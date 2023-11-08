Команда Evmos приняла решение сфокусироваться исключительно на сети EVM, отказавшись от обработки транзакций Cosmos, согласно сообщению The Block.

Этот стратегический переход обусловлен желанием повысить эффективность разработки, путем устранения необходимости поддерживать два различных формата операций.

С технической точки зрения, это означает, что базовая сеть будет взаимодействовать исключительно с кошельками и инструментами, основанными на Ethereum.

Разработчики планируют поэтапно завершить поддержку транзакций Cosmos к третьему кварталу 2024 года.

На сегодняшний момент команда сталкивается с проблемой совместимости обоих клиентов. Протокол в настоящее время обрабатывает отдельные хэши транзакций двух блокчейн-экосистем.

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Это различие препятствует индексации операций Cosmos с использованием кошельков на базе EVM, что, в свою очередь, затрудняет работу пользователей.

Перейдя на Ethereum Virtual Machine, команде Evmos потребуется поддерживать меньший объем инфраструктуры, что освободит ресурсы для улучшения пользовательского опыта и функциональной совместимости.

При этом Evmos продолжит поддерживать основные функциональности Cosmos, такие как стейкинг и передача токенов через EVM-расширения.

Для пользователей с Cosmos-кошельками будет необходим переход на клиенты, совместимые с Ethereum Virtual Machine. Популярные приложения, вроде WalletConnect, Rabby и MetaMask, обещают предоставить необходимую поддержку.

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Напомним, что в апреле Dymension запустил EVM-совместимый тестнет с поддержкой технологии масштабирования на базе роллапов (rollups) в экосистеме платформы Cosmos.