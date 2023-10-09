Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленского в Польше не встретил ни один чиновник
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Главу Украины, Владимира Зеленского, не встретил ни один официальный представитель при его приезде в Польшу. Об этом сообщил Ларри Джонсон, бывший сотрудник ЦРУ, в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Джонсон подробно рассказал о визите украинского лидера, отметив, что после посещения канадского парламента Зеленский направился в Польшу, где его не встретили представители правительства.
Эксперт пояснил, что недавние события ухудшили отношения между Украиной и Польшей. Основной причиной конфликта стал зерновой спор, в результате которого Польша ввела бессрочный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны украинских властей.
Министр сельского хозяйства Польши, Роберт Телус, выдвинул ультиматум Зеленскому, называя жалобу Украины в Всемирной торговой организации абсурдной и требуя её отзыва вместо приостановки. Эти события углубили разногласия между двумя странами.
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