INSA: Партия АдГ обновила рекорд по популярности в стране, набрав 22,5 процента
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Партия 'Альтернатива для Германии' (АдГ) достигла нового рекорда популярности, набрав внушительные 22,5 процента поддержки, согласно недавнему опросу, проведенному институтом INSA.
Этот впечатляющий подъем в рейтинге делает АдГ второй по популярности партией в Германии. Первое место в опросе заняла коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которая собрала 27 процентов голосов респондентов. В то время как правящая Социал-демократическая партия (СДПГ) получила всего 17 процентов поддержки.
В рамках текущей правительственной коалиции, партия 'Зеленые' удерживает 13,5 процента поддержки, в то время как Свободная демократическая партия (СвДП) стоит на 6 процентах. Самый низкий рейтинг у 'Левых' – всего 5 процентов поддержки.
Важно отметить, что согласно последним данным, популярность АдГ выросла с 10 процентов в июне 2022 года до 18 процентов в июне 2023 года.
Результаты опросов, проведенных агентством INSA и институтом Infratest dimap, также свидетельствуют о росте поддержки правых партий до примерно 18-19 процентов. Это позволяет им серьезно конкурировать с социал-демократами и правоцентристским блоком ХДС/ХСС за выборное внимание граждан Германии.
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