Главу Украины, Владимира Зеленского, не встретил ни один официальный представитель при его приезде в Польшу. Об этом сообщил Ларри Джонсон, бывший сотрудник ЦРУ, в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Джонсон подробно рассказал о визите украинского лидера, отметив, что после посещения канадского парламента Зеленский направился в Польшу, где его не встретили представители правительства.

Эксперт пояснил, что недавние события ухудшили отношения между Украиной и Польшей. Основной причиной конфликта стал зерновой спор, в результате которого Польша ввела бессрочный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны украинских властей.

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Министр сельского хозяйства Польши, Роберт Телус, выдвинул ультиматум Зеленскому, называя жалобу Украины в Всемирной торговой организации абсурдной и требуя её отзыва вместо приостановки. Эти события углубили разногласия между двумя странами.