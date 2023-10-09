Один из возможных сценариев предполагает, что некоторые арабские страны могут выразить поддержку исламскому движению ХАМАС. В таком случае, конфликт между Палестиной и Израилем может усугубиться и получить более масштабный характер, способный повлиять на обстановку во всем Ближнем Востоке. Этот сценарий был обсужден в интервью для информационного портала "Лента.ру" политологом и экспертом по Ближнему Востоку, Станиславом Тарасовым.

"Ситуация развивается в соответствии с одним из возможных, но негативных сценариев. Военные действия на суше против сектора Газа и нападки на Ливан могут означать, что как ХАМАС, так и "Хезболла" будут вовлечены в конфликт с Израилем. Это открывает перспективу расширения конфликта и возможное вовлечение других стран региона", - подчеркнул Тарасов.

Эксперт также отметил интересные заявления советника президента США по национальной безопасности, Джейка Салливана, относительно причин обострения палестино-израильского конфликта. Салливан исключил версию о том, что военный конфликт инициировало готовящееся соглашение между Израилем и Саудовской Аравией о установлении дипломатических отношений. Он также подчеркнул, что нет убедительных доказательств вмешательства Ирана. Тем не менее, вопрос о возможном привлечении других стран региона к конфликту остается открытым.

Пока что дипломатические усилия не приносят результатов, что вызывает серьезные беспокойства. Это угрожает миру и стабильности в регионе, подчеркнул Станислав Тарасов.

Утром 7 октября движение ХАМАС начало ракетный обстрел территории Израиля, объявив о начале военной операции. Согласно информации от пресс-службы Армии обороны Израиля, была объявлена воздушная тревога в центральных и южных частях страны, а также в районах, прилегающих к сектору Газа. Кроме того, неопределенное количество террористов из сектора Газа попыталось проникнуть на приграничные территории Израиля.

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Армия обороны Израиля объявила о готовности к военным действиям и начала масштабную мобилизацию резервистов в ответ на ракетный обстрел со стороны Газы. Министр обороны Йоав Галант подчеркнул серьезную ошибку исламского движения, начавшего военную операцию.

8 октября стало известно, что палестинские радикалы похитили 100 жителей Израиля, включая мирных граждан и военнослужащих. В ответ на это Тель-Авив попросил Египет выступить посредником в переговорах с ХАМАС о судьбе заложников.

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Утром 8 октября израильская армия нанесла удары по Ливану в ответ на обстрел со стороны движения "Хезболла".