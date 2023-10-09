Большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" из состава Тихоокеанского флота России начали свои учебные маневры в Восточно-Китайском море. Это значительное событие, как сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на официальное заявление командования флота.

Согласно данным из официального источника, эти военные корабли переместились из Японского моря в северную часть Восточно-Китайского моря, где им были назначены важные задачи для выполнения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Представители Тихоокеанского флота подчеркнули, что во время нахождения в Японском море экипажи кораблей успешно провели серию учебных мероприятий, включая учения по установлению связи и тактике поведения в условиях угрозы.

В рамках предстоящих учений в АТР, эти боевые корабли сосредоточат усилия на противолодочных учениях, направленных на поиск и ликвидацию подводных лодок условного противника, совместно с привлечением противолодочных вертолетов. Кроме того, экипажи акцентируют внимание на алгоритмах действий в области противовоздушной и противодиверсионной обороны.

Отметим, что оба БПК "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" оборудованы вертолетами Ка-27, способными выполнять различные миссии, включая противолодочные операции и операции по поиску и спасению.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти учебные учения следуют за успешными маневрами кораблей Тихоокеанского флота, которые, в конце июня, успешно обнаружили подводные лодки потенциального противника в Южно-Китайском море. Участвовали в учениях корветы "Громкий" и "Совершенный", а также средний морской танкер "Печенга".