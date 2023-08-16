США, НАТО, и другие страны Запада, согласно заявлению главы Министерства Иностранных Дел России, Сергея Лаврова, создают напряженность между государствами, обладающими ядерным потенциалом, путем поставок оружия в Украину. Лавров утверждает, что такие действия могут вызвать неуправляемое распространение вооружений по всему миру и увеличить вероятность прямых военных столкновений между ядерными державами.

Глава МИД России указывает, что этот ход со стороны Запада осуществляется с целью поддержания своего геополитического стратегического воздействия, ориентированного на ограничение влияния России и разрыв связей в русскоязычном мире.

Ранее Сергей Лавров выразил обеспокоенность пренебрежением Западом потенциальных рисков, связанных с поставками вооружений Украине. Он отметил, что Российская сторона выражала определенные сигналы предупреждения, которые не находили должного отклика.