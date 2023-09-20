На встрече между заместителем председателя КНР Хань Чжэном и госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Пекин выразил надежду на более активные усилия со стороны Вашингтона в целях укрепления взаимопонимания между двумя странами.

Хань Чжэн подчеркнул, что здоровые и стабильные отношения между Китаем и Соединенными Штатами имеют важное значение как для обеих наций, так и для всего мирового сообщества. Он также подчеркнул, что развитие Китая несет в себе возможности, а не угрозы для США.

"Развитие Китая — это, прежде всего, шанс, а не вызов для Соединенных Штатов, и, скорее, выгода, чем риск," - отмечается в заявлении МИД Китая.

Зампредседатель КНР подчеркнул готовность обеих стран предпринимать необходимые шаги и создавать благоприятные условия для дальнейшего укрепления взаимопонимания, взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Однако стоит отметить, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай самыми острыми угрозами мировому порядку после холодной войны. Его высказывания вызвали обсуждение и неопределенность в будущих отношениях между этими двумя государствами.