Шойгу поручил наладить производство авиационной управляемой ракеты РВВ-МД
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Министр обороны России, Сергей Шойгу, выступил с важной инициативой на форуме «Армия-2023». Он поручил организацию НПО «Курганприбор» наладить производство управляемой ракеты РВВ-МД, предназначенной для использования на авиационных платформах. Суть поручения заключается в оперативной реализации данного проекта.
Прямо в ходе осмотра стенда НПО, Сергей Шойгу обратился к генеральному директору Федору Колосовникову, выразив свои ожидания: «Я рассчитываю на быстрое развертывание производства данной ракеты». Колосовников в свою очередь подтвердил готовность своей организации приложить максимум усилий для успешного выполнения данного задания.
Ракета РВВ-МД является важным этапом в эволюции отечественных управляемых ракет. Ее основными характеристиками являются инфракрасная система наведения и комбинированное аэрогазодинамическое управление, что обеспечивает эффективное поражение воздушных целей в различных условиях освещенности. Одним из основных достоинств является максимальная дальность полета, достигающая 40 километров.
В августе, признанный военный эксперт Василий Дандыкин заявил о надежности ракет малой дальности РВВ-МД2, разработанных специально для использования на истребителях пятого поколения Су-57. Это важный шаг в совершенствовании вооружений для современных воздушных сил.
Добавим, что в рамках собственных разработок, представленных в том же месяце, были созданы ракеты РВВ-МД2, имеющие технические преимущества перед аналогами из США. Более того, они способны размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя Су-57, что повышает его боевые возможности.
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