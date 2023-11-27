Стала известна причина неиспользования ВСУ западной техники на Запорожском направлении

В ходе военных действий на Запорожском направлении украинские военные столкнулись с проблемами при использовании бронетехники западного производства, включая бронетранспортеры БМП Bradley. Эти сложности обусловлены трудными погодными условиями и непроходимостью местности. Командир группы подразделения специального назначения "Осман", известного как "Метис", подчеркнул, что для российских военных зима и лето не имеют особого значения, благодаря готовности оборудования и личного состава к действиям в любых условиях.

реклама

Однако для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) ситуация осложнилась: изменение тактики, непредсказуемость погоды и неэффективность использования иностранной техники на их территории. Как пояснил "Метис", бронетранспортеры ВСУ застревают, что создает проблемы для их продвижения.

В настоящее время ВСУ предпринимают попытки продвигаться на данном фронте малыми группами. Командир подчеркнул изменение подхода: если раньше российские войска использовали бронетехнику для передвижения, то сейчас они предпочитают пешеходные перемещения, скрытные маневры по лесным полосам.

23 ноября экс-генерал ВСУ поделился информацией о неожиданном сюрпризе для Украины на Запорожском направлении. Согласно его словам, российские войска развернули около 25 минных полей за последнюю неделю.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ранее в ООН отметили, что Россия создала на Украине крупнейшее в истории минное поле.