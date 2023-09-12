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Флагман игровой консоли Xbox не подавал признаков жизни более двух лет, но в сентябре 2023 года произошли заметные изменения. Общее число подписчиков xbox game pass выросло на 6-8 млн единоразово. Отличные показатели и приятные цифры обрадуют поклонников и инвесторов.

Предисловие

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Никогда такого не было и вот опять. Уверенный рост в коротком промежутке времени. В ближайшее время Фил Спенсер объявит радостную новость и поднимет настроение фанатам. Вы этого долго ждали. Вот оно! Легендарная игра от Тодда Говорда! Баснословный рост подписчиков. Красивые показатели. Все довольны.

Пробная подписка Xbox Game Pass

В 2023 году с подписочным сервисом творится неладное. Вводят "семейный доступ", отменяют "семейный доступ". Отменяют пробную подписку за 1$. Возвращают "пробник", но на 14 дней (ранее было 30, потом 90, потом опять 30). Потом снова отменяют возможность попробовать игры в сервисе. Меняют цены в разных регионах. Запрещают отправлять подписку в подарок для некоторых стран. Идет активная работы в разных направлениях. Особенная суета пришлась на август 2023 года, перед стартом флагманской игры и локомотива будущих продаж. Фил Спенсер и компания основательно подготовились к выходу игры нового поколения:

Отменили пробники за 20 дней до старта Starfield

Подняли стоимость подписки во всем мире

Откорректировали предложение в "отстающих" странах в сторону увеличения

Основательная подготовка имела свои плоды. Выход игры был встречен во всеоружии.

Число подписчиков Xbox Game Pass

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В январе 2022 года Фил Спенсер официально объявил о 25 млн пользователей Xbox Game Pass

В ноябре 2022 года из утечек с регуляторами всплыла цифра в 29 млн пользователей Xbox Game Pass

В апреле 2023 года Сатья Наделл рассказал о преодоление отметки в 1 млрд $ выручки от подписочных сервисов.

Сухие цифры и легкая манипуляция перед фанатами. В новости про выручку есть "легкая" недосказанность. Не приводится информация, за какой период получена выручка. За 1 год, за 1 квартал или за 1 месяц. Эмпирическим путем и методом тыка пришел к выводу, что речь идет о квартале. И мы имеем первую математическую формулу

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1 млрд $ / 3 месяца / 29 млн юзеров = 11,5$ - это примерный средний чек в месяц с одного пользователя.

Бесполезная информация, лишь намекающая на активность и платежеспособность геймеров. Не делая сложных расчетов с логарифмами и строительством "графиков" мы ничего не узнаем. НО! Смотря на цифры, мы можем утверждать, что в апреле 2023 года число подписчиков не сильно изменилось по отношению к ноябрю 2022. Базовая Xbox Game Pass стоит 10$ и скидки не имеет. Подставляя в расчет число пользователей больше 29 млн, средний чек "упадет" ниже минимального за подписку. А ведь существует еще и Xbox Game Pass Ultimate за 15$

Xbox live Gold

Вы еще не устали от разговоров о Xbox Game Pass? О числе подписчиков и его росте? А давайте я вам напомню о еще одной подписке. В январе 2015 года (а это последние данные, что мне удалось найти в сети), было 22 млн подписчиков платного сервиса. При стоимости годовой подписки в 60$ они генерировали 330 млн$ в квартал. С тех пор число подписчиков стало меньше, но для игры в FIFA /GTA online/CoD/Sea of Thieves/Rust/Rainbow Six и кучу других проектов, без нее не обойтись.

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Теперь нам нужно "прикинуть" сколько у данной подписки пользователей сегодня. Для этого мы воспользуемся точными, проверенными данными и обычными пропорциями с использованием навыков для 5 класса средней школы. Для вводных данных мы используем самую популярную игру с обязательной подпиской GOLD. Серия Call of Duty имеет устойчивые показатели онлайна и точную корреляцию с обязательной оплатой Online. У нас есть данные за 2015 год, и от них мы будем отталкиваться.

Второй игрой возьмем проект за 2021 год

Изначально думал взять Call of Duty 2022 года, но Microsoft отменила подписку Gold для некоторых игр, и часть игроков перешла во Free-to-play Warzone, что сильно портит статистику.

Нас интересует число игроков, получивших хотя бы одну ачивку в играх.

Для 2015 года мы имеем 371 801 человек при числе подписчиков в 22 000 000 человек.

Для 2021 года мы имеем 135 842 человек при числе подписчиков X.

Путем несложных манипуляций число подписчиков можно охарактеризовать числом в 8 млн человек. Это не точная цифра, но достаточная, чтобы иметь примерное представление о состоянии дел.

Немножко бесполезной информации

Помните слова от Сатьи Наделла в апреле 2023 года? Приводил немного выше: "Подписки принесли 1 млрд $"? Ну так вот, речь шла не о Xbox Game Pass, как многие могли подумать, а обо всех платных сервисах, и о Xbox live Gold в частности. Красивое пускание пыли в глаза. Вроде сказал правду, но не ту, что многие хотели услышать.

14 сентября 2023 года

Неприметная дата. Вы знаете, что произойдет в этот день? 99,99% геймеров так же не знают. Именно в этот день стартует новая игровая подписка от Xbox

Xbox Game Pass Core

Новая подписка от Microsoft. Некоторые называют ее "ребрендингом" Xbox Live Gold. Но это не так. Есть принципиальная разница между Xbox Game Pass Core и Xbox Live Gold - теперь не будет бесплатных раздач игр. Вам пакетом дают 19 игр не первой свежести и, возможно, когда-нибудь потом пакет обновят. Нигде не сказано, когда это произойдет. Все перечисленные игры есть в стандартной версии Xbox game pass.

Among Us Descenders Dishonored 2 Doom Eternal Fable Anniversary Fallout 4 Fallout 76



Forza Horizon 4 Gears 5 Grounded Halo 5: Guardians Halo Wars 2 Hellblade: Senua’s Sacrifice Human Fall Flat

Human Fall Flat Inside Ori & The Will of the Wisps Psychonauts 2 State of Decay 2 The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited







Для сравнения - ранее раздавали 48 игр, 24 из которых оставались в вашей библиотеке после завершения подписки.

Это просто совпадение

Первое заметное изменение подписочного сервиса за последние 6 лет. Совершенно случайно оно происходит в одном и том же финансовом квартале, что и старт флагманского проекта игрового подразделения Xbox. Невероятное стечение обстоятельств. Не просто в одном квартале, а через неделю после выхода Starfield.

Уже через месяц появится квартальный отчет, к которому будет приковано пристальное внимание. Под лупой, общественность будет изучать разные циферки и выслушивать томные речи Фила Спенсера. Безумный рост подписчиков. Xbox Game Pass на подъеме! Это лучший старт... лучший... ну... это... Вот вам циферки! Starfield выступил великолепно! Рост показателей феноменален.

И снова бесполезная информация

Любые слова от официальных лиц в официальных источниках информации могут использоваться "доброжелателями" в суде, и интерпретироваться как обман. Нельзя встать и сказать - у нас 37 млн подписчиков Xbox Game Pass. Инвесторы могут запросить ОФИЦИАЛЬНУЮ статистику и получить много денежки за обман. Нужна соломка. Уже два года, при упоминании числа пользователей подписки, передаются официальные слова. "Вбросы и сливы" от "инсайдеров" стираются во времени. Число в 37 млн пользователей можно регулярно и официально озвучивать. Никто не будет вдаваться в подробности, а что значит это число. Ведь это чистая правда... Просто с небольшими нюансами.

Послесловие

Поклонников Xbox можно поздравить с очередным покорение очередной вершины. Теперь им можно гордиться своей игровой платформой. А в любом споре использовать два самых громких бренда "Starfield" и "Xbox game pass".





