Этот показатель в 2,17 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года

В первом полугодии 2023 года криптовалютная биржа Upbit из Южной Кореи стала мишенью для хакеров, попав под атаку 159 061 раз, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на данные операционной компании Dunamu, управляющей биржей. Upbit, являющаяся одной из крупнейших бирж в Южной Корее, имеет суточный объем торгов в размере около $1,2 млрд согласно CoinGecko.

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В первом квартале прошлого года в Upbit было зафиксировано 73 249 попыток взлома, что на 2,17 раза меньше, чем сейчас. Однако с начала 2020 года количество таких инцидентов выросло на 1800% по сравнению с тем временем, когда их было около 8 356.

Напомним, что в ноябре 2019 года Upbit была атакована хакерами, которые похитили 340 000 ETH, что оценивается в 58 млрд вон (примерно $43 млн).

Представители Dunamu утверждают, что для защиты от хакеров биржа увеличила долю средств в холодных кошельках до 70% и приняла дополнительные меры безопасности для горячих кошельков, которые подвергаются атакам чаще, так как они постоянно подключены к интернету.

Судебное разбирательство также коснулось Upbit, когда в сентябре 2022 года инвестор обвинил биржу в медленном выводе токенов Terra (LUNA), что привело к убыткам в размере $113 700. Также, в мае текущего года прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисах криптовалютных бирж Upbit и Bithumb в рамках расследования депутата Ким Нам Кука.

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В третьем квартале 2023 года криптоиндустрия потеряла почти $900 млн из-за взломов, фишинговых атак и раг-пулов в Web3. Компания по кибербезопасности Beosin сообщает, что девять инцидентов с компрометацией закрытых ключей привели к потерям в $223 млн. Тем не менее, количество мошеннических схем на крипторынке сократилось на 24% по сравнению с 2022 годом согласно Immunefi.