Президент Молдавии поблагодарила Зеленского за отказ от молдавского языка
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Президент Молдавии Майя Санду поприветствовала решение украинских властей о признании молдавского языка как румынского. Это была ее реакция на совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и румынского премьера Марчела Чолаку, где официальным языком румыноязычного сообщества Украины был признан румынский.
Майя Санду утверждает, что такой шаг способствует укреплению взаимопонимания между Украиной, Молдавией и Румынией.
В то время как молдавская оппозиция выразила недовольство по этому вопросу. Местные социалисты подчеркнули, что молдавский язык является ключевым аспектом национальной идентичности народа, и отказ от него представляется недостойным шагом.
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