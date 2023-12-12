Объяснены большие сроки импортозамещения спутников «Глонасс-К2»

Процесс замены импортных электронных компонентов для российских навигационных спутников "Глонасс-К2" продолжается, и этот переход затягивается из-за большого количества использованных зарубежных деталей. Директор Института космических технологий Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, академик Николай Тестоедов, поделился этой информацией с агентством РИА Новости.

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"Возможно, у вас возникнет вопрос: почему этот процесс занимает так много времени? Когда мы приступили к импортозамещению в 2014 году и тщательно изучили состав всех устройств спутника, выяснилось, что в них содержится целых шесть тысяч компонентов иностранного производства", - пояснил ученый на общем собрании Российской академии наук. Тестоедов уточнил, что продолжительность процесса импортозамещения объясняется необходимостью проведения обширной работы по унификации, разработке и корректировке соответствующего оборудования. Академик подчеркнул, что планируется завершить полный переход к отечественным компонентам к 2030 году.

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Ранее Николай Тестоедов сообщил о том, что завершение развертывания спутников российской низкоорбитальной группировки "Гонец-М1" запланировано на 2033 год.