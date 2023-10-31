



Венчурная компания Andreessen Horowitz (известная как a16z) собирается выделить значительную сумму в размере около $3,4 млрд для инвестиций в ранние и посевные этапы развития перспективных технологических стартапов. План предусматривает формирование нескольких новых инвестиционных фондов, фокусирующихся на областях криптографии, искусственного интеллекта (ИИ) и прочих передовых технологий.

Представители сервиса Axios доложили, что a16z намерена немного увеличить размер своих инвестиций по сравнению с предыдущими инициативами. План компании также включает в себя создание новых перспективных крипто- и технологических фондов, планируемых к 2025 году.

Важно отметить, что Andreessen Horowitz предложит своим партнерам с ограниченной ответственностью использовать инновационный механизм для инвестирования, способствующий эффективному распределению средств в подразделения, включая использование некоторых специализированных инструментов в соответствующих отраслях. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время официальные представители компании не подтвердили эту информацию.

Благодаря своему криптографическому подразделению a16z crypto, компания Andreessen Horowitz стала ведущим инвестором в сфере блокчейна и криптовалют. Руководители компании успешно вложили средства в 207 разнообразных проектов, включая такие крупные имена как Coinbase, Mythical Games, MakerDAO, Ethereum, Solana и другие.

Следует отметить, что объемы венчурного капитала для стартапов в сфере криптовалют и блокчейна незначительно снизились в последний год. Согласно данным сервиса DropStab, за прошедший месяц было завершено 66 инвестиционных раундов на общую сумму в размере $328,62 млн.

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Подобно Andreessen Horowitz, венчурная фирма Blockchain Capital, базирующаяся также в Северной Калифорнии (США), недавно объявила о привлечении $580 млн для создания двух новых криптоинвестиционных фондов.

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Таким образом, a16z выходит с планом инвестировать $3,4 млрд в перспективные технологические стартапы, поддерживая инновации в области криптографии, искусственного интеллекта и других передовых технологий.