В Украине, в городах Запорожье и Днепр, которые находятся под контролем Киева, произошли серии взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" через Telegram.

Согласно передаче информации, один из взрывов был зафиксирован в Днепре, в районе Днепровского. Это привело к возгоранию, но, по предварительным данным, не было информации о пострадавших.

В то же время, в Херсоне, который также находится под контролем Киева, были зафиксированы взрывы без установленных причин. В течение ночи в городе несколько раз объявляли воздушную тревогу.

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Кроме того, 19 сентября Сумская областная военная администрация сообщила о повреждении объекта инфраструктуры в городе Сумы.