что бы добавить пару децибел. На фотографии из пункта 1 отчетливо видны пылевые следы от потока воздуха. Перекрытие воздухозаборников так же ухудшает охлаждение и увеличивает частоту вращения кулера. Но это все типичные проблемы, с которыми встречаются все пользователи Pro-шки.

Засорение радиатора

А теперь более показательный вариант. Если у вас в доме есть животные, кошки или собаки - засорение системы охлаждения вам гарантированно. Я специально делаю акцент на животных. Долгий опыт использования подсказывает, что надо очень сильно постараться, что бы существенно забить радиатор. Либо консоль стоит у вас на полу, либо вы не делаете влажную уборку хотя бы раз в месяц. Попадалось несколько консолей 2016/2017 годов, они были забиты пылью, но ничего серьезного и критичного. Относительно тихие.

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Ревизии консолей

У третьей ревизии консоли изменился радиатор. Увеличилось оребрение. Площадь охлаждаемой поверхности стало больше. Улучшилось охлаждение. В теории, это должно повлечь за собой увеличение собирания пыли. Но четкой закономерности не увидел. Было несколько консолей совершенно бесшумных. С пылью на радиаторе, но работающих как новая с завода. От ревизии консоли, акустическая составляющая мало зависит. В интернете есть сравнение первой и второй ревизий. Мол, вторая работает тише. По факту - в тех сравнениях речь идет о консолях из коробки. После 3-5 лет использования разницы нет.

Прижимная пластина

Достаточно массово обсуждается вопрос с некачественной прижимной пластиной. Мол, ее упругость недостаточна и с годами она ослабевает. И снова есть масса не состыковок в этой теории. У первой ревизии пластина крестообразная. У второй и третьей в виде лепестков. Пластина действительно легко гнется. Но тут есть момент - не имеет значение на сколько она мнется и в какую сторону, нам важна только толщина пластины, только она влияет на то, как точно и плотно будет прижата система охлаждения к чипу. Зазора между материнкой и пластиной нет, упругость ни на что не влияет.

Высохшая термопаста

Очередной миф, что любят распространять в пабликах. Высохшая термопаста НИКАК не влияет на температурные показатели. При испарении удаляется связующее вещество, с теплопроводностью гораздо ниже, чем у состава пасты. Замены одной высохшей пасты на другую, свежую - это плацебо, в которое людям хочется верить. Измерение температуры ДО и ПОСЛЕ - это обычный эффект от разных термопаст. Замена одной пасты на другую имеют погрешность до 10 градусов. Что и видят многие. Конечно, замена заводской на MX-4 даст эффект. Но сама паста ни как не отвечает на вопрос - почему консоль ревет

Автоматическая сборка консолей

В 2015 году компания Sony сообщала, что построила сборочную линию для плейстейшен автоматизированную на 95%. Это отличный вариант, но у него есть небольшой изъян. Все твердые компоненты можно установить с точностью до микрона. Произвести позиционирование каждого болтика, шлейфика и прочей мелочёвка. Но термопаста не твердое вещество и оно, после нанесения, имеет свойство растекаться. Попробуйте капнуть майонез и сделать 100 абсолютно одинаковых капель. Даже в полном повторении механического манипулятора у вас не получится нанести одинаковые капли сто раз подряд.

Нанесение термопасты

А теперь переходим к самому важному. Перебрал тысячи фотографий и роликов, что бы найти правильный ракурс и показать самую главную проблему автоматической сборки. Фотографии кликабельны и вы можете их увеличить, для более точного рассмотрения. Два снимка двух разных консолей третьей ревизии. На них четко видно, что пятно термопасты не отцентрировано. Более того, пятна значительно отличаются.

Но не это хотел показать и рассказать. Вчера в руки попалась крайне шумная консоль. Очищенная от пыли. Но шумовые параметры выходили за рамки. Значительно. Пришлось сорвать заводские пломбы и провести полную очистку. Моему удивлению не было предела. Термопаста покрывала только 70% кристалла. Оставшаяся часть с завода была девственно чистая. Медный пятак ни как не соприкасался с чипом. И именно это было главной причиной шумового дискомфорта. Не запыление. Не засохшая термопаста. Ни прижимная пластина. Неправильно нанесенная термопаста.

Послесловие

На шумность консоли влияет два фактора. Запыленность и не правильное нанесение термопасты с завода. Но запыленность не сильно влияет на шум. Надо неимоверно сильно постараться, что бы появился шум реактивного самолета. На моей практики не было ни одного такого случая. Вот с нанесением термопасты уже другой случай. Часто такие консоли шумят с завода и усугубляются пылью. Не правильное нанесение можно определить по звуку самой консоли. Заметил данный факт в игре The Division 2. Во время загрузки игры консоль внезапно начинает реветь, но при загрузке мира работает тише. Явно идет нагрузка на ту часть чипа, где термопаста не нанесена. Хорошо слышимые перепады в работе вентилятора. Консоль с правильно нанесенной термопастой имеет ровный звук с постепенным увеличением или снижением тональности.