Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили больше не имеет права заниматься политикой в своей родной стране из-за своей длительной работы на территории другого государства. Об этом заявил Рати Брегадзе, глава министерства юстиции Грузии, в интервью агентству ТАСС.

"Какой политической деятельностью может заниматься арестованный человек? Подобный вопрос, вероятно, несерьезный", — подчеркнул Брегадзе.

По его словам, участие экс-президента в политике стало невозможным после того, как тот, будучи главнокомандующим, покинул Грузию и стал гражданином другого государства.

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Ранее грузинская депутат Маки Бочоришвили заявила, что Михаил Саакашвили по-прежнему мечтает вернуться к власти в своей родной стране и продолжает использовать Грузию в своих интересах.