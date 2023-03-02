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ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЭТИ ТАНКИ

ВНИМАНИЕ! Все данные взяты из открытых источников и фактически реальные показатели могут различаться от представленных, например, допускается разброс +-500мм по бронированию от реального.

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За неимением визуализации бронирования были использованы скриншоты из игры War Thunder.

Leopard 2A4

Характеристики без учета множества факторов

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Леопард 2А4 достаточно старый танк (1978г.), но он может стрелять всеми современными танковыми снарядами для 120мм танковых орудий. Он обладает отличной маневренностью и что очень важно - большой скоростью заднего хода. Этот танк возможно пробить почти куда угодно и почти с любых расстояний большинством современных российских боеприпасов, но и сам он может дать отпор противнику и имеет доступ к снарядам, разработанным в 21-ом веке.

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Leopard 2A6

Характеристики без учета множества факторовЛеопард 2А6 является модернизированным вариантом танка Леопард 2А4/5, в котором была установлена новая 120мм пушка с удлиненным стволом, что дало большее бронепробитие для ОБПС и большую дистанцию полета снарядов, так же было усилено бронирование. Бронирование этого танка во лбу башни отличное (за исключением зоны вокруг маски орудия), туда его не может пробить никто. Если во лбу корпуса не будет дополнительных элементов бронирования, то туда его смогут пробить с чего угодно. Сам же "Леопард" способен расправляться со всеми основными российскими танками, если будет использовать самые современные боеприпасы.

Схема бронирования без учета клиновидного элемента

Challanger 2

Характеристики без учета множества факторовХарактеристики без учета множества факторов Челленджер 2 - это очень специфичный танк, один из немногих танков, который использует нарезное орудие и не имеет кумулятивных снарядов. Бронирование "Челленджера" во лбу башни хорошее и туда его пробить маловероятно, однако есть и уязвимая зона во лбу башни - маска орудия, туда его пробить вполне реально даже относительно старыми боеприпасами, если говорить о бронировании лба корпуса, то там оно есть только в верхней части, в то время как нижняя часть довольно внушительная, но имеет очень тонкую броню и поэтому для защиты НЛД от кумулятивных боеприпасов применяется ДЗ "ROMOR-A". Сам же "Челленджер" способен бороться с большинством российских танков, если будет использовать самые современные боеприпасы.

M1A2 Abrams

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Характеристики без учета множества факторов

М1А2 Абрамс, наверное, самый известный натовский танк. Лоб башни в версии М1А2 защищен достаточно хорошо и наверняка не пробивается ничем, но есть опять же, как и у других танков уязвимая зона - маска орудия. Корпус уже защищен чуть похуже и лоб пробивается современными боеприпасами, так же у "Абрамса" есть достаточно большая уязвимая зона между башней и корпусом, а также крыша во лбу корпуса, толщина которой всего 38мм.

Т-72Б

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Характеристики без учета множества факторовТ-72Б один из самых распространенных танков в войсках (на хранении так же огромнейшее количество), даже с учетом огромного количества Т-72Б3. Бронирование для 2023 года уже маловато и поэтому он пробивается так же почти куда угодно, как и Леопард 2А4. Т-72Б увы не способен стрелять современными снарядами и его предел это - ОБПС 3БМ42 "Манго" с бронепробитием 500мм с 2000 метров в нормаль и КС/ПТУР 9М119 "Рефлекс" с бронепробитием 700мм. Всего в России около 7000 танков типа Т-72.

Т-72Б3

Характеристики без учета множества факторов

Т-72Б3 - один из самых массовых танков Российской постройки/модернизации, состоящих на вооружении страны. Является модернизацией танка Т-72Б. Бронирование башни лишь в местах, защищенных ДЗ может противостоять современным боеприпасам, но если будут стрелять боеприпасами более старыми, то из уязвимых зон - маска орудия, которая здесь меньше, чем на танках НАТО. Бронирование лобовой части корпуса не способно противостоять даже с учетом ДЗ самым современным снарядам типа DM-53/63, но более старые выдержать способна, из уязвимых зон (если стрелять более старыми боеприпасами) - зона вокруг люка мех-вода и НЛД (нижняя лобовая деталь), в которую невозможно попасть при выцеливании с реальных дистанций боя. С боеприпасами же у Т-72Б3 всё лучше, благодаря модернизированному АЗ (автомату заряжания) он способен стрелять всеми снарядами, созданными для 125мм танковых орудий и может поражать любые вражеские танки, к примеру: Леопард 2А6 можно пробить в корпус - любое место, а в башню - маску орудия (если вышли лоб в лоб). В войсках РФ этих машин (без учета потерянных) более 1600ед.

Т-80БВМ

Т-80БВМ - самый подвижный серийный танк в ВС РФ, так же это единственная серия с ГТД (Газотурбинный двигатель). Бронирование лба башни при срабатывании ДЗ способно выдержать большинство снарядов НАТО, однако есть уязвимая зона - маска орудия. Лоб корпуса защищен достаточно хорошо, но бронирование не одинаковое, в некоторых местах может достигать и 1200мм, а в некоторых меньше 600, что дает возможность танкам НАТО пробивать данный танк при удачном попадании, из уязвимых зон - зона вокруг люка мех-вода и НЛД. По боеприпасам к орудию тут всё аналогично с Т-72Б3 и Т-90М.

Схема бронирования Т-80БВ(Контакт-1 учитывать ненужно)

Т-90М





Т-90М - самый лучший серийный (150+ ед. на начало 2023г.) танк России. Бронирование башни в лоб держит удары любых западных боеприпасов, но опять же есть ослабленная зона - маска орудия, хотя это не факт. Бронирование лба корпуса достаточно приличное и способно держать снаряды из любых танков противника, ослабленные зоны - зона вокруг люка мех-вода и НЛД. Боеприпасы аналогичны Т-72Б3 и Т-80БВМ.

Схема бронирования Т-90А(Контакт-5 учитывать ненужно)

Схема размещения ВДЗ"Реликт" на Т-80БВМ(на Т-90М размещение иное)





Танк БЛК*(БПС) БЛК*(КС) БЛБ**

(БПС) БЛБ**(КС) Броне-

пробитие

(БПС) Броне-

пробитие

(КС) Макс.скор

вперед

(км/ч) Макс.скор

назад

(км/ч) Вес

(тонн Танки НАТО Leopard 2A4 550 670 600 750 410-800 480 70 30 55 Leopard 2A6 600 670 850 1000-1600 410-800 480 70 30 62 Challanger 2 700 700 800 1200 450-700 - 56 38 63 M1A2 Abrams 380-600 600-1100 600-700 900-1200 500-850 480+ 68 39 63-67 Танки России Т-72Б 490-550 650-800 650-800 900-1200 350-500 450-700 60 4 44,5 Т-72Б3 530-650 700-1000 750-900 1000-1300 350-650 450-900 65-70 4 46,5 Т-80БВМ 650-800 700-100 600-850 800-1200 350-700 450-1200 80 11 46 Т-90М 700-900 900-1300 900-1100 1200-1700 350-700 450-1200 65-70 4 48

*БЛК - Бронирование лба корпуса

**БЛБ - Бронирование лба башни





Одним из преимуществ российских танков является небольшой вес и размеры, но российские танки проигрывают в скорости заднего хода. В целом бронирование танков НАТО и России схоже и если учитывать уязвимые зоны, то все эти танки могут пробивать друг друга в лоб.

Если говорить о бронировании бортов корпуса, то здесь со значительным отрывом уходят вперед российские танки, имея в 2 раза больше бронирования в бортах, так же у российских танков есть и ещё один слой бронирования устанавливаемый поверх борта(а так же и во лбу и в других местах) - ДЗ (динамическая защита) в случае с Т-72Б - "Контакт-1" способный останавливать и значительно уменьшать пробивную способность только кумулятивных снарядов, Т-72Б3 - "Контак-5" который уже способен снижать бронепробитие и кинетических боеприпасов, Т-80БВМ и Т-90М - "Реликт" который уже в разы уменьшает бронепробитие боеприпасов как кинетических, так и кумулятивных и может полностью остановить снаряд даже до соприкосновения с основной броней танка.

Но на современном поле боя чистые танковые бои и дуэли - редки. Стоит так же учитывать и иные опасные для танков средства, например, как: артиллерия, мины, РПГ, ПТРК, БПЛА и т.д.