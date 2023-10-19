Глава Минобороны Великобритании, Грант Шаппс, неоднократно уходил от ответа на вопрос о согласии с позицией США относительно возможной оккупации сектора Газа. Этот вопрос стал предметом обсуждения после того, как американский лидер Джо Байден назвал такую оккупацию ошибкой. Согласно информации издания Politico, Шаппс избегал прямого ответа на этот вопрос.

"Способ и условия проведения действий остаются под ведомством Израиля, при условии соблюдения международного гуманитарного права," - подчеркнул глава британского Минобороны. Однако, он также отметил, что реакция Израиля должна соответствовать действиям группировки ХАМАС.

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Ранее президент США выразил свое противодействие возможной оккупации сектора Газа Израилем, назвав ее серьезной ошибкой. Байден также выразил поддержку идеи гуманитарного коридора для выхода из сектора Газа и заявил, что США предпринимают все необходимые меры для его реализации.