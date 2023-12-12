Нетаньяху пообещал не допустить власти ХАМАС в секторе Газа

Премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, категорически заверил, что не допустит перехода сектора Газа под контроль ХАМАСа или ФАТХа (Движение за национальное освобождение Палестины), как сообщает РИА Новости.

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В своем заявлении политик подчеркнул, что страна избежит повторения ошибки, совершенной в ходе соглашения в Осло, и подчеркнул свою решимость: "После значительных потерь среди наших граждан и военнослужащих, мы не дадим возможности появления тех, кто содействует терроризму, финансирует его. Сектор Газа не превратится ни в Хамастан, ни в Фатхастан".

Согласно информации агентства Bloomberg, в секторе Газа усиливается недовольство местных жителей руководством ХАМАСа в свете продолжающихся военных действий со стороны Израиля. Публикации газовских жителей и телефонные интервью подтверждают, что палестинцы обвиняют руководство ХАМАСа в создании катастрофической гуманитарной ситуации на их территории.

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В отношении поддержки Израилю, президент США, Джо Байден, заверил в обеспечении военной помощи до полного устранения ХАМАСа. Он подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать работать над освобождением заложников в Газе и направит гуманитарную помощь в этот регион.