В своем недавнем высказывании, Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), Ирина Винер, описала президента России, Владимира Путина, как демократичного и лояльного лидера. Она подчеркнула, что Путин всегда старается к диалогу и никогда не настаивает на своей воле.

Кроме того, Ирина Винер объявила о решении ВФХГ отказаться от участия на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе из-за того, что условия участия в турнире были признаны неприемлемыми.

Следует отметить, что Ирина Винер выразила критику в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и решения об отстранении Олимпийского комитета России. Она выразила мнение, что Россия может рассмотреть возможность отказа от участия в Олимпийских играх.

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Напомним, что МОК рекомендовал допустить к участию в соревнованиях в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих определенные действия, связанные с международной ситуацией. В то же время атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.