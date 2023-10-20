Глава ВФХГ Винер назвала Владимира Путина демократичным и лояльным человеком
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В своем недавнем высказывании, Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), Ирина Винер, описала президента России, Владимира Путина, как демократичного и лояльного лидера. Она подчеркнула, что Путин всегда старается к диалогу и никогда не настаивает на своей воле.
Кроме того, Ирина Винер объявила о решении ВФХГ отказаться от участия на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе из-за того, что условия участия в турнире были признаны неприемлемыми.
Следует отметить, что Ирина Винер выразила критику в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и решения об отстранении Олимпийского комитета России. Она выразила мнение, что Россия может рассмотреть возможность отказа от участия в Олимпийских играх.
Напомним, что МОК рекомендовал допустить к участию в соревнованиях в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих определенные действия, связанные с международной ситуацией. В то же время атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.
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