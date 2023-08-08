Важное заявление поступило от постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене, Михаила Ульянова, относительно переговоров по Украине в Джидде. По словам Ульянова, такие переговоры лишены смысла без участия России. Он отметил, что консультации в Джидде, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, никак не способствуют достижению мира. В своем сообщении в социальных сетях, которое было опубликовано в его бывшем Twitter-аккаунте, Михаил Ульянов раскритиковал встречу, подчеркнув, что она скорее напоминает пиар-мероприятие и пропагандистские действия, а не реальные усилия по решению конфликта.

Ранее представители Саудовской Аравии на тех же самых консультациях в Джидде предложили свой собственный план по урегулированию ситуации в Украине. В этот план входят следующие меры: обеспечение целостности Украины, прекращение огня и начало мирных переговоров с участием ООН.

Весьма важно отметить, что Михаил Ульянов не считает такой план достаточным и настаивает на необходимости вовлечения России в переговоры для их успешного завершения. В противном случае, согласно его заявлению, такие консультации останутся лишь формальным и бесполезным мероприятием, не приносящим реальных результатов в урегулировании конфликта на Украине.