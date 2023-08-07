В свете обострения ситуации в районе спорных островов Наньша (Спратли), Пентагон выразил свою поддержку Филиппинам, объявив о своем решительном нахождении рядом с филиппинскими союзниками. Официальный представитель военного ведомства, Патрик Райдер, заявил в Twitter, что США одобряют осуждение действий Китая и его попыток препятствовать законным операциям на Второй отмели Томаса.

"Мы стоим с нашими филиппинскими союзниками в решительном осуждении усилий КНР, направленных на создание препятствий законным операциям на Второй отмели Томаса", - сказал представитель Пентагона.

Подчеркивая важность американо-филиппинского альянса, Райдер назвал его "железным". Это высказывание подтверждает готовность Соединенных Штатов поддерживать связь и солидарность с Филиппинами в периоды напряженности и вызовов в регионе.

В конце июля стало известно, что Китай "неофициально" предложил Филиппинам провести совместные учения. Филиппины, будучи союзником США, обратили внимание на данное предложение, однако министр обороны Филиппин, Ромео Браумер, заявил, что будет изучать предложение Китая долго и тщательно. Он также добавил, что если совместные учения состоятся, то они точно не будут проведены в Южно-Китайском море, которое является спорной территорией между Китаем и Филиппинами.

Позиция Пентагона подчеркивает его решимость поддерживать Филиппины в споре с Китаем и укреплять американо-филиппинский альянс в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе.