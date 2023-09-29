Власти ФРГ разрешили концерну Rheinmetall создать предприятие на Украине
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Ведомства Германии одобрили Rheinmetall для начала производства вооружений на Украине. Эта информация была оглашена через официальный пресс-релиз компании.
По данным Федерального антимонопольного ведомства Германии, Rheinmetall получила разрешение на учреждение совместного предприятия с компанией "Украинская оборонная промышленность". Новое предприятие будет заниматься обслуживанием, сборкой, производством и разработкой военной техники, и оно будет базироваться в Киеве.
Недавно стало известно, что немецкая компания Rheinmetall поставила мобильный полевой госпиталь Украине на сумму около девяти миллионов евро. Госпиталь предназначен для 32 пациентов и включает 8 мест для интенсивной терапии. Его оборудование включает операционную, диагностическую с рентгеном и компьютерной томографией, лабораторию и аптеку.
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