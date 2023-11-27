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В ходе военных действий на Запорожском направлении украинские военные столкнулись с проблемами при использовании бронетехники западного производства, включая бронетранспортеры БМП Bradley. Эти сложности обусловлены трудными погодными условиями и непроходимостью местности. Командир группы подразделения специального назначения "Осман", известного как "Метис", подчеркнул, что для российских военных зима и лето не имеют особого значения, благодаря готовности оборудования и личного состава к действиям в любых условиях.
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Однако для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) ситуация осложнилась: изменение тактики, непредсказуемость погоды и неэффективность использования иностранной техники на их территории. Как пояснил "Метис", бронетранспортеры ВСУ застревают, что создает проблемы для их продвижения.
В настоящее время ВСУ предпринимают попытки продвигаться на данном фронте малыми группами. Командир подчеркнул изменение подхода: если раньше российские войска использовали бронетехнику для передвижения, то сейчас они предпочитают пешеходные перемещения, скрытные маневры по лесным полосам.
23 ноября экс-генерал ВСУ поделился информацией о неожиданном сюрпризе для Украины на Запорожском направлении. Согласно его словам, российские войска развернули около 25 минных полей за последнюю неделю.
Ранее в ООН отметили, что Россия создала на Украине крупнейшее в истории минное поле.