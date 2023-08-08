Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В МИД России заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Москвы

Представитель РФ в Вене Ульянов: переговоры по Украине без России бессмысленны
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Важное заявление поступило от постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене, Михаила Ульянова, относительно переговоров по Украине в Джидде. По словам Ульянова, такие переговоры лишены смысла без участия России. Он отметил, что консультации в Джидде, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, никак не способствуют достижению мира. В своем сообщении в социальных сетях, которое было опубликовано в его бывшем Twitter-аккаунте, Михаил Ульянов раскритиковал встречу, подчеркнув, что она скорее напоминает пиар-мероприятие и пропагандистские действия, а не реальные усилия по решению конфликта.

Ранее представители Саудовской Аравии на тех же самых консультациях в Джидде предложили свой собственный план по урегулированию ситуации в Украине. В этот план входят следующие меры: обеспечение целостности Украины, прекращение огня и начало мирных переговоров с участием ООН.

Весьма важно отметить, что Михаил Ульянов не считает такой план достаточным и настаивает на необходимости вовлечения России в переговоры для их успешного завершения. В противном случае, согласно его заявлению, такие консультации останутся лишь формальным и бесполезным мероприятием, не приносящим реальных результатов в урегулировании конфликта на Украине.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
+
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Коваленко: повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море
45
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
6
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
+
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
5
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
13
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
5
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
2
Американский эсминец-невидимку Zumwalt вооружат гиперзвуковыми ракетами
11
МИД Украины после четвёртого за неделю ракетного обстрела страны попросил запад передать F-16
+
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
3
Российский истребитель Су-57 получил уникальный комплекс цифровой связи, который невозможно взломать
1
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
2
Бойцы батальона Восток отмечают, что у ВСУ не осталось советских артиллерийских боеприпасов
+
В Польше сообщают о попытке ЧВК «Вагнер» проникнуть на территорию страны
2
Истребитель Су-30 подняли после обнаружения БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем
+
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
7
Financial Times: Украинский удар по Новороссийску вызовет недовольство США
+
В Госдуме призвали полностью заблокировать порты Украины
4
Associated Press: ЧВК «Вагнер» уже в Нигере – страна готовится к военной интервенции из Франции
1
Индия запретила импорт ноутбуков, планшетов, готовых компьютеров и серверов
1

Популярные статьи

Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
11
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
14
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
10
"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie ч.2
4
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
64
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
235
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
8
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
138
РМГ "Занос-1" - самый универсальный одноразовый гранатомёт в мире
5
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
116

Сейчас обсуждают

Олег Каторгин
00:49
На хитрою жопу найдётся хитрый хер так что сраный англосаксы обосраться в очередной раз я думаю что их ждёт очередной не приятный сюрприз
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
32Влад32
00:49
О какой целостности какой страны можно говорить? Кто ни будь может представить улыбающихся и обнимающихся шахтера с Донбасса и бандеровца из Львова? И на каком вообще основании Зеленая падаль говорит...
МИД России обратился с просьбой к БРИКС после переговоров в Джидде
Ilikethat
00:48
Логично. Без лишнего фанатства. Прочитал с удовольствием. Респект Автору!
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
REY_B_
00:46
Концом Украины будет конец Крымского Моста или ещё что подобное. - Российские власти инициативой не особо отличаются. За правило, что их надо хорошенько "пнуть", чтобы они что-то начали делать. И тут...
Новый водоблок Stealth имеет конструкцию, которая скрывает все трубки из виду
PalPaly4
00:44
Я тоже добавлю свою лепту, не покупайте 4080 и вообще зелёных. Проблема с установкой дров совместно со встройкой, дрова от зелёных начинают сыпаться и нужно колхозно без интернета накатить винду, пото...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
32Влад32
00:44
Очередная статья, написанная хохлом под прикрытием? Что за бред? Уже весь мир понял, что Крым уже никогда не будет под Украиной.
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
PalPaly4
00:40
Даже лень читать. Единственная хорошая причина купить гейвидия - работа в 3д. Для игр покупать бесполезно, кто-то начнет говорить про лучи, но я уж извините вас заткну, ибо реально хорошие лучи сделал...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
REY_B_
00:39
Фанаты хотят, значит надо соответствовать. И на теликах уплавнялки давным-давно есть. Многим нравится, так что неплохо бы их улучшить.
Процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D и 5800X3D 3D V-Cache лидируют по продажам в магазине Mindfactory
Вячеслав Беляков
00:36
Глупо. Привыкли только кнутом население воспитывать...
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
PalPaly4
00:33
Ого, генерация кадров, а значит ещё больше артефактов. На длсс 3.0 их и так достаточно, а с длсс 2.0 тоже имеются, а тут фср обычный софт. Хотя фанатам толку доказывать
Процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D и 5800X3D 3D V-Cache лидируют по продажам в магазине Mindfactory
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем