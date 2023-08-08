За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В 2023 году видеокарты Radeon RX 5600 XT - это ТОП за свои деньги. Буквально вчера взял отличный вариант с чистой историей за 85$ с майнинг фермы. Без подводных камней и китайского следа. Все карты куплены в Минске и чеки прилагаются. Интересный опыт для сравнения свой личной карты с побывавшей в майнинге.

Предисловие

реклама

Карта была на руках всего 12 часов. Вернул по некоторым обстоятельствам не связанным с ее реальными достоинствами и недостатками. Вопрос стоял либо 1 шт Radeon RX 5600 XT либо 4 шт RX 550 и решать надо было "до утра". Второй вариант с экономической точки зрения перевесил.

Шило в опе

Оборудование работающее в стоке - это не правильное оборудование. Все должно быть максимально оптимизировано и настроено для комфортного использования. В большинстве случаев мои процессор и видеокарты подвергаются доунвольту для уменьшения нагрева, шума и потребления. Пара движений мышкой и все готово. Бывают исключения с прошивками BIOS, но такое случается редко.

реклама

RX 5600 XT vs RX 5600 XT

В январе 2020 года Nvidia снижает стоимость своих RTX 2060 на 50$. В мае 2020 года, для составления конкуренции подешевевшим видеокартам, AMD выпускает BIOS для своих устройств с разгоном видеопроцессор и оперативной памяти. У данного BIOS была небольшая проблема. К маю 2020 года уже напечатаны и запакованы огромные предрелизные партии. На складах огромные запасы готового товара. Все видеокарты создавались под определенные условия и с определенными параметрами. Система охлаждения, питание и прочее делались с минимальным "запасом прочности". То есть, увеличение потребления на 30% может выдержать не каждая видеокарта. Увеличение частот, также может выдержать не каждая видеокарта. В этот момент начинается самое интересное.

Gigabyte Radeon™ RX 5600 XT GAMING OC 6G - моя прелесть. Само очарование и изысканность. Была прошита в первый же день использования. Холодная. Тихая. Добавляет к разогнанному варианту еще +50 очков по чипу и 70 (280) по памяти. Больше не позволяет Afterburner. Большую часто времени работает на -50% Power Limit. При 120 ватт потребления (вместо 180) держит стоковые частоты.

ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC - с майнинг фермы. Впал в ступор от ее "функциональности". Самая младшая и дешевая в линейке производителя второго эшелона. К сожалению, скриншотов тестов не сделал, так что верьте мне на слово :-)

реклама

Тесты в 3DMark

Для проверки работоспособности запустил встроенный бенчмарк в Total War: Warhammer III. Самый лучший тестер видеокарт. Любой разгон выше нормы и тесты заваливаются. В 3DMark можно ставить любые рекорды, а вот в игре будут артефакты и черный экран. В стоковых настройках видеокарта ASRock прошла все внутренние бенчмарки. Хороший результат. Решил добавить +50 на видеопамять и система зависла... Увеличение частот в видеопамяти или ядре - мертвая система. НОЛЬ разгона. Может надо увеличить напряжение или Power Limit? И его нельзя изменить. Пришлось запустить тест без "оптимизаций". Тест проводился на одной и той же системе. Обе видеокарты с официальной "разогнанной" прошивкой и оптимизациями для постоянного использования.

Разница в производительности 15%. Стоит уточнить: так как тест короткий, частоты ASRock не успевают опуститься на самое дно. В стресс тесте FurMark, вместо положенных 1670 Mhz, ядра сбрасываются до 1050 Mhz. Вариант от Gigabyte стабильно держит все на максимально возможной планке. 30% производительности на пустом месте!

Power Limit

реклама

Видеокарта от ASRock явно перегревалась и сбрасывала частоты. Логичным стоит вариант со сменой термопасты. Думаю, многие сделали бы именно так. Но тут есть одна тонкость. Термопаста за 2 года физически не может потерять так сильно свои потребительские свойства. Майнинг-ферма (которая отработала всего 1 год) не могла так сильно "ухандохать" термоинтерфейс.

Зашел на techpowerup посмотреть характеристики стоковых BIOS и заметил ту самую интересность:

Gigabyte Radeon™ RX 5600 XT GAMING OC 6G - ограничение потребления в 180 Ватт но ее можно спокойно повысить до 220 Ватт





А вот что нам предлагает ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC. Максимальное потребление в 160 Ватт



Та же самая видеокарта, но BIOS для стоковой версии. Максимальное потребление в 135 Ватт

То есть, видеокарта изначально проектировалась под тепловыделение в 135 ватт. С максимальным запасом прочности ее разогнали до 160 Ватт, которые она не держит.

А теперь обратимся к wikipedia и посмотрим, какое типичное потребление должно быть у этой карты. Базовое значение в 150-160 ватт. Разогнанное значение - 180 Ватт

Послесловие

Часто, под очередным тестом из Excel, слышны возмущения читателей. "Экспертное" мнение рассказывает про разницу в тестах в 3-5%. Погрешность измерения. Неправильные драйвера и прочее, прочее, прочее. У меня в руках были 2 одинаковые "на бумаге" видеокарты. Разница производительности в стресс-тестах доходила до 30%. Зафиксированная на бумаге - 14,7%. На обычную погрешность такое не спишешь. А что уж говорить про разные чипы в разных играх с разной оптимизацией? Смешно выглядят все эти споры.







