Зампредседателя КНР выразил надежду на усилия США по улучшению отношений
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На встрече между заместителем председателя КНР Хань Чжэном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Пекин выразил надежду на более активные усилия со стороны Вашингтона в целях укрепления взаимопонимания между двумя странами.
Хань Чжэн подчеркнул, что здоровые и стабильные отношения между Китаем и Соединенными Штатами имеют важное значение как для обеих наций, так и для всего мирового сообщества. Он также подчеркнул, что развитие Китая несет в себе возможности, а не угрозы для США.
"Развитие Китая — это, прежде всего, шанс, а не вызов для Соединенных Штатов, и, скорее, выгода, чем риск," - отмечается в заявлении МИД Китая.
Зампредседатель КНР подчеркнул готовность обеих стран предпринимать необходимые шаги и создавать благоприятные условия для дальнейшего укрепления взаимопонимания, взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества.
Однако стоит отметить, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай самыми острыми угрозами мировому порядку после холодной войны. Его высказывания вызвали обсуждение и неопределенность в будущих отношениях между этими двумя государствами.
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