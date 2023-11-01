Глава Минюста Грузии: Саакашвили не сможет участвовать в грузинской политике
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили больше не имеет права заниматься политикой в своей родной стране из-за своей длительной работы на территории другого государства. Об этом заявил Рати Брегадзе, глава министерства юстиции Грузии, в интервью агентству ТАСС.
"Какой политической деятельностью может заниматься арестованный человек? Подобный вопрос, вероятно, несерьезный", — подчеркнул Брегадзе.
По его словам, участие экс-президента в политике стало невозможным после того, как тот, будучи главнокомандующим, покинул Грузию и стал гражданином другого государства.
Ранее грузинская депутат Маки Бочоришвили заявила, что Михаил Саакашвили по-прежнему мечтает вернуться к власти в своей родной стране и продолжает использовать Грузию в своих интересах.
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