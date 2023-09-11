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Учимся правильно использовать Furmark

Более 10 лет существует замечательная утилита Furmark... Но люди до сих пор не научились ей правильно пользоваться. Являюсь частым гостем разных барахолок и открою вам пару замечательных свойств легендарной программы, о которых вы не догадывались.
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Часто приходится покупать видеокарты с рук. Число "махинаторов" и любителей китайского подвального "гения" зашкаливает за все немыслимые границы. В эру "после майнинга" появился вал видеокарт "не бита не крашена". Мало честных барахольщиков. Без лоха и жизнь плоха.

Furmark - отличная утилита для поиска "майнинговых видеокарт". Не то чтобы был против этого вида продукции, но честный продавец всегда скажет и поможет с правильным выбором, показывая товар лицом, а вот с нечестным.....

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Предисловие

Регулярно встречаю объявления с припиской "моя видеокарта выше 80°C никогда не грелась", и прилагается скриншот из теста "бублика". И действительно... В тесте ровная полосочка с отметкой в 78°C. Продавец правду говорит. Только многие не умеют читать тест и думают о хорошем охлаждение. Сегодня покажу пару примеров и научу ПРАВИЛЬНО читать показатели теста.

Рабочий кейс

Фотографии плохого качества, но они реальные из реального объявления. В качестве наглядного примера приведу типичное объявление. В комплекте коробка и диски. Карта чистенькая, "не подкопаешься". Это примерно $65 или 6500 деревянных. Надо брать!

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В фотографиях отдельной строкой виден скриншот из тестового "бублика". Отлично! Открываем его. Смотрим внимательно.

Отличные показатели температуры. Хорошие графики. Никакого подвоха. Все, как и должно быть. Именно в этом месте и заканчивается осмотр утилиты и ее показателей. Вот только смотреть на него нужно повнимательнее. На "температурном" графике только 10% нужной нам информации. А вот на что нужно обратить внимание, так это на другую часть скриншота. Левый верхний угол. Не знаю почему, но люди мало обращают на это внимание.

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Качество фотографии очень низкое, так что написанное буду дублировать обычным текстом. Фото оригинала интересно своей особенностью, о которой расскажу ниже.

Смотрим на строчку GPU 1 и читаем данные в ней.

Core 1075Mhz и Power 105W - основные показатели, на которые нам нужно обращать внимание. Для большинства видеокарт уже выучил эти параметры, но лично для вас советую сходить на официальный сайт и уточнить их. Дам ссылку на обзор Radeon RX 570 на сайте Overclockers.ru для примерного ознакомления с видеокартой:

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Обзор Radeon RX 570

Базовые значения в случае RX 570 составляют Core 1168 МГц и Power 150 Вт, в разогнанных версиях и с хорошим охлаждением они будут выше штатного варианта.


Какие выводы мы можем сделать по увиденному? Очень просто - эта видеокарта прошита под майнинг. Она модифицирована и работала у старателей. Автор объявления умалчивает этот факт. Нечистоплотный продавец. Простой взгляд на тест помогает в решении многих вопросов. Из привлекательного лота видеокарта превращается... превращается... превращается... Такое брать расхотелось :-)

Тесты температур

Для наглядности приведу примеры со своей RX 5600 XT и покажу разные ситуации. 

Ниже у меня зафиксированы вентиляторы на минимальных оборотах. Имитация плохого охлаждения. Но видеокарта максимум прогревается до 56 градусов. Если внимательно смотреть на снимок, можно заметить - Power limit занижен с 150 до 90 Вт. График красивый, но информация в подробностях раскрывает подлог. При ужасном охлаждении не все так однозначно.

То есть с плохим охлаждением видеокарта не будет перегреваться и будет холодной. ЧУДО!

Точно такой же тест, только вентилятор ВНЕЗАПНО уменьшил число оборотов с 35% до 19%. Лимиты потребления в свободном полете. Стоит ограничение частоты видеоядра. И снова нет никакого перегрева. Система охлаждения неисправна, но температуры "в норме". И снова график нам не показал реальной ситуации.

Есть еще третий вариант, но мне не удалось его воссоздать. Он больше подходит видеокартам GeForce. Только у них есть активная защита от перегрева. Для наглядности взял тесты видеокарт в играх, но смысл остается тем же. Смотрим на температуру, на частоты ядра и энергопотребление.

Думаю, по скриншотам видно, что одна и та же видеокарта в одной и той же игре (специально брал RDR2) имеет разную производительность, отличную на 10-15%. Разный буст, разные лимиты. GeForce активно снижает частоты и лимиты для защиты видеокарты от перегрева.

Менее четкие кадры из интернета, с тем же подходом. Одна и та же GTX 1650 в одном и том же тесте. 

Видеокарта с хорошим охлаждением. Держит и температуру, и лимиты, и частоты в 1830 МГц.

Все та же  GTX 1650, и мы видим, что при тех же лимитах и температурах кулер работает не на 50% а на 75%. Для удержания температуры в пределах нормы (75°C) видеокарта САМА автоматически сбрасывает частоты.

Итак, перед нами две видеокарты. По графикам в "бублике" они стабильно держат одинаковую температуру в 71°C и теоретически одинаковые. Дополнительные подробности говорят, что одна видеокарта держит частоты больше другой на 15% при меньшем шуме. В свое время встречал Palit GTX 1650, которая не держала Turbo Boost и работала на стоковых частотах (что на 30-35% медленнее аналогов). Читая тесты можно многое понять о видеокарте.

Послесловие

Многие до сих пор думают, что FurMark  нужен для прогрева видеокарт и выявления артефактов. Правда жизни такова, что современные видеокарты отлично защищены от перегрева. Если не справляется система охлаждения, видеокарта уменьшает частоты ядра и лимиты потребления.

В сегодняшних реалиях тест с температурой НИ О ЧЕМ не говорит. Смотреть надо чуточку глубже и сравнивать показатели с эталонными образцами. В эру "после майнинга" надо быть более внимательным.

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