Лавров: США могли бы отменить запрет Зеленского на переговоры Киева с Москвой
реклама
Если Соединенные Штаты искренне заинтересованы в возобновлении диалога между Москвой и Киевом, они могли бы оказать давление на украинское правительство с целью отмены запрета на мирные переговоры с Россией, который был введен указом президента Украины Владимира Зеленского. Эту идею выразил глава Министерства Иностранных Дел России, Сергей Лавров, в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, как сообщает корреспондент портала "Лента.ру".
Сергей Лавров подчеркнул: "Мы акцентируем внимание на том, что даже действующий запрет не является преградой для нас в поиске возможности для диалога и переговоров. Стоит отметить, что данный запрет прямо связан с указом, подписанным президентом Зеленским, который запрещает украинским официальным лицам вести переговоры с российским правительством, включая президента Путина. Если США действительно настроены на продвижение этого диалога, они могли бы предпринять шаги по снятию данного запрета, установленного Зеленским."
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил готовность Украины вернуться к переговорному процессу, при условии, что Россия продемонстрирует инициативу в этом направлении. В ответ на это, Кремль напомнил Киеву о позиции России в отношении переговоров, однако также отметил, что Украине следует учитывать текущие обстоятельства, сложившиеся с момента марта 2022 года.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила