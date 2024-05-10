В ходе подготовки к пятому запуску, SpaceX провела успешные статические огневые испытания всех шести двигателей верхней ступени Starship, несмотря на то, что четвертый запуск еще не состоялся.

В преддверии пятого запуска своего флагманского космического корабля Starship, компания SpaceX провела успешные испытания всех шести двигателей Raptor верхней ступени ракеты. Это событие произошло на фоне ожидания четвертого запуска, который еще не был осуществлен.

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Испытание было проведено на космодроме компании в Южном Техасе. В ходе теста двигатели были зажжены на короткое время, в то время как ракета оставалась закрепленной на стартовой площадке. Такие испытания являются стандартной процедурой перед запуском, однако данная верхняя ступень не будет следующей, которая отправится в космос. Это предстоит четвертой версии Starship, запуск которой может состояться уже в этом месяце.

SpaceX уже провела статические испытания обеих частей — верхней ступени, известной как “Корабль”, и первой ступени-ускорителя Super Heavy, на котором установлено 33 двигателя Raptor. Таким образом, четвертый корабль, по всей видимости, готов к запуску. Однако для осуществления пуска компании еще необходимо получить лицензию на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое, по всей видимости, все еще изучает произошедшее во время последнего запуска Starship.

Подготовка к пятому запуску, несмотря на отсутствие четвертого, подчеркивает амбициозные планы и уверенность SpaceX в своей миссии по освоению космоса. Компания, основанная Илоном Маском в 2002 году, продолжает революционизировать космические технологии с конечной целью — возможностью жизни людей на других планетах.