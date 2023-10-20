Президент Молдавии Майя Санду поприветствовала решение украинских властей о признании молдавского языка как румынского. Это была ее реакция на совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и румынского премьера Марчела Чолаку, где официальным языком румыноязычного сообщества Украины был признан румынский.

Майя Санду утверждает, что такой шаг способствует укреплению взаимопонимания между Украиной, Молдавией и Румынией.

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В то время как молдавская оппозиция выразила недовольство по этому вопросу. Местные социалисты подчеркнули, что молдавский язык является ключевым аспектом национальной идентичности народа, и отказ от него представляется недостойным шагом.