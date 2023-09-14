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Учимся правильно читать GPU-Z и выявлять мошенников на барахолках

Не бита! Не крашена! После майнинг бума развелись толпы дельцов, что пытаются "втюхать" полуживую видеокарту наивным пользователям. Уже миллион раз говорили: "Будьте бдительны!" Но все равно находятся простачки. Простейшая утилита GPU-Z позволяет отсеять 50% "разводил"
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GPU-Z - небольшая бесплатная утилита, что выдает "паспортные" данные любой видеокарты. Сравнив реальность с виртуальностью, можно отсеять много разного шлака еще на стадии "просмотра" предложений. Почему-то многие не используют простой инструмент и идут сложным путем. Сегодня хочется рассказать, куда смотреть и на что обращать внимание при беглом обзоре.

Предисловие

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Стоит сделать небольшое пояснение. Майнеры (они же старатели) - люди достаточно образованные и их познания в железе на порядок выше подавляющего числа пользователей. Они отлично понимают и чувствуют оборудование, на которое потратили уйму денег. Никто из майнеров в здравом уме не будет "убивать" видеокарты. Им нужны рабочие инструменты, а не угольки и сгоревший текстолит. В отличие от геймеров, что уничтожают технику тоннами, майнеры считают каждую копейку и сводят риски к минимуму. Не все, но многие. И тут мы плавно переходим к "китайским майнерам". Закупочная стоимость новой видеокарты у нас в ретейле и у них "с завода" отличается разительно. Срок окупаемости фермы в России и в Китае отличается в 2 раза (примерная величина). После окупаемости начинается период "фарма". Чем больше, тем лучше. Видеокарты на китайских фермах с "промышленной" добычей вымирают быстрее. И теперь на рынке есть 4 вида видеокарт:

  1. От геймеров (примерно 10%) состояние износа 40%
  2. От местных старателей (примерно 30%) состояние износа 60%
  3. Рефаб с алибазара (новые со старым чипом примерно 10%) состояние износа 30%
  4. От китайских старателей (примерно 50%) состояние износа 80%

Все видеокарты продаются одновременно. Задача покупателя - определить, к какой категории относится видеокарта и не ошибиться в выборе. Задача продавца - "втюхать" неликвид. 

Проще всего с категорией "Рефаб" - они выглядят как новые и ведут себя как новые. Но их мало. Есть подводные камни в виде "жадности подвальных мастерских".

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Местные старатели — вторая категория. Сам стараюсь брать видеокарты только у них. Основной плюс - вы точно знаете, что берете с чистой историей.

От геймеров - редкие предложения. Подавляющее число карт было продано майнерам на пике ценников. Тут никто не скажет всей правды.

От китайских старателей - самая ужасная категория. "Дельцы" берут оптом такие карты и продают под видом "геймерских". Красивые фотографии, аккуратные ракурсы и слащавые обещания. Всё "чики-пуки", вы будете довольны. Именно эту категорию стоит избегать. Человек, что продал сотни палёных видеокарт, отлично умеет пудрить мозги.

Стандартный кейс "частоты"

Буквально вчера пробежался по видеокартам Radeon 470-480-570-580-590. Сам такие не беру и вам не советую. Но рынок ими завален. Из любопытства просматриваю "разные" варианты для самообразования.

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Стандартное описание


Аккаунт продавца не вызывает сомнений. Отличный рейтинг и много положительных отзывов. Однозначно вызывает доверие. Никаких подозрений нет.


  

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Чистенькие фотографии и приятная цена (самая низкая из категории, примерно 50$ или 5000 деревянных)

Приложены тесты GPU-Z и бублика, что большая редкость. Открываем скриншот и читаем характеристики

В голове у нас простая аксиома: "Майнеры занижают частоту ядра и завышают частоту памяти, чтобы уменьшить энергопотребление и увеличить хешрейт". 

Самая низкая частота кристалла у видеокарт Radeon RX 580 составляет 1266 MHz (в большинстве случаев выше). Видеокарты RX 580 шли с памятью либо 7000, либо 8000 Mhz (в нашем случае делим на 4 и будет 1750 либо 2000). Существуют только 2 видеокарты с частотой памяти выше. Они эксклюзивные и в живой природе вы их не увидите. То есть, смотря на ячейки GPU Clock и Memory мы УЖЕ видим, что это не стандартные частоты и они отлично подходят под показатели "майнеров". 

Идем на официальный сайт производителя и ищем официальные спецификации. Это все видеокарты от компании и ни одна из них по характеристикам не совпадает.


Следующий кейс "производитель"

Продавец использует "русифицированную" версию GPU-Z, но это не имеет значения. На первый взгляд, нет никаких аномалий. Все характеристики в пределах нормы. Глазу не за что зацепиться.

До тех пор, пока не открываешь всё объявление. Человек продает видеокарту компании Sapphire, но BIOS у нас от компании MSI. Всякое в жизни бывает.

С полем "производитель" есть особенность - у мелких сборщиков будет надпись ATI AIB.

Следующий кейс "BIOS Version"

Тут стоит уточнить, что у видеокарт Radeon RX 4xx и RX 5xx огромное число "модифицированных версий", узнать родную - достаточно сложно. И в первом и во втором кейсах используются неродные версии и они не совпадают с уникальным первоначальным вариантом. Это сложный путь, и у пользователя должны быть развитые навыки поиска и сопоставления. 

Пример взят с темы по неудачной прошивке видеокарты. Человек залил не ту прошивку и видеокарта не корректно работала под нагрузкой. Очень часто встречаются видеокарты, прошитые в старшие. Например, вместо родной RX 470 стоит прошивка от RX 580. По имеющемуся номеру мы можем узнать, от какой видеокарты прошивка. Найти изображение на официальном сайте видеокарты и сравнить реальное изображение на фотографиях с официальными на сайте.

Прочие полезности

Кнопочка для запуска маленького теста видеокарты. При осмотре техники "в полевых" условиях всегда ее использую. Она не делает ничего "сверхординарного".

Специалисты советуют уделить тестированию видеокарты 30-40 минут. По согласованию с продавцом разобрать ее и посмотреть на кристалл и обвязку с фонариком. Очень хорошие советы. Их надо придерживаться. Правда жизни такова, что 99% покупателей в чужой квартире ведут себя как гости и "стесняются" хозяйничать. А многие продавцы настойчиво предлагают "взять" видеокарту поскорее и не отвлекать от домашней суеты.

Быстрый тест. Пример поведения "Ярого курильщика".

Это тест нормальной видеокарты.

Если посмотреть на загрузку и частоты, то видно, что в одном случае частоты видеокарты скачут, в другом - стабильные и ровные. Это не долгий тест в играх. Всего за 2 минуты вы видите, что у видеокарты проблемы. У майнинг карт пониженные лимиты энергопотребления и первый вариант часто встречается.

Последний кейс "вопрос продавцу"

Просто скину скриншот переписки :-)

Перекупы не разбираются в железе так же хорошо, как и майнеры. Они без понятия, что и как, и не способны ответить на элементарные вопросы. Пару месяцев назад брал у местного майнера несколько карт. Точнее у его брата. На мои подколки и домогательства они отвечали четко и без "капризов". 

Не все видеокарты RX 5600 одинаково полезны

Взял одну видеокарту, человек сфотографировал серийники, пломбы. Через сутки поменял на другую. Ни у меня, ни у него не возникло никаких "недоразумений". Чистая сделка с "белой" историей.

Задавая вопросы, можно многое узнать об интересующем лоте. Скриншоты GPU-Z и FurMark расскажут больше, чем многие думают. О том, как пользоваться простеньким тестером, рассказывал в этом обзоре

Учимся использовать FurMark

Базовые знания и минимальная грамотность спасут много денег и нервов.

Послесловие

Все вышесказанное - это не панацея. Лишь маленький кусочек пазла, что поможет избежать большинства проблем. Минимальные знания и максимальный эффект. Когда с алибазара видеокарты завозят железнодорожными составами, надо быть особенно осторожными и аккуратными. Все врут! Никому нельзя верить! Только мне :-)

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Теги

amd intel майнинг geforce radeon gpu-z furmark radeon 580 тесты видеокарт
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