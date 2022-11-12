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Тема запоздала на пол года. Актуальность, после окончания майнинга упала до нуля. Но, буквально вчера, просматривая очередной обзор, сработал триггер "Не берите 1650 с gddr 5, она гораздо медленнее карты с GDDR6". Причем, это говорил автор, собаку съевший на разгоне видеокарт и с каналом 400к+ человек. Захотелось поговорить о современных видеокартах и стереотипах.

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Предисловие

Достаточно часто и много просматриваю железные ресурсы. Читаю комментарии под ними. Ищу золотую середину и понимание происходящего. Железные тесты от Дмитрия Олеговича, стали мемом в интернет пространстве. В контексте повествования, интересны не сами тесты. Интересны комментарии к ним. Как пример, сегодня хочется рассмотреть видеокарту серии GTX 1650. Производительность которой, от условий эксплуатации может отличаться на 25-30%. Это не списать погрешность. Обьяснение этого ищу в комментариях от "диванных экспертов".

Характеристики Geforce GTX 1650

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Для наглядности, информация взята из русской версии Википедии, хотя и в ней есть неточности.

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Нам нужна следующая информация: Частота ядра и Производительность. Внезапно, частота ядра и производительность выше у видеокарты с памятью GDDR5. Сравнение производительности в рамках одного поколения видеокарт является релевантным.

Память GDDR5 и память GDDR6

Для начала хочется разобраться, на что влияет частота памяти? Ответ: на пропускную способность. Объем информации, который пройдет из видео памяти, в видео процессор для обработки и обратно. Чем выше пропускная способность, тем больший объем информации в единицу времени может пройти. И тут возникает вопрос - А нужно ли увеличивать эту пропускную способность для столь слабого видеопроцессора?

Независимые тесты

Прошерстил множество разных обзоров. Решил выложить некоторые из них

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Очень показательный скриншот на известном, авторитетном сайте, даже водяной знак не убирал. Видеокарта с GDDR6 разрывает более старую с медленной видеопамятью. Ведь так? Большими буквами написано, что так и есть. А что написано маленькими буковками ни кто не смотрит. А я вас попрошу посмотреть на строчку GPU мониторинга. Частоты 1650 d5 ниже, чем у 1650 d6... Хотя при равных условиях должно быть наоборот (смотрим спецификации выше). Ищем большие подробности и видим, что в Сравнении участвует Palit GeForce GTX 1650 KalmX (бюджетная карта с массивным охлаждением и топовая с расширенными лимитами MSI GeForce GTX 1650 D6 GAMING. После сравнения этих карт делаются выводы. Интересно, а что бы было, если в сравнении приняли участие GeForce® GTX 1650 StormX D6

и GeForce GTX 1650 GAMING 4G ?

TU106 и TU116

Подавляющая часть видеокарт GTX 1650 построена на базе чипе TU117-300-A1 с типичным энергопотреблением 75 ватт. Некоторые вендоры увеличивают Power Limit до 95W и предоставляют разогнанные версии своих видеокарт с высоким частотным потенциалом. Но в крайне редких случаях, среди видеокарт 1650 попадаются отбраковки от старших чипов. Например, 1650 на базе TU106-125-KAB-A1 Это обрезанный чип от RTX 2070 или TU116-150-KA-A1 от GTX 1660. Помимо возросшего потребления до 100-120 ватт, выросли и пиковые значения Boost со стандартных 1820 до 1980. Карты редкие и в обычной продаже не встречал, но как не возьмусь за обзор - каждая вторая идет с "эксклюзивной" начинкой.

Или другой вариант, взятый с этого сайта. Множество хвалебных отзывов. Фейковый обзор, и народ скушал. Сравнение 1650 с D5 и D6

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Что вы видите на картинке? Новая карта обходит старую. Значительно. Цитата из статьи "Все видеокарты во время теста эксплуатировались в штатном режиме. Частота графического процессора для всех карт во время тестов составляет в среднем около 1900 МHz" Надеюсь ни кому не надо говорить, что три разных видеокарты не могут работать штатно на одной частоте? Более того, в обзоре использована ASUS GTX 1650 GDDR6 PHOENIX с Boost частотой 1635 Mhz. Надеюсь ни кому не надо рассказывать, что для этой карты 1900 - это НЕ штатная частота, а разгон? Кто-то может сказать про частоты ОverBoost, но для этой видеокарты они составляют 1780 и это редкое пиковое значение.

Для примера взяты независимые тесты по частотам из независимого источника. Фурмарк на барахолке. Где у видеокарт с 1 вентилятором реальные частоты. Для них даже официальный BOOST не подъемен, не говоря уже про более высокие. Одна с D5 вторая с D6





Все обзоры, что видел - искусственные. В них ноль реальной информации.

"Самый честный взгляд на GTX 1650"

Мои личные тесты моей личной видеокарты GTX 1650 GDDR5... Оу.... Первое место в зачете и обходит видеокарты с более быстрой памятью. Надо срочно делать обзор на такое. Причем результат делался на грязной системе, без модифицированных драйверов и 99,9% стабильно. Пару месяцев играл с такими настройками. При желании можно еще немного выжать. Почти уверен GTX 1650 gddr5 у всех так работают.

Вернемся к сравнению 1650 с gddr5 и gddr6

Провел множество тестов на стабильность видеокарты, нашел оптимальные настройки и .... долго не мог попасть в ТОП результатов. Пока не нашел линейную закономерность, которая напрямую увеличивает производительность видеокарт nVidia. Оба скриншота сделаны на одной и той же системе и это НЕ погрешность измерений.





Overboost

Помимо стандартной частоты видеокарты, ее заводского разгона, в видеокартах nVidia есть режим Boost. Кратковременное увеличение частоты видеокарты в пределах температуры и Power Limit. Официально не гарантируемый режим. Только возможность. Но и это не все. Существует еще и Overboost. О котором вообще официально никто не упоминает. Для примера скриншот видеокарты 1650 super, взятый из интернета (у меня на руках уже нет 1650)

NVIDIA Inspector отображает 3 частоты видеокарты. Default. Boost. Est.Max и именно последний является наиглавнейшим и самым важным.

Когда говорят про сравнение видеокарты 1650 ddr5 и ddr6 вопрос упирается в возможность держать максимально долго именно этот параметр. А он напрямую зависит от температуры чипа (охлаждения) и Power Limit.

Влияние температуры на производительность видеокарты

Это расшифровка тестов, что были выложены чуть выше. Снижение температуры видеокарты на 4 градуса(в одном случае корпус был закрыт, во втором открыт) позволило дольше удерживать максимальные частоты Overboost и набрать больше баллов.

Некоторым может показаться несущественным, температура в 4 градуса и частота overboost в 5 мегагерц... А вы представьте, что происходит с разницей в частоте в 100 мегагерц? А в общем примере (1485 базовая и 2115 overboost - это 630 мегагерц). Линейное влияние на производительность. Каждые 100 мегагерц - дают 6% производительности. Расхождение может быть до 50%

Для несведущих, сообщаю, память GDDR6 выделяет заметно больше тепла, чем GDDR5. Именно по этой причине у более новых карт занижены частоты. При прочих равных, она на 5-7 градусов горячее и держит более низкие частоты, что уменьшает их производительность

Сторонние тесты и сравнение

Возвращаемся к началу статьи и смотрим примеры сторонних сравнений двух видеокарт. Вы ведь никогда не смотрели на частоты видеокарт и их охлаждение? Никогда не задумывались об Overboost? А теперь просмотрите все тесты 1650 с GDDR5 и GDDR6 и вы будите удивлены. Нет ни одного теста (или я плохо искал) где у более новой видеокарты с быстрой памятью частоты ниже, чем у старой. По спецификации это должно быть априори. Почти во всех тестах новая карта идет с Power Limit 75w++ когда старая без дополнительного питания. А мнение экспертов категорически идет как "1650 GDDR6 значительно быстрее, чем со старой GDDR5". Прямой обман и манипуляция. И ни в одном комментарии ни под одним тестом ни один комментатор об этом не говорит. Мы возвращаемся во времена 4 гига 4 ядра

Эксельные тесты

Часто читатели негодуют: "Почему Microsoft Office неправильно работает и в табличках рисует какие-то кракозябры. Вон - на правильных, авторитетных бордах есть правильные, настоящие тесты. Этим тестам я не верю, мое мнение с авторитетными блогерами." И нет ни одного комментатора, что бы спросил - а на какой частоте работает ваша карта? Дельта результатов с одним и тем же чипом от разных вендоров может доходить до 50%. Пропускная способность памяти - это погрешность измерений на общем фоне. Даже если взять максимально лучшие и одинаковые условия для конкурентов, Overboost будет вносить заметно большие колебания в производительность, чем пропускная способность памяти.

Послесловие

Видеокарты Nvidia за последние 5 лет сильно изменились. Алгоритмы их работы усложнились, но многие по старинке продолжают говорить - эта карта быстрее. Вот вам тест. Но правда жизни такова, что по старинке уже не работает. Видеокарта с хорошим охлаждением способна стабильно держать заметно более высокие частоты и выдавать заметно большую производительность. Разница будет не в 5%, а в 50. На примере 1650 с хорошим охлаждением, способна обогнать более дорогую 1650 super, где не только больше частоты, но выше лимиты, быстрее память и больше ядер. Только за счет охлаждения.

Возвращаясь к теме, отвечаю. Быстрее та видеокарта, что держит более высокие частоты в Overboost. Практически всегда - это GTX 1650 с GDDR5 памятью. Исключения составляют мутанты от старших карт, где Power Limit задран до 100-120 wat с завода, где карты работают на заметно более высоких частотах, чем обычная 1650.

Послесловие

Не дружу с грамматикой, приношу глубочайшие извинения, если кого-то глубоко оскорбила моя грамматика.