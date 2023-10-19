На Украине в Днепре и подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы
реклама
В Украине, в городах Запорожье и Днепр, которые находятся под контролем Киева, произошли серии взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" через Telegram.
Согласно передаче информации, один из взрывов был зафиксирован в Днепре, в районе Днепровского. Это привело к возгоранию, но, по предварительным данным, не было информации о пострадавших.
В то же время, в Херсоне, который также находится под контролем Киева, были зафиксированы взрывы без установленных причин. В течение ночи в городе несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Кроме того, 19 сентября Сумская областная военная администрация сообщила о повреждении объекта инфраструктуры в городе Сумы.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила