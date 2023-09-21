Если Соединенные Штаты искренне заинтересованы в возобновлении диалога между Москвой и Киевом, они могли бы оказать давление на украинское правительство с целью отмены запрета на мирные переговоры с Россией, который был введен указом президента Украины Владимира Зеленского. Эту идею выразил глава Министерства Иностранных Дел России, Сергей Лавров, в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, как сообщает корреспондент портала "Лента.ру".

Сергей Лавров подчеркнул: "Мы акцентируем внимание на том, что даже действующий запрет не является преградой для нас в поиске возможности для диалога и переговоров. Стоит отметить, что данный запрет прямо связан с указом, подписанным президентом Зеленским, который запрещает украинским официальным лицам вести переговоры с российским правительством, включая президента Путина. Если США действительно настроены на продвижение этого диалога, они могли бы предпринять шаги по снятию данного запрета, установленного Зеленским."

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил готовность Украины вернуться к переговорному процессу, при условии, что Россия продемонстрирует инициативу в этом направлении. В ответ на это, Кремль напомнил Киеву о позиции России в отношении переговоров, однако также отметил, что Украине следует учитывать текущие обстоятельства, сложившиеся с момента марта 2022 года.